Những cuốn sách thay đổi cuộc đời của các tỷ phú bạn nhất định phải đọc

Sách truyền cảm hứng cho chúng ta, thách thức chúng ta, cho chúng ta những ý tưởng, biến đổi sự hiểu biết của chúng ta về thế giới và bản thân. Sách giúp chúng ta mở một cánh cửa để đi vào tâm trí người khác và mở ra cánh cửa tìm hiểu chính mình. Để hiểu được sức mạnh biến đổi của sách, 8 người thành công, bao gồm các tỷ phú giàu có nhất, đã chia sẻ về những cuốn sách thay đổi cuộc đời họ.

1. Cuốn sách ưa thích của Richard Branson là Peter Pan của JM Barrie. Tỷ phú của tập đoàn Virgin đã đọc cuốn sách này khi còn là một đứa trẻ. Không phải là một cuốn sách dạy làm giàu, nhưng Peter Pan thực sự đã truyền cảm hứng cho Richard Branson rất nhiều. "Tôi thực sự đã không bao giờ muốn lớn lên và tôi đã luôn muốn được bay". Peter Pan cũng là một cuốn sách tuổi thơ của nhiều người khác. Nó đánh thức "đứa trẻ" bên trong mỗi người với những mơ ước thuần khiết và nhân văn nhất.

2. Cuốn sách thay đổi cuộc đời của nhà thiên văn học, giám đốc của Hayden Palanetarium Neil deGrasse Tyson là "Principia Mathematica'', tạm dịch: Các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên của Issac Newton. Cung Hayden Palanetarium là một phần của Trung tâm Trái đất và Không gian Rose.

"Đó là lúc tôi nhận ra con người đã gắn bó với tự nhiên sâu sắc như thế nào, nó khiến con người hiểu rằng, thế giới là một nơi có thể khám phá bằng các định luật phổ quát của vũ trụ", Neil deGrasse Tyson nhận xét về cuốn sách.

3. Megha Mittal, chủ tịch hãng thời trang nổi tiếng Ấn Độ Escada yêu thích cuốn sách ''Nothing Special, Living Zen'' của tác giả Charlotte Joko Beck. Cuốn sách là hàng loạt cuộc đối thoại giữa một thiền sư và môn sinh của ông. Nó giải thích triết lý "sống trong hiện tại" mà chúng ta đều biết. Tuy nhiên, cách mà cuốn sách thể hiện thực sự giúp Megha Mittal thay đổi quan điểm về cuộc sống.

4. Bill Gates và vợ liên tục đọc lại cuốn sách The Great Gatsby của F. Scott Fitzgerald. Đây là cuốn sách mà vợ chồng tỷ phú của Microsoft đọc lại nhiều lần nhất. Thậm chí, Bill Gates còn in một câu trích dẫn tâm đắc trong cuốn sách lên tường nhà: "His dream must have seemed so close that he could hardly fail to grasp it" (Giấc mơ của anh phải có vẻ khó khăn đến mức anh gần như thất bại trước khi đạt được nó).

5. Cuốn sách yêu thích của Jeff Bezos là The Remains of the Day. Đó là câu chuyện về một quản gia người Anh với quá khứ đen tối. Cuốn sách của tác giả Kazuo Ishiguro rất hấp dẫn ông chủ của Amazon: "Đó là cuốn sách tôi yêu thích nhất. Đọc nó, tôi đã có 10 giờ sống trong một cuộc đời khác và học hỏi rất nhiều điều về cuộc sống, sự hối tiếc".

6. Bộ 3 tác phẩm khoa học viễn tưởng The Foundation Trilogy đã ảnh hưởng rất lớn đến Elon Musk. Cuốn sách dạy Elon rằng, lịch sử cho thấy, các nền văn minh sẽ thay đổi theo quy luật. Bạn có thể thấy tiếp nối nền văn minh Babylon là người Sumer, rồi người Ai Cập, La Mã và Trung Quốc... Rõ ràng, các nền văn minh tiếp nối ngày càng rực rỡ hơn. Quy luật đó cũng không loại trừ thế giới hiện đại mà Elon Musk đang nuôi dưỡng nhiều tham vọng thay đổi.

Elon Musk cũng nhắc đến Guide to the Galaxy của The Hitchhiker như một cuốn sách ưa thích của mình. Nó đã dạy Elon bài học rằng: "Đặt câu hỏi bao giờ cũng khó hơn tìm câu trả lời. Khi chúng ta hỏi, các ý tưởng đi kèm với các thành kiến. Bạn thực sự phải nhận ra cách để đặt câu hỏi cho đúng. Và điều đó không hề dễ".

Thu Hoài

Theo Trí thức trẻ/INC