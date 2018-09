Siêu sao quốc tế nào sẽ là khách mời của VinFast tại Paris Motor Show?

Ngày 2/10 tới đây sẽ diễn ra triển lãm Paris Motor Show 2018, nơi VinFast lần đầu tiên cho ra mắt 2 mẫu xe SUV và Sedan tới công chúng.

Theo một số thông tin mới được công bố, đã có 3 vị khách được VinFast mời sang Pháp dự triển lãm lần này, đó là Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Á hậu, siêu mẫu Hoàng Thùy và người mẫu Trần Quang Đại.

Đáng chú ý, VinFast tiết lộ rằng sẽ có một khách mời quốc tế đặc biệt khác là nam giới góp mặt tại sự kiện. Thông tin thú vị này đã khiến nhiều người tò mò và những đồn đoán đã bắt đầu xuất hiện. Vậy, vị khách đặc biệt này có thể là ai?

Vin Diesel

Tập đoàn Vingroup công bố thương hiệu VinFast vào năm 2017, cũng là năm loạt phim Fast and Furious công chiếu phần thứ 8 với doanh thu toàn cầu lên tới 1,2 tỷ USD. Ngay từ cái tên VinFast, người tiêu dùng cũng đã phần nào đó liên tưởng tới loạt phim đình đám này. Vì vậy, nhiều người suy đoán, VinFast sẽ mời một ngôi sao trong Fast and Furious giới thiệu chiếc xe của mình.

Trong số những ngôi sao của Fast and Furious, Vin Diesel là cái tên không thể bỏ qua khi anh có kỹ năng đua xe tuyệt đỉnh, góp mặt trong 7/8 tập phim và sắm vai chính trong 6 tập.

Dwayne Johnson (The Rock)

Gia nhập đoàn đua Fast and Furious từ phần 5 (Fast Five), The Rock ngay lập tức trở thành ngôi sao của loạt phim và tạo đối trọng với Vin Diesel.

Với thân hình đồ sộ, The Rock thường lái những chiếc xe cỡ lớn mỗi khi xuất hiện và anh có thể phù hợp với hình ảnh chiếc SUV của VinFast.

Jason Statham

Jason Statham là diễn viên quen thuộc trong các bộ phim hành động, với các cảnh đua xe, cận chiến, đấu súng hoành tráng. Trước khi tham gia Fast and Furious phần 7 và 8, Jason Statham nổi tiếng với 3 phần Transporter hay bộ phim Death Race.

Jason Statham từng xuất hiện trong các sự kiện ra mắt xe của Audi và cũng lái những chiếc Audi trong series Transporter. Doanh số Audi A8 được cho là đã tăng mạnh sau khi xuất hiện trong Transporter 2 và Transporter 3 với hình ảnh một chiếc sedan cỡ lớn sang trọng, phong cách và tốc độ.

David Beckham

3 cái tên Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham đều là những diễn viên nổi tiếng và gắn những chiếc siêu xe. Tuy nhiên, 3 ngôi sao này lại có điểm chung là quá cơ bắp và gắn với hình ảnh đua xe, chiến đấu. Đây là những đặc điểm chưa phù hợp lắm với xe của VinFast, khi đối tượng nhắm đến là tầng lớp trung lưu, với những chiếc xe lịch lãm, chứ không phải xe đua.

Vì vậy, một ngôi sao điển trai, phong cách lịch thiệp, nam tính như David Beckham sẽ là lựa chọn phù hợp hơn cho VinFast. Không những vậy, Beckham còn là huyền thoại của câu lạc bộ bóng đá Manchester United, đội bóng ưa thích của Vingroup khi trung tâm bóng đá PVF của Tập đoàn này đã từng bắt tay hợp tác với 2 huyền thoại khác, là Ryan Giggs và Paul Scholes.

Cristiano Ronaldo

Nếu VinFast mời ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo góp mặt trong buổi ra mắt xe của mình, hiệu ứng hình ảnh chắc chắn sẽ rất lớn. Vingroup hơn 1 năm qua đã liên tục đưa công chúng đi từ bất ngờ này, tới bất ngờ khác nhờ tốc độ và sự hoành tráng trong các thương vụ của mình. Chính vì vậy, những đồn đoán về CR7 là không quá viển vông.