Sau SEC, lại một cơ quan khác của Mỹ "vạch mặt" Tesla

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 8/10, Tesla khẳng định mẫu xe Model 3 được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) đánh giá là ít gây tổn thương cho người sử dụng nhất trong trường hợp tai nạn xảy ra. Thậm chí, công ty của tỷ phú Elon Musk còn khẳng định tất cả các mẫu xe của mình đều dẫn đầu về độ an toàn.



Tuy nhiên, NHTSA đã bác bỏ những thông tin này. Theo thông báo chính thức, NHTSA cho biết họ đánh giá độ an toàn của một chiếc xe thông qua hệ thống xếp hạng sao và mức 5 sao là mức cao nhất. Tất cả những mẫu xe được xếp ở mức 5 sao đều phải đáp ứng những tiêu chí rõ ràng và cụ thể và không phương tiện nào được NHTSA đánh giá là an toàn hơn phương tiện nào khi được xếp cùng một mức.

"Đánh giá 5 sao cho thấy một chiếc xe đảm bảo an toàn cho người dùng một cách cao nhất. NHTSA không phân biệt cấp độ an toàn của những chiếc xe trong cùng một hạng, do đó, không có phương tiện nào an toàn nhất trong số những chiếc xe được đánh giá 5 sao", NHTSA nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tesla lại dựa vào điểm số trong từng đánh giá của NHTSA để khẳng định xe của họ an toàn nhất. Theo bảng đánh giá chính thức, chiếc Model 3 có điểm an toàn cao nhất nhưng đây là điểm chấm cho từng hạng mục riêng. NHTSA không cộng các điểm này để chọn ra chiếc xe có độ an toàn nhất. Đó chỉ là cách mà Tesla tự cộng và công bố.

Trong bài viết trên trang web của mình, Tesla khẳng định người dùng Model 3 chỉ có chưa tới 6% nguy cơ bị thương tích nặng trong một vụ tai nạn giao thông. Công ty cũng khẳng định Model S và SUV X đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 về độ an toàn theo cách cộng các điểm chỉ số mà NHTSA công bố. Tuy nhiên, những tuyên bố này không được NHTSA công nhận.

Ở một diễn biến khác, cổ phiếu Tesla hiện đang được giao dịch với mức 262,8 USD/cổ phiếu, tăng 4,9% so với một ngày trước đó, ngày được đánh giá là tồi tệ nhất trong 1,5 năm qua. Tuy nhiên, giá cổ phiếu vẫn còn cách rất xa so với đỉnh nó xác lập hồi tháng 8, thời điểm Elon Musk tuyên bố tư nhân hóa công ty với giá 420 USD/cổ phiếu và đã tìm được nhà đầu tư.

Tuyên bố của Musk không chỉ khiến giá cổ phiếu leo thang rồi trượt dốc mà còn đẩy Tesla và bản thân nhà đồng sáng lập vào bê bối khi bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ đâm đơn kiện. Việc thỏa thuận với SEC đã bị Tesla đột ngột hủy bỏ, dẫn tới việc Elon Musk có thể bị cấm đảm nhiệm vị trí CEO của công ty nếu thua tại tòa.