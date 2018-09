Quỹ tỷ đô KIM vừa trở thành cổ đông lớn Đất Xanh Group (DXG)

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE), nhóm các quỹ do Korea Investment Management Co,. Ltd (KIM) quản lý vừa mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu DXG của Đất Xanh Group (DXG), qua đó đã nâng khối lượng sở hữu từ 15,9 triệu đơn vị lên hơn 17,4 triệu đơn vị, tương đương 5,08% vốn cổ phần và trở thành cổ đông lớn của công ty bất động sản này.



Cụ thể, vào ngày 18/9, quỹ liên quan là KIM Vietnam Growth Equity Fund mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu sau giao dịch là 3,77%. Trước đó, quỹ này là thành viên nắm nhiều nhất cổ phần tại DXG với tổng sở hữu hơn 11,4 triệu cổ phiếu, tương đương 3,33% vốn.

Về Korea Investment Management, quỹ này thời gian gần đây liên tiếp trở thành cổ đông lớn tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Tháng 6/2017 nhóm quỹ đã mua thêm cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PAC) và trở thành cổ đông lớn. Cuối tháng 11/2017, nhóm quỹ trở thành cổ đông lớn của CTCP Ðầu tư Thương mại SMC (SMC). Đầu năm nay, quỹ Hàn Quốc này cũng trở thành cổ đông lớn của Thép Nam Kim (NKG). Và tháng 3 mới đây cũng chính thức nâng sở hữu tại Chứng khoán Bản Việt (VCI) lên 5,08%.

Đơn vị đầu tiên của quỹ này vào Việt Nam từ tháng 3/2006 với tên gọi KIM Vietnam Growth Fund, sau đó KITMC Việt Nam đã mở rộng quy mô, tăng số lượng lên gần chục quỹ, lựa chọn đầu tư vào thị trường vốn, dầu khí và bất động sản.

Theo dữ liệu của Bloomberg, tổng tài sản của KIM Vietnam Growth Securities Master Investment Trust – quỹ mở đang đầu tư vào cổ phiếu niêm yết trên TTCK Việt Nam - đã tăng rất mạnh từ cuối tháng 11/2017 đến nay. Cụ thể, tại ngày 20/11/2017, tổng tài sản của quỹ này mới chỉ đạt 396 tỷ KRW (370 triệu USD) thì đến ngày 17/1/2018, con số này đã lên tới 905 tỷ KRW tương đương gần 850 triệu USD. Tức trong vòng 2 tháng, tài sản của quỹ tăng thêm gần 500 triệu USD.

Hiện tại, tổng tài sản của quỹ này đạt 1.132 tỷ KRW, tương đương hơn 1 tỷ USD.

Trên thị trường, cổ phiếu DXG của Đất Xanh Group đang tăng khá tốt, hiện giao dịch tại vùng giá 29.850 đồng/cp, thanh khoản tương đối dồi dào.