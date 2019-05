Nhiều cơ sở giết mổ lậu mua heo bệnh chỉ 10.000-12.000 đồng/kg

Sáng 25-5, tại TP HCM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức Hội nghị Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi các tỉnh phía Nam dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, ổ bệnh heo châu Phi đầu tiên xuất hiện ngày 1-2 tại tỉnh Hưng Yên, đến hết ngày 24-5 bệnh đã xuất hiện tại 42 tỉnh thành, 265 huyện, 2.904 xã, tổng số heo bị bệnh hơn 1,7 triệu con, chiếm hơn 5% tổng đàn buộc phải tiêu hủy.

Tại các tỉnh phía Nam, bệnh xuất hiện đầu tiên tại tỉnh Hậu Giang ngày 11-4 đến nay đã lây lan sang 8/18 tỉnh thành Đông và Nam Nam Bộ, tuy số lượng heo bệnh phải tiêu hủy không lớn, chỉ hơn 5.000 con nhưng rải rác ở nhiều nơi.

"Hiện nay, miền Nam bước vào mùa mưa, nền nhiệt thay đổi liên tục, rất thuận lợi cho bệnh tả heo châu Phi phát triển. Các địa phương ĐBSCL có hệ thống kênh rạch dày đặc, giao thông đường thủy và đường bộ đan xen khó kiểm soát. Vì vậy mầm bệnh có thể dễ dàng phát tán và lây lan sang các địa phương chưa có dịch trong khu vực. Thực tế, dù bệnh chưa có thuốc trị nhưng các cơ sở áp dụng triệt để an toàn sinh học vẫn trụ được, không bị nhiễm" – ông Cường khẳng định.

Quang cảnh cuộc họp phòng chống dịch tả heo châu Phi ngày 25-5 tại TP HCM

Về những bất cập trong công tác chống dịch tại các tỉnh phía Nam, ông Bạch Đức Lữu, Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), cho biết các hộ chăn nuôi mắc bệnh tả heo châu Phi tại đây vẫn chưa hiểu rõ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh nên chưa thực hiện đúng các biện pháp về an toàn sinh học để phòng chống bệnh. Đặc biệt, công tác kiểm soát giết mổ vẫn chưa làm tốt, vẫn để tình trạng giết mổ lậu diễn ra thường xuyên. "Có những cơ sở giết mổ lậu chuyên gom heo bệnh chết với giá rẻ, chỉ 10.000 – 12.000 đồng/kg để giết mổ đưa vào các quán ăn tiêu thụ, làm lây lan dịch bệnh" – ông Lữu bức xúc.

Tại Đồng Nai, nơi có đàn heo gần 3 triệu con bệnh tả heo châu Phi, một trong những ổ bệnh đầu tiên phát bệnh cũng do giết mổ lậu. Ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết công an đã khởi tố vụ giết mổ heo chết nhiễm bệnh tả heo châu Phi và lực lượng công an sẽ vào cuộc xử lý các điểm giết mổ lậu trên địa bàn.