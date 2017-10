Những màn đối đáp tuyệt đỉnh hài hước giữa ông bố 4 con và các nàng công chúa tinh nghịch

James Breakwell đến từ Indianapolis, bang Indiana, Mỹ là bố của 4 cô con gái xinh xắn, đáng yêu. James đã thực sự đem lại những giây phút cực kỳ sảng khoái cho hơn 992.000 người theo dõi anh khi chia sẻ những màn đối đáp tuyệt đỉnh hài hước với các con trên mạng xã hội Twitter.

Các con gái của Breakwell lần lượt lên 7, 5, 3 tuổi và bé út ít mới hơn 1 tuổi. Có thể nói, anh và bà xã chắc chắn vô cùng bận rộn với việc chăm sóc, dạy dỗ con. Và quả đúng là 4 con gái đã khiến Breakwell thực sự không ngơi chân ngơi tay lúc nào. Nhưng các cô bé cũng đã cung cấp "nguồn nguyên liệu" dồi dào và cực kỳ hấp dẫn cho tài khoản Twitter của anh.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Breakwell chia sẻ: "Tôi nghĩ, các con hẳn đã làm thủng màng nhĩ của tôi rồi. Nếu không chia sẻ trên mạng về những chuyện buồn cười khi làm cha, tôi hẳn đã bị suy nhược thần kinh mất thôi. Twitter thì rõ ràng rẻ hơn chuyên gia trị liệu rồi".

Gia đình hạnh phúc của James Breakwell.

Bốn cô con gái tinh nghịch, đáng yêu.

Anh cũng dí dỏm cho biết thêm: "Bọn trẻ nghĩ theo lối mà với người lớn, những suy nghĩ ấy như của người ngoài hành tinh vậy. Tôi dám chắc với các bạn đám người ngoài hành tinh đó không đến với thiện ý hòa bình đâu".

Ông bố hài hước cũng thú nhận rằng làm cha là trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời đối với anh. Trong số những điều tuyệt vời thì Breakwell thích nhất việc được sống lại mọi trò mà anh từng làm hồi còn nhỏ. "Khi tôi còn bé, tôi luôn lấy cớ để đọc lại, xem lại mọi thứ mà tôi thích. Thay vì là một đứa trẻ mang hình hài người đàn ông trưởng thành, tôi làm một ông bố tốt. Đó là cái cớ hoàn hảo".

Hiện tại, Breakwell đang viết một cuốn sách tựa đề "Only Dead on the Inside", A Parent’s Guide to the Zombie Apocalypse. Đúng như tên gọi của nó, cuốn sách sẽ bàn cách nuôi dạy những đứa trẻ khoẻ mạnh, hạnh phúc.

Với James Breakwell, làm bố của 4 cô công chúa là trải nghiệm tuyệt vời.

Dưới đây là 1 số màn đối đáp hài hước, thú vị giữa Breakwell và các cô con gái:

1. Con gái 7 tuổi: Con khỏe lắm nên con nghĩ mình có thể nhấc bổng mọi thứ đấy ạ.

Bố: Thế nhấc bố lên xem nào.Con gái 7 tuổi: Con chỉ nhấc được những thứ không béo thôi.

2. Con gái 7 tuổi: Sao mẹ lại trang điểm hả bố?

Bố: Để mẹ trông xinh đẹp hơn đó con

Con gái 7 tuổi: Nhưng mẹ đẹp rồi mà.

Bố: Ừ.

Con gái 7 tuổi: Bố cũng nên trang điểm đi ạ.

3. Bố: Con vẫn ăn kẹo đấy à, con không nghe lời bố sao?

Con gái 7 tuổi: Không ạ.

Bố: Thế sao lưỡi con lại có màu xanh thế kia?

Con gái 7 tuổi: Con sắp chết rồi ạ.

4. Bố: Hôm nay bố con mình cùng dọn nhà để tạo bất ngờ cho mẹ nhé.

Con gái 5 tuổi: Mẹ không quan trọng vẻ bề ngoài đâu.

Bố: Tại sao?

Con gái 5 tuổi: Thế nên mẹ mới lấy bố.

5. Bố: Tại sao các con lại cứ ầm ĩ lên thế?

Con gái 7 tuổi: Tại sao bố lại đẻ nhiều con thế làm gì?

6. Con gái 7 tuổi: Tại sao kẻ xấu luôn cố gắng giành quyền kiểm soát thế bố?

Tôi: Họ muốn là người lãnh đạo và đặt ra mọi quy tắc.

Con gái 7 tuổi: Vậy sao họ trở thành các bà mẹ hết ạ?

Cả gia đình chụp ảnh với cuốn sách mà James Breakwell mới xuất bản.

Cuộc sống với 4 cô con gái luôn khiến vợ chồng anh quay chong chóng.

7. Bố (chỉ cho các con bức ảnh Medusa - con quỷ trong thần thoại Hy Lạp): Tóc bà này làm từ rắn đấy.

Con gái 7 tuổi: Tại sao lại vậy bố?

Bố: Bà ấy không để bố mình chải tóc ra chứ sao.

8. Con gái 7 tuổi: Có cách gì lịch sự để nói với ai đó rằng hơi thở của họ bốc mùi không ạ?

Bố: Con mời họ ăn kẹo cao su.

Con gái 7 tuổi: Bố, bố có muốn ăn ít kẹo cao su không?

9. Con gái 5 tuổi: Con thấy ổn lắm. Con vừa uống hết nước ép trái cây của con.

Tôi: Nhưng rồi con lại uống hết nước ép của chị nữa.

Con gái 5 tuổi. Vậy nên giờ con thấy ổn, ổn lắm.

10. Con gái 7 tuổi: Em bé ị đùn ra quần. Ị ra khắp nơi bố ạ.

Tôi: Bố sẽ thay bỉm cho em.

Con gái 7 tuổi: Bố ơi?

Tôi: Sao hả con?

Con gái 7 tuổi: Con chẳng muốn có con đâu.