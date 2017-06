Phía sau đám cưới cổ tích là chuyện tình bi thương và cuộc đời đẫm nước mắt của Công nương Diana

Diana Frances Mountbatten-Windsor, nhũ danh Spencer, sinh ngày 1/7/1961 tại Sandringham, Norfolk, trong một gia đình quý tộc có danh tiếng lâu đời nhất ở Anh và có mối quan hệ mật thiết với gia đình Hoàng gia. Diana là con thứ 4 trong số 5 người con của Tử tước Althorp và Bá tước Spencer.

Năm 1969, khi gia đình tan vỡ vì mẹ ngoại tình, Diana sống với mẹ tại London trong một khoảng thời gian ngắn. Rất nhanh sau đó, bố của Diana - ông John Spencer Viscount - đã giành được quyền nuôi nấng con gái. Ban đầu, Diana theo học tại Riddlesworth Hall gần Diss, Norfolk; rồi học nội trú ở The New School at West Heath, Sevenoaks, Kent.

Diana trở thành Lady Diana khi cha bà thừa hưởng chức Bá tước Spencer vào ngày 9/6/1975. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tại Institut Alpin Videmanette ở Thụy Sĩ, Lady Diana dọn về London và dạy trẻ em tại vườn trẻ Young England School.

Lúc nhỏ, Diana từng có cơ hội chơi đùa với Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward (2 người em trai ruột của Thái tử Charles) khi gia đình Spencer thuê Park House - ngôi biệt thự nằm trong khu gia trang Sandringham, thuộc sở của Nữ hoàng Elizabeth II.

Vào tháng 11/1977, trong một buổi đi săn do gia đình Spencer tổ chức, Diana đã gặp gỡ và làm quen với Thái tử Charles. Nhờ có tướng mạo hơn người cùng xuất thân cao quý, Diana dễ dàng lọt vào "mắt xanh" của gia đình Hoàng tộc và nhanh chóng được Hoàng gia Anh lựa chọn cho ngôi vị Vương phi tương lai.

Chính vì vậy, cả hai bên gia đình đã ra sức vun vén cho mối quan hệ giữa Thái tử Charles và Lady Diana. Họ đã tạo cho Diana nhiều cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc thân mật hơn với Thái tử, bất chấp khoảng cách 13 tuổi.

Tuy nhiên, động thái tích cực này của Hoàng gia Anh lại bị nhà báo Tina Brown "bóc mẽ" là vì muốn che giấu mối quan hệ ngoài luồng giữa Thái tử Charles với Camilla Parker Bowles - một người phụ nữ đã có chồng. Trớ trêu thay, Camilla cũng chính là người đã cho Diana lời khuyên làm thế nào để hòa hợp với gia đình Hoàng gia.

Bức ảnh chụp Công nương Diana cùng Camilla vào năm 1980.

Thái tử Charles gặp Camilla Shand lần đầu tiên vào một ngày mưa mùa hè năm 1970, trong giờ nghỉ giải lao tại một sân bóng polo. Hai người đã hàn huyên suốt 1 tiếng đồng hồ, vẻ xinh đẹp và tự tin của Camilla đã khiến người thừa kế ngai vàng của nước Anh bị trúng "tiếng sét ái tình".

Năm 1971, khi nhập học tại trường Cao đẳng Hải quân Dartmouth, Thái tử Charles đã viết những lá thư lãng mạn gửi cho "người trong mộng" lớn hơn mình 1 tuổi. Thế nhưng, Camilla lại thẳng thắn đáp trả rằng chỉ có thể yêu chứ không thể kết hôn với Thái tử.

Thái tử Charles và Camilla trong một buổi gặp gỡ.

Tháng 7/1973, Camilla tổ chức hôn lễ với Andrew Parker Bowles, một sĩ quan quân đội đẹp trai, quyến rũ, đồng thời cũng là bạn của Charles. Sự việc này đã để lại một vết thương lòng trong trái tim Thái tử.

Mãi tới 3 năm sau khi quen biết Diana, Thái tử Charles mới chính thức nói chuyện yêu đương với bà. Và rồi, những tưởng chuyện tình của họ đã kết thúc có hậu bằng "đám cưới thế kỷ" diễn ra vào ngày 29/7/1981 tại nhà thờ St. Paul, thu hút sự quan tâm cực lớn từ dư luận khắp thế giới...

Bộ váy cưới được may thủ công có đuôi dài 7,6m đính hàng nghìn viên ngọc trai, nhẫn cưới 18 carat đính tới 14 hạt kim cương xung quanh với trị giá lên đến 63.000 USD (tương đương 1,43 tỷ đồng - tính theo tỷ giá hiện tại), xe hoa bằng thuỷ tinh do ngựa kéo... Tất cả những thứ này đã tạo nên một đám cưới mang đậm màu sắc cổ tích, khiến cho công chúng khắp thế giới phải trầm trồ mãi không thôi.

Cặp đôi đã có một tuần trăng mật ngọt ngào, những hình ảnh hết sức tình tứ của họ trên chiếc du thuyền sang trọng được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chỉ 1 năm sau đám cưới, bóng tối đã bao phủ gia đình nhỏ của hai người, bất chấp sự ra đời của Hoàng tử điển trai William.

Nhiều năm về sau, Diana mới tiết lộ một sự thật động trời: ngay lúc bước chân vào lễ đường làm đám cưới, bà đã biết Thái tử Charles không thuộc về mình, bởi ông chưa bao giờ ngừng yêu Camilla Parker Bowles. Công nương xinh đẹp thậm chí còn phát hiện ra chiếc vòng tay khắc chữ GF mà chồng tương lai của mình dự định tặng cho Camilla - như một món quà tạm biệt để cảm ơn vì sự "đồng cảm và ủng hộ" mà Camilla dành cho ông - trước ngày cử hành hôn lễ.

Trong tuần trăng mật, Diana cũng đã "chết cứng" khi thẳng thắn đối thoại với Charles về mối quan hệ lâu năm với Camilla. Tuy nhiên, nội dung câu chuyện giữa hai người vẫn luôn được giấu kín cho tới mãi sau này.

Vừa bị sốc lại phải gánh vác trên vai bao trách nhiệm nặng nề cùng nỗi ghen tị, sợ hãi một người phụ nữ mang tên Camilla, cô dâu xinh đẹp mới 20 tuổi đã bị khủng hoảng tinh thần rồi rơi vào trầm cảm. Kèm theo đó là chứng rối loạn ăn uống khiến cho Diana suy sụp và tụt cân một cách thảm hại. Trong cuốn tiểu sử "Diana - Những câu chuyện được giữ kín" viết rằng, Camilla từ lâu đã là người tình của Charles và Diana từng vài lần ghen tuông đến mức định tự tử.

Nỗi cay đắng và bất lực của Diana về cuộc hôn nhân của bà được thể hiện rõ ràng trong câu nói: "Có tới 3 người trong cuộc hôn nhân này, và dường như thế là hơi đông". Có lẽ, không gian chật hẹp ấy đã khiến Thái tử Charles không cách nào mở lòng đón nhận người vợ hợp pháp của mình và luôn tơ tưởng tới người phụ nữ đã có gia đình mà ông cho rằng chính là mối nhân duyên thật sự của bản thân.

Năm 1994, trong một bài phỏng vấn, Thái tử Charles cho biết ông và Camilla vẫn thường xuyên qua lại với nhau. Sau hôn lễ với Diana, ông chỉ chờ cho cuộc hôn nhân ấy nhanh chóng đổ vỡ để có thể quay về bên Camilla. Lời thú nhận của Thái tử khiến cho nhiều người bàng hoàng. Thì ra trước nay ông chưa từng yêu Công nương Diana, mà chỉ cưới bà theo nguyện vọng của Hoàng tộc, bởi bà phù hợp với mọi tiêu chuẩn của ngôi vị Vương phi và xứng đáng làm mẹ của người sẽ kế thừa ngai vàng của nước Anh trong tương lai.

Khi Diana hạ sinh Hoàng tử Harry vào năm 1984, cuộc hôn nhân giữa họ bắt đầu căng thẳng, bởi Charles chưa bao giờ ngưng nhung nhớ về Camilla Parker Bowles. Cuối cùng, ông đã đi theo "tiếng gọi trái tim" và tìm đến với người tình của mình, bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, xì xào từ dư luận.

Charles từng kể với Diana rằng, bố ông nói nếu một cuộc hôn nhân chỉ mới 5 năm đã cảm thấy không hạnh phúc thì tốt nhất là nên "đường ai nấy đi". Và quả thật, chỉ sau 5 năm kết hôn, Thái tử Charles cùng Công nương Diana đã gần như sống ly thân. Ngoài ra, Thái tử và người tình Camilla cũng công khai quay lại với nhau vào năm 1986.

Sau đó, cuộc hôn nhân tưởng như cổ tích chính thức bước vào thời kỳ hết sức căng thẳng. Charles tỏ ra mất hết kiên nhẫn và bắt đầu sống tách biệt với Diana. Thái tử thậm chí còn cố tình gặp gỡ những người mà Diana rất ghét.

Tại một bữa tiệc tối, Diana đã gặp riêng Camilla để yêu cầu bà chấm dứt quan hệ với chồng mình. Cho đến nay, cuộc đối thoại giữa hai người phụ nữ ấy vẫn còn là một bí mật. Thế nhưng, mọi nỗ lực trong vô vọng của Công nương Diana nhằm níu kéo cuộc hôn nhân đang bên bờ vực thẳm chỉ càng khiến cho Thái tử Charles xích lại gần Camilla hơn.

Diana phải chịu hết nỗi đau này đến cú sốc khác khi phát hiện ra bạn bè của Charles cùng Camilla đã tạo điều kiện cho họ gặp gỡ nhau thường xuyên và kín đáo hơn. Vương phi của nước Anh cảm thấy vô cùng đau khổ vì bị phản bội.

Dường như để trả thù chồng, Diana cũng bắt đầu cuộc sống phóng túng khi cặp kè với những người đàn ông khác. Hồi cuối năm 1987, giới truyền thông tiết lộ thông tin Thái tử và Công nương đã không ở bên nhau trong suốt 37 ngày liên tiếp.

Michael Gibbins - cựu thư ký của Diana - tiết lộ, Hoàng gia Anh rất không hài lòng vì Công nương có quan hệ tình cảm với 5 người đàn ông, bao gồm: đội trưởng đội bóng bầu dục Anh Will Carling, vệ sĩ Barry Manakee, sĩ quan kỵ binh James Hewitt, chuyên gia truyền thông James Gilbey và thương gia Oliver Hoare. Còn Paul Burrell - quản gia của Diana - lại cho biết Công nương có tất cả 9 người tình, trong đó có cả ca sĩ Bryan Adams.

Năm 1991, cuộc hôn nhân của Thái tử Charles và Công nương Diana thật sự đi vào ngõ cụt khi cả hai chẳng buồn tham gia các hoạt động ngoại giao nhằm làm dịu bớt tình hình và thường xuất hiện trước công chúng với tâm trạng chán chường.

Năm 1992, Thái tử Charles và Công nương Diana chính thức ly thân. Sau đó, đến ngày 28/8/1996, cặp đôi Hoàng gia đã hoàn tất thủ tục ly hôn, chưa đầy 1 năm sau khi Camilla ly hôn chồng là Andrew Parker Bowles vào tháng 11/1995.

Diana bị tước bỏ danh hiệu Vương Phi, chỉ còn lại cái tên "Công nương xứ Wales". Vì là mẹ của hai người kế vị là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, nên theo luật Hoàng gia, Công nương Diana vẫn là thành viên trong Hoàng tộc.

Hậu ly hôn, Diana nhận được số tiền lên đến 23 triệu USD. Bà cũng được giữ lại toàn bộ nữ trang, cùng hai căn phòng ở điện Kensington - nơi bà từng sinh sống. Ngoài ra, Công nương vẫn được tiếp tục sử dụng hai văn phòng trong cung điện St. James để tiếp tục điều hành các công tác từ thiện.

Trong các cuộc phiêu lưu tình ái sau này, Công nương Diana chỉ công khai duy nhất mối tình với tỷ phú Dodi Fayed - người cùng thiệt mạng với bà trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vào rạng sáng ngày 31/8/1997 tại đường hầm Pont de l'Alma, ở Paris, Pháp.

Để tránh các tay săn ảnh, chiếc Mercedes chở cặp đôi này đã tăng tốc độ lên tới 112km/h và đâm vào một trụ bê tông trong đường hầm lúc 1h10' sáng. Đầu xe nát bét, Dodi cùng người lái xe là Henri Paul chết ngay tại chỗ. Diana và cận vệ Trevor Rees-Jones bị thương nặng, lập tức được đưa vào bệnh viện Pitié Salpétrière. Vào lúc 4h sáng cùng ngày, Công nương Diana đã trút hơi thở cuối cùng. Người cận vệ của bà tuy còn sống nhưng bị chấn thương sọ não nên không nhớ bất kỳ điều gì về những việc đã xảy ra.

Cũng trong ngày hôm đó, thi thể của Diana đặt trong quan tài phủ cờ Hoàng gia đã được Thái tử Charles và hai người chị của bà đưa về London, kết thúc cuộc đời đau khổ cùng cuộc hôn nhân tăm tối của "bông hồng nước Anh" - người phụ nữ luôn được ví như nàng Công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích.

Theo Đình Đình

Trí thức trẻ