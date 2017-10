Quyết chiến với Boeing, Airbus mua nhà sản xuất máy bay Canada Bombardier

Thương vụ của Airbus với Bombardier diễn ra không lâu sau khi nhà sản xuất máy bay Canada trở thành nạn nhân của các biện pháp bảo hộ thương mại Mỹ. Boeing kiện Bombardier vì bán máy bay từ 100-150 chỗ giá rẻ cho hãng hàng không Delta Air Lines, dẫn tới việc Bộ Thương mại Mỹ áp mức thuế 300% với Bombardier bất chấp đây là liên doanh của Canada và Anh, hai đồng minh thân cận bậc nhất của Mỹ.

Trong thương vụ vừa được công bố, Airbus sẽ nắm giữ 50,01% cổ phần trong khi Bombardier và Investissement Québec lần lượt nắm giữ 31% và 19%. Nhà sản xuất máy bay châu Âu sẽ đầu tư trực tiếp vào các hoạt động sản xuất phi cơ của Bombardier trong khi nhà sản xuất máy bay Canada sẽ được tiếp cận mọi cơ sở hạ tầng Airbus, bao gồm cả mạng lưới kinh doanh, hỗ trợ khách hàng hay dây chuyền sản xuất.

Đặc biệt, Airbus sẽ mở rộng dây chuyền lắp ráp máy bay tại Mobile, Alabama, Mỹ để có thêm chỗ cho dòng C Series, bên cạnh những mẫu máy bay khác của Airbus. Với thương hiệu “Made in USA”, những chiếc C Series sẽ không phải chịu mức thuế cao như hiện nay dù Airbus khẳng định đây không phải mục tiêu của hãng.

CEO Airbus Tom Enders cho biết, thỏa thuận giữa Airbus và Bombardier đã được xúc tiến từ năm 2015 và hoàn toàn độc lập với vụ kiện của Boeing. Dù đàm phán cách đây 2 năm thất bại nhưng hiện nay, việc Bombardier hoàn thành chế tạo những chiếc C Series được xem là điều kiện thuận lợi giúp thương vụ này thành công.

Hiện tại, những chiếc A319 neo, mẫu máy bay nhỏ nhất của Airbus đã bị khai tử kể từ năm 2012. Thương vụ mới sẽ giúp những chiếc CS300, mẫu máy bay lớn nhất trong C Series của Bombardier, lấp đầy khoảng trống mà A319 để lại. Nó sẽ giúp Airbus có thể cạnh tranh mạnh mẽ hơn với Boeing trong khi Bombardier và các hãng hàng không Mỹ có thể tìm tới nhau thay vì bị cản trở bởi rào cản thương mại.