Ôtô hưởng thuế 0% vẫn cao giá vì sắp có phí mới?

Dự thảo lần 3 của nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô có một số điểm mới đáng chú ý, đặc biệt là việc nhập khẩu ô tô mới phải kiểm tra bắt buộc chất lượng đối với từng lô nhập khẩu.

Khoản 2, Điều 6 quy định về Trách nhiệm bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô sản xuất, lắp ráp và ô tô nhập khẩu, dự thảo quy định: Ô tô chưa qua sử dụng nhập khẩu phải được cơ quan quản lý chất lượng kiểm tra, thử nghiệm theo quy định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng lô nhập khẩu. Mẫu ô tô đại diện cho từng kiểu loại ô tô trong lô xe nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

Trước khi xuất xưởng, ô tô đã được kiểm định chất lượng đặc biệt, về Việt Nam tiếp tục phải được kiểm định lại.

Bản dự thảo mới đưa ra quy định này có phần khắt khe hơn trong quản lý chất lượng xe nhập khẩu, kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động kinh doanh của các hãng nhập khẩu ô tô song là điều rất cần thiết.

Trao đổi với Báo Đất Việt, Kỹ sư Lê Văn Tạch - Công ty Toyota Việt Nam cho rằng, dự thảo mới về kiểm định chất lượng ô tô nhập khẩu chưa qua sử dụng là điều cần thiết nhưng nếu thực hiện theo từng lô nhập khẩu có thể sẽ gây tâm lý khó khăn cho những nhà nhập khẩu ô tô nhỏ và vừa.

"Tất cả các hãng xe sản xuất, lắp ráp ở nước ngoài đều trải qua các quy trình kiểm tra rất ngặt nghèo và hiện đại chứ không thô sơ như ở Việt Nam. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bỏ qua được việc kiểm tra lại chất lượng trước khi được vào Việt Nam. Quy trình này sẽ đảm bảo được việc chất lượng xe đó đúng như nó đã được đăng ký theo các tiêu chuẩn từ nước xuất khẩu" - Kỹ sư Lê Văn Tạch nhận định.

Dẫu vậy, vị kỹ sư này cho rằng, cần phải đảm bảo công tác kiểm tra sao cho hài hòa, tránh gây tâm lý gây khó dễ cho doanh nghiệp. Nếu 2 lô xe nhập về liên tiếp nhau trong cùng 1 tháng đều chỉ có 1 mẫu xe thì việc kiểm tra này là không cần thiết.

"Trong quá trình sản xuất ô tô, mỗi hãng xe đều có sự điều chỉnh một số chi tiết kỹ thuật trong suốt vòng đời của một mẫu xe. Chỉ 2 tháng hoặc vài tháng, mẫu xe mới sẽ có một số chi tiết thay đổi so với lô xe trước đó. Điều đó khiến cho việc kiểm định chất lượng có ý nghĩa hơn.

Do vậy, thay vì kiểm tra theo lô hàng, có thể kiểm tra theo một thời hạn theo tháng, hoặc vài tháng một lần để kiểm tra các tiêu chuẩn chất lượng của các xe nhập khẩu. Điều này sẽ là hài hòa cho cơ quan quản lý và cho cả các hãng nhập khẩu ô tô" - kỹ sư Lê Văn Tạch nhận định.

Dự thảo này cũng làm dấy lên các lo ngại cho rằng việc kiểm định chất lượng xe nhập khẩu một cách thường xuyên như vậy sẽ khiến doanh nghiệp phải mất thêm các chi phí từ đó ảnh hưởng tới giá bán của mỗi chiếc xe ra thị trường. Điều này chắc chắn sẽ khiến giá xe ô tô nhập khẩu từ các nước ASEAN nếu được giảm thuế nhập khẩu về 0% thì chiếc xe về tới tay người mua cũng không có giá thấp hơn nhiều so với hiện tại.

Tuy nhiên, kỹ sư Lê Văn Tạch cho rằng, chi phí cho việc kiểm định chất lượng xe nhập khẩu không quá cao, chưa kể thời gian để kiểm tra chất lượng xe không mất quá... 20 phút/xe.

Giả sử, kiểm tra về chất lượng khí thải chẳng hạn, chỉ cần khởi động xe, lấy được lượng khí thải sẽ có luôn máy đo để bóc tách ra luôn các chỉ số trong vòng vài phút. Các loại kiểm tra chất lượng khác của động cơ cũng tương tự.

Điều này sẽ không mất quá nhiều chi phí và thời gian cho mỗi lần kiểm tra nên việc gia tăng chi phí đột biến để cho rằng sẽ tác động vào giá xe cũng không quá rõ nét.

Thay vào đó, nếu cho rằng quy trình này sẽ mất chi phí lớn thì chỉ thể đổ lỗi cho chất lượng và quy trình kiểm tra của cơ quan kiểm định hoặc các hãng xe nhập khẩu khai nâng chi phí này để cộng vào giá. Điều không thực tế này cũng có thể bị tác động vào giá xe.

Trong thời điểm người tiêu dùng đang băn khoăn trước các tín hiệu thị trường xe ô tô thay đổi liên tục như hiện nay, Kỹ sư Lê Văn Tạch nhận định, giá xe ở thời điểm sau năm 2018 sẽ còn giảm thêm nữa.

"Hiện nay, giá xe ô tô ở Việt Nam cao gấp 2 - 3 lần so với các nước khác. Điều này sẽ sớm bị can thiệp bởi các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết. Vào thời điểm ngày 1/1/2018, giá xe sẽ giảm ít nhất hơn 20% so với hiện nay. Dần dần, giá xe ô tô sẽ phải về với giá trị thực của nó" - Kỹ sư Lê Văn Tạch đánh giá.

Theo PV

Đất Việt