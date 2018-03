SHB sẽ giảm lãi suất 0,5-1% cho các doanh nghiệp tại Nghệ An

Ngày 10/3, Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 được tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Hội nghị có sự tham gia của Ủy viên Bộ chính trị - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ chính trị - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cùng các lãnh đạo bộ ban ngành Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tỉnh Nghệ An cùng hơn 300 Tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân.



Hội nghị nhằm mục tiêu giới thiệu các cơ hội và kêu gọi đầu tư tại tỉnh Nghệ An với 26 dự án trọng điểm, tổng mức vốn đầu tư kêu gọi 26.294 tỷ đồng gồm các lĩnh vực Đầu tư Cơ sở hạ tầng, Công nghiệp – xây dựng, Nông nghiệp, Thương mại – Dịch vụ.

Trong số các ngân hàng tham dự, SHB đưa ra các gói giải pháp sản phẩm đặc thù, lãi suất ưu đãi giảm 0,5 – 1% và cạnh tranh, khác biệt, trọn gói cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng, thương mại và dịch vụ, nông nghiệp với các ưu đãi đặc biệt về tài sản đảm bảo, ưu đãi phí dịch vụ, thủ tục nhanh gọn, hồ sơ đơn giản. Ngân hàng cũng xem xét tài trợ tín chấp 100% trên cơ sở quản lý dòng tiền của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, với từng giải pháp đặc thù theo từng ngành hàng, ngân hàng cam kết kết nối và xúc tiến các nhà đầu tư và doanh nghiệp của tỉnh với nguồn vốn ưu đãi đầu tư của các tổ chức tài lớn uy tín trong nước và quốc tế, hỗ trợ và xúc tiến hoạt động thị trường đầu vào đầu ra với hệ thống khách hàng, đối tác trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp trong quảng bá sản phẩm tới thị trường trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ hỗ trợ, tư vấn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giải pháp tài chính hợp lý, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần và tăng trưởng lợi nhuận.