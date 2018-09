Sau nhiều vụ cướp ngân hàng, NHNN yêu cầu các nhà băng tăng cường an ninh tại các điểm giao dịch

Cụ thể, NHNN yêu cầu các TCTD thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các chi nhánh/phòng giao dịch/ATM, đặc biệt tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.



Đồng thời, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo vệ, phương án phòng chống tội phạm cướp, bố trí lực lượng canh gác, rà soát kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống thiết bị an ninh tại trụ sở, kho quỹ, ATM đảm bảo an toàn quá trình thực hiện các hoạt động như tiếp quỹ, giao nhận, vận chuyển tiền; quán triệt cán bộ nhân viên, bảo vệ thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm.



Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trên địa bàn nhằm tăng cường ổn định trật tự, kịp thời có biện pháp ngăn ngừa tội phạm, phòng vệ và có giải pháp kịp thời để ứng phó đối với các hành động quá khích, để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cán bộ và ổn định trật tự địa phương.