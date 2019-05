Ông Triệu Tài Vinh: Tôi vừa gọi điện yêu cầu kiểm điểm vụ gian lận thi cử

Trước câu hỏi vụ việc gian lận thi cử THPT quốc gia diễn ra đã khá lâu nhưng việc xử lý vẫn còn chậm, ông Triệu Tài Vinh khẳng định với các PV bên lề họp QH, cái gì cũng có quy trình của nó, khởi tố vụ án còn liên quan đến người nào, trách nhiệm thế nào.



Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Triệu Tài Vinh. Ảnh: Phạm Hải



Theo phản ánh của nhiều phụ huynh và xác minh của VietNamNet, trong số các thí sinh nằm trong danh sách được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Hà Giang, không ít em, gia đình có lý lịch "đặc biệt”.

Nhiều trường hợp là con, cháu của lãnh đạo huyện, tỉnh và các sở ngành, một số doanh nghiệp lớn trong tỉnh.

Tại Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 có 4 thí sinh là con em của 4 lãnh đạo đương nhiệm. Cả 4 thí sinh đều nhận điểm số chấm thẩm định thấp hơn lần 1.

Con của một vị Phó giám đốc sở, điểm thi công bố lần 1 là hơn 28 điểm, nhưng điểm thi lần 2 chỉ là 16 điểm - thấp hơn 12 điểm. Tuy nhiên, với điểm số này, thí sinh trên vẫn đạt nguyện vọng để vào học một trường ĐH ngành tài chính, ngân hàng.

Tại Trường THPT Chuyên Hà Giang có 3 thí sinh khác là con và cháu của một lãnh đạo cấp tỉnh, cũng thuộc diện bị hạ điểm sau khi chấm thẩm định.

Em T.T.M. - con gái của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cũng được nâng điểm. Ông Vinh bác bỏ thông tin gia đình sắp xếp để em được nâng điểm, bởi, bản thân em có thành tích học tập cao.

Ngoài ra, một số thí sinh được nâng điểm trong vụ tiêu cực điểm thi là con em của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, một số thí sinh có bố mẹ công tác tại Công an tỉnh…

Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can: Triệu Thị Chính, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban chấm thi của Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang; Phạm Văn Khuông, Phó giám đốc Sở GD-ĐT; Lê Thị Dung, Phó đội trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Hội đồng thi THPT quốc gia ở Hà Giang; khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can là Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài.