Sau sai phạm nghiêm trọng ở Hà Giang, Giáo sư y khoa chỉ ra bất thường ở điểm thi Sơn La

Từ phân tích dữ liệu điểm thi THPT Quốc gia 2018 của tỉnh Sơn La so với cả nước, GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan (Australia) đưa ra kết quả những bất thường tại đây.

Tờ Dân trí dẫn lời GS Tuấn thông tin , kết quả phân tích điểm thi của Sơn La cho thấy có bất thường, tuy mức độ không nghiêm trọng như ở Hà Giang. Điểm thi chênh lệch tập trung ở các môn Lý, Toán.

Phân bố điểm thi môn Toán, Lí, Hóa, và Sinh cho cả nước (màu xanh) và Sơn La (màu hồng). Ảnh: GS Tuấn cung cấp cho báo chí.

Cụ thể, tờ Dân trí đưa tin, GS Tuấn cho rằng, tính trung bình, điểm thi môn toán, lí, hóa và sinh học của Sơn La đều thấp hơn so với cả nước. Chẳng hạn như môn toán, điểm trung bình [độ lệch chuẩn] của Sơn La là 3.43 (1.33), so với cả nước là 4.88 (1.44). Điểm đáng chú ý là độ lệch chuẩn của Sơn La (1.33) thấp hơn so với cả nước (1.44).

Cụ thể hơn bằng bảng số liệu, đối với môn Toán, theo GS Nguyễn Văn Tuấn, có thể thấy Sơn La có vẻ có số thí sinh điểm 9.0 đến 9.8 cao bất thường.

"Nếu theo phân bố quốc gia, chúng ta kì vọng Sơn La có 6 thí sinh, nhưng trong thực tế thì có đến 30 thí sinh, tức cao hơn 5 lần so với kì vọng", GS Nguyễn Văn Tuấn nói với nguồn trên.

Đối với môn Lý, GS Tuấn cho rằng, có sự bất thường ở ngưỡng điểm cao (trên 9) bởi, nếu theo phân bố quốc gia, GS Tuấn kỳ vọng ở môn này có 1 em có điểm 9.0 trở lên, trong khi thực tế là 13 em, gấp 12 lần so với phân bố quốc gia.

Tính trung bình, điểm môn Lý của Sơn La là 4.03, thấp hơn so với trung bình quốc gia là 4.96. Ở đây, độ lệch chuẩn không khác nhau đáng kể, chứng tỏ phân bố có cùng dạng.

Tờ Zing.vn đưa tin, thống kê từ dữ liệu điểm thi của tỉnh Sơn La cũng cho thấy số lượng thí sinh có điểm từ 8 trở trên ở các môn Toán, Vật lý, tiếng Anh cũng không tuân theo quy luật chung.

Theo quy luật, số lượng thí sinh đạt điểm cao phải giảm dần. Nhưng ở môn Toán, số lượng thí sinh điểm 9,6 gần ngang bằng số lượng thí sinh điểm 9 và 8.

Tương tự, ở môn Tiếng Anh, số thí sinh có điểm 9,6 cũng xấp xỉ số có điểm 9 và 8. Ở môn Vật lý, số thí sinh có điểm 9,5 cũng có số lượng nhỉnh hơn.

Trước đó, dư luận cũng xôn xao, đặt ra nhiều nghi vấn về trường hợp của 2 nữ sinh có điểm thi thật cao hơn rất nhiều so với điểm thi thử.

Theo tờ Người lao động, nữ sinh N.L.B.N, lớp 12 chuyên sử, Trường THPT chuyên Sơn La, đạt 9,8 điểm môn thi tiếng Anh ở kỳ thi THPT quốc gia 2018 nhưng điểm thi thử chỉ là 1,2 điểm.

Cụ thể, điểm thi 6 môn ở kỳ thi THPT quốc gia của N.L.B.N lần lượt là: toán 9,8, ngữ văn 8,75, lịch sử 7,5, địa lí 8,25, giáo dục công dân 8,0, tiếng Anh 9,8. Điểm trung bình đạt 8,68.

Trong khi đó, điểm thi thử của nữ sinh này chỉ ở mức toán 5,0, ngữ văn 4,0, lịch sử 6,25, địa lí 6,25, giáo dục công dân 5,25, tiếng Anh 1,2. Điểm trung bình chỉ đạt 4,6.

Một thí sinh khác là T.N.D, học sinh lớp 12 chuyên văn, Trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La cũng khiến nhiều người giật mình vì kết quả thi quá cao. T.N.D đạt điểm 10 môn tiếng Anh và lịch sử - 2 môn có nhiều bài thi dưới trung bình rất cao trên cả nước (ngoài 80%).

Môn toán, vốn được cho là rất khó trong kỳ thi năm nay, thí sinh này đạt đến 9,6 điểm. Môn ngữ văn thí sinh này đạt điểm 9, môn địa lý đạt điểm 8,25.

Tuy nhiên, trong kỳ thi thử THPT quốc gia đợt 1 ở trường (còn trên website của Trường THPT chuyên Sơn La), T.N.D lại đạt điểm khá thấp. Cụ thể, môn toán là 6,4, ngữ văn 6,5, tiếng Anh 5,8, lịch sử 5,5, địa lý 4,25, giáo dục công dân 5,5.

(Tổng hợp)