Những đặc trưng của một người đang "lên dốc", vận may càng ngày càng tốt

Nếu như xuất thân là thứ không thể thay đổi, vậy thì chúng ta chỉ còn cách chấp nhận, nhưng mọi người ai cũng mang trong mình những năng lực mang tính chủ quan, chúng ta có thể bỏ ra nỗ lực đi thay đổi chuyện mà mình có thể thay đổi, từng bước từng bước thay đổi vận mệnh của bản thân, nếu chỉ biết ca thán, dừng lại không bước tiếp, vậy thì sống còn có ý nghĩa gì.

Đời người chính là một quá trình phấn đấu, chúng ta cần dùng tâm để "kinh doanh", quản lý cho tốt cuộc đời mình, để bản thân có thể ở trạng thái tốt nhất đi nghênh đón thử thách của số phận, khi chúng ta tràn đầy năng lượng tích cực, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ ngày càng thuận lợi, vận may không mời cũng sẽ tới.

Thông thường mà nói, khi chúng ta có những dấu hiệu này, nó ám thị rằng con đường đời của chúng ta sẽ càng ngày càng rộng, vận may cũng sẽ nối đuôi mà đến.

1. Ngừng ca thán, tích cực đối mặt với khó khăn

Cuộc sống giống như một tấm gương, nếu ngày nào bạn cũng sống kiểu mây đen ngập trời, thích oán than, vậy thì nó cũng sẽ trả lại bạn rất nhiều thứ âm u y như vậy, khiến cho tâm trạng của bạn càng xuống dốc hơn. Nhưng khi bạn tích cực, luôn nở nụ cười, bạn sẽ phát hiện ra rằng chuyện tốt trong cuộc sống thực ra có rất nhiều.

Vì vậy, muốn có được vận may, thì phải điều chỉnh tốt tâm thái của mình, bất kể trong trường hợp nào, cũng phải thu lại cái tính hay oán than, thay vào đó tích cực đi đối mặt, khi bạn trở nên tích cực, bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều chuyện thì ra nó chẳng hề gay go tới vậy.

Cuộc sống chính là một cuộc trải nghiệm, nếu bạn quá quan trọng chuyện thành bại, bạn sẽ chỉ tự chuốc mệt vào thân thôi, rất khó có thể có được cảm giác tự do, nhẹ nhõm, nhưng khi bạn xem tất cả chỉ là một trải nghiệm, chuyên tâm đi làm tốt mọi việc xung quanh, bạn ngược lại sẽ phát hiện ra mình thu lại được rất nhiều.

Vì vậy, suy cho cùng, hãy điều chỉnh tốt tâm thái của mình, đối diện với cuộc sống bằng nụ cười, bằng sự tích cực, mọi chuyện tự nhiên sẽ thuận lợi hơn mà thôi.

2. Tự giác kỉ luật cao độ, nghiêm khắc yêu cầu bản thân hơn

Cái gọi là có tài nhưng thành đạt muộn của người trường thành là kết quả của quá trình "thâm canh"và "kiên trì", dẫu sao thì ai có thể thành công một cách tình cờ? Thay vì phàn nàn, thay vì ngồi chờ đợi, tốt hơn hết là bạn nên tích cực đi thực tiễn, yêu cầu nghiêm khắc với bản thân và luôn chuẩn bị sẵn cho mình một kế hoạch. Không phải là đợi bạn may mắn rồi mới đi làm, mà là khi bạn đã chuẩn bị mọi thứ, thì may mắn mới có thể tìm đến bạn và bạn cũng có thể ngay lập tức nắm bắt được nó.

Vận may là kết quả của quá trình "kinh doanh" chính mình bằng cái tâm và sự nhiệt huyết, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, ngủ sớm dậy sớm, chăm chỉ tập thể dục thể thao, để cơ thể luôn ở trong trạng thái khỏe mạnh, hòa đồng với mọi người, tích lũy cho mình một cơ số "nhân duyên" tốt, có như vậy khi bạn gặp chuyện mới có người giúp đỡ, suy cho cùng thì "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao".

Nhân trong "nhân duyên" là chỉ con người ngoài xã hội, nếu chỉ dựa vào một mình mình thì rất khó có thể đi xa, vì vậy, muốn làm việc trước tiên hãy học cách làm người, làm sao để có được sự tôn trọng và tin tưởng của người khác, có vậy làm việc mới dễ thành công.

3. Không vẽ hổ trên giấy, dám hành động

Cuộc sống cần bản thân tự đi trải nghiệm, nếu một người cứ sợ cái này sợ cái kia, cái gì cũng không dám thử, vậy thì có nhiều lý thuyết, lý luận tới đâu cũng vô dụng, suy cho cùng cũng chỉ là vẽ hổ trên giấy. Muốn thay đổi vận mệnh của bản thân, vậy thì phải dám đi thử thách, đi thực hành hóa lý thuyết trên thực tế.

Khi một người rũ bỏ đi sự sợ hãi, rũ bỏ đi sự nhát gan, dám và nghiêm túc đi làm việc, vận mệnh của họ tự nhiên sẽ thay đổi, phát triển theo hướng tốt hơn.

Hàng vạn dặm đường, bắt đầu từ một bước chân, không bắt đầu không được, muốn một bước tới đích cũng không được, nằm mơ giữa ban ngày cũng không được, thay vào đó, cần tìm ra đúng hướng đi cho mình, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, từng bước từng bước tích lũy cho mình thực lực, có như vậy, con đường đi mới dài rộng và chắc chắn.

Bất luận ở trong hoàn cảnh nào, cũng đều phải hiểu ra một điều rằng, bạn là người chịu trách nhiệm đầu tiên cho chính cuộc sống của mình, khi bạn làm một việc gì đó không thuận lợi, nhất định phải suy nghĩ, xem xét lại bản thân, có phải mình là một người thích ca thán, có phải mình là người thích "một miếng ăn gọn", nội tâm bị khát vọng của bản thân khỏa lấp, khi bạn ở trong trạng thái tiêu cực nhiều hơn như vậy, may mắn sẽ rất khó tìm đến bạn.

Muốn thay đổi vận may của mình, trước hết phải thay đổi từ chính bản thân, cải thiện tâm thái của bản thân, trở nên tích cực hơn, đồng thời quyết tâm và kiên nhẫn từng chút một tích lũy thực lực, dám hành động và tự suy xét, khi bạn làm được những điều này, con đường sẽ ngày càng rộng mở, vận may cũng sẽ kéo tới ầm ầm.