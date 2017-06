Ô tô Hàn liên tiếp giảm: Xuống giá 100 triệu vẫn chưa tới đáy

Trong cuộc chiến giảm giá ô tô khốc liệt trên thị trường Việt Nam hiện nay, Hyundai - nhà sản xuất ô tô hàng đầu Hàn Quốc - cũng liên tục áp dụng các chương trình giảm giá, khuyến mại cho những mẫu xe của mình được phân phối tại thị trường Việt Nam.

Theo thông báo của Huyndai Thành Công vừa gửi tới các đại lý Huyndai Hà Nội, một số mẫu ô tô của hãng nhận được chương trình giảm giá từ 7 - 40 triệu đồng. Chương trình ưu đãi, giảm giá này bắt đầu áp dụng từ 15/6.

Huyndai Tucson là mẫu ô tô giảm giá nhiều nhất.

Mẫu ô tô giảm mạnh nhất của "ông lớn" ô tô Hàn Quốc trong đợt này là Huyndai Tucson. Theo chương trình giảm này, khách hàng mua Tucson có thể nhận ngay 20 triệu tiền mặt cùng bộ phụ kiện đi kèm trị giá 30 triệu đồng. Nếu không nhận phụ kiện, tổng mức ưu đãi tới 40 triệu đồng. Hiện giá bán thực tế tại đại lý của Tucson lần lượt là 981 triệu đồng và 976 triệu đồng cho 2 phiên bản 2017 và 2016.

Cũng theo chương trình giảm giá này, mẫu SUV Santa Fe tiếp tục được giảm từ 30-40 triệu đồng hoặc nhận phụ kiện trị giá 50-70 triệu đồng. Theo đó, hiện giá bán thực tế tại đại lý của Santa Fe dao động từ 1,060- 1,235 tỷ đồng.

Điều đáng nói, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, Huyndai giảm giá xe tới 2 lần. Đây là động thái khá lạ của một hãng ô tô đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, vào đầu tháng 6, Hyundai đã đưa ra nhiều ưu đãi lớn cho khách mua xe. Theo đó, trong tháng 6 này, tất cả các mẫu xe Hyundai đều được giảm giá từ 10-70 triệu đồng.

Cụ thể, Hyundai Santa Fe là mẫu xe được giảm giá nhiều nhất, lên đến 70 triệu đồng. Nếu mua SantaFe phiên bản 2016, khách sẽ được ưu đãi, giảm giá thêm vài chục triệu đồng.

Mẫu sedan hạng C - Elantra từng được Hyundai chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam từ năm 2016 - lần thứ 2 trong tháng 6 này cũng được điều chỉnh giảm từ 25 - 32 triệu đồng hoặc nhận ưu đãi phụ kiện trị giá từ 40-50 triệu đồng. Như vậy, giá thực tế sau giảm giá của Huyndai Elantra còn dao động từ 578,6 - 693,2 triệu đồng.

Mẫu sedan cỡ nhỏ bán chạy nhất thị trường Việt Nam Hyundai Grand i10 cũng được giảm giá.

Mẫu sedan cỡ nhỏ bán chạy nhất thị trường Việt Nam Hyundai Grand i10 cũng được giảm khoảng 7,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách hàng còn nhận được quà tặng phụ kiện trị giá 15 triệu đồng đối với tất cả các phiên bản. Hiện giá bán thực tế của 16 phiên bản Grand i10 dao động từ 350,4-482,1 triệu đồng.

Một số mẫu xe khác của Huyndai như: Accent, Creata, i20... cũng được giảm nhẹ. Cụ thể, trong tháng 6, Huyndai i20 2017 giảm từ 609,3 triệu đồng xuống 589,3 triệu đồng; còn phiên bản i20 2016 giảm từ 604 xuống còn 584 triệu đồng.

Bên cạnh Hyundai, một "ông lớn" xe hơi cũng đến từ Hàn Quốc khác là Kia cũng liên tục áp dụng các chính sách giảm giá, ưu đãi cho khách hàng mua xe.

Ô tô Kia ở Việt Nam vốn đã thuộc dạng rẻ bậc nhất thị trường ở từng phân khúc sản phẩm, tưởng như giá bán các dòng xe Kia khó có thể giảm thêm được nữa. Nhưng vào giữa tháng 4, nhà phân phối chính hãng vẫn bổ sung cho khách hàng thêm ưu đãi từ 3-10 triệu đồng tùy phiên bản. Cùng với mức giảm giá này, người mua xe Kia cũng sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất thân xe, phim cách nhiệt và đầu DVD (tùy vào mẫu xe và phiên bản).

Theo chương trình ưu đãi này, dòng xe đô thị Kia Morning đồng loạt giảm 3 triệu đồng cho tất cả 5 phiên bản. Mẫu xe rẻ nhất là 1.0L MT có giá 319 triệu đồng, mẫu xe cao nhất là 1.25L Si AT có giá 405 triệu đồng.

Dòng sedan hạng C Kia Cerato được giảm 5 triệu đồng cho tất cả 3 phiên bản. Theo đó, bản 1.6L MT còn 569 triệu đồng, bản 1.6L AT còn 622 triệu đồng, bản 2.0L AT còn 681 triệu đồng.

Dòng Rondo cũng được giảm 5 triệu đồng cho toàn bộ 5 phiên bản. Trong khi đó, mẫu crossover SUV 7 chỗ ngồi Sorento được giảm từ 5-10 triệu đồng tùy phiên bản. Còn dòng MPV cỡ lớn Sedona có bản được giảm 5 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 2/2017, bảng giá bán lẻ của ô tô thương hiệu Kia cũng giảm đáng kể. Theo đó, mẫu xe có mức giảm giá cao nhất là Sedona (95 triệu đồng), còn mẫu xe có mức giảm giá thấp là Morning (30 triệu đồng).

Kia hiện đang nằm trong nhóm các thương hiệu xe du lịch bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong quý I/2017, trên 6.000 xe Kia đến tay khách hàng Việt.

Có thể thấy, việc giảm giá và áp dụng các hình thức khuyến mại, ưu đãi dần trở thành thói quen hàng tháng của thị trường ô tô Việt Nam. Các hãng xe đua nhau tận dụng cơ hội để giảm giá ô tô nhằm giữ doanh thu hoặc lôi kéo khách hàng.

Tuy nhiên, cũng chính vì nhiều mẫu ô tô giảm giá nhanh quá khiến thị trường đang ở trong thời khắc khó xác định được giá mua nhất và người mua cũng dè dặt xuống tiền hơn. Nhất là khi thời điểm 2018 đang tới gần, khi đó, thuế nhập khẩu ô tô trong khu vực giảm xuống 0%. Vì thế, tâm lý của số đông người tiêu dùng là ngóng chờ một đợt giảm giá sâu nữa, để có thể biến giấc mơ ô tô giá rẻ tại Việt Nam thành hiện thực.

Theo Anh Tuấn

Vietnamnet