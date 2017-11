Số phận TPP có thể được quyết định tại Đà Nẵng

Trả lời câu hỏi của phóng viên dẫn lời truyền thông quốc tế nhận định là số phận TPP sẽ được quyết định ở Đà Nẵng, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng: “Trong khuôn khổ APEC, các cơ chế hợp tác, liên kết khu vực, bao gồm TPP đã được hình thành trên cơ sở tình nguyện, cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. Những các cam kết đạt được đều hình thành trên cơ sở đó”.

Việt Nam đang thúc đẩy cơ chế hợp tác trong TPP cùng các nước thành viên. Hiện nay, trưởng đoàn Đàm phán của 11 nước thành viên TPP đang họp tại Nhật, thu hẹp khác biệt trong quan điểm về TPP, hướng tới Hội nghị cấp bộ trưởng và Hội nghị cấp cao trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao ở Đà Nẵng, Việt Nam. Việt Nam đóng góp tích cực cùng các thành viên khác của TPP để có kết quả tích cực nhất, đáp ứng được lợi ích của các thành viên, ông Sơn cho biết thêm.

Đưa phu nhân, phu quân lãnh đạo các nền kinh tế APEC thăm Hội An

Trong khuôn khổ cuộc họp báo, Thứ tưởng Bùi Thanh Sơn cũng cho biết Việt Nam lên kế hoạch đưa phu nhân, phu quân lãnh đạo các nền kinh tế APEC thăm Hội An. Chương trình này sẽ do bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chủ trì. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã bố trí sẵn người để phục vụ các đoàn đại biểu tới thăm thú Hội An, bao gồm cả các tour du lịch phố Hội nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa của nơi đây. Tuy nhiên, ông Sơn không đề cập tới việc lãnh đạo các nền kinh tế APEC sẽ tới Hội An.

Hội An nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiền Phong

Kế hoạch đón tiếp phu nhân, phu quân của các nhà lãnh đạo APEC nằm trong sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam cho Tuần lễ Cấp cao nói riêng và năm APEC nói chung. Trước đó, nhiều hoạt động văn hóa đã được tiến hành ở nhiều tỉnh thành khắp cả nước. Công viên APEC cũng đã được khánh thành ở Đà Nẵng và 19 nền kinh tế gửi tượng tới trưng bày. Tượng là những tác phẩm nghệ thuật, được làm từ đá hoặc đồng.

Hàng loạt chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm thể hiện sự trọng thị, hiếu khách của Việt Nam cũng đã được chuẩn bị để phục vụ Tuần lễ Cấp cao. Chương trình Gala Dinner phục vụ lãnh đạo và phu nhân 21 nền kinh tế APEC cùng nhiều bộ trưởng trong và ngoài khối cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Tại sân bay, các đoàn lễ tân túc trực 24/24 để đón các đoàn đại biểu tới Đà Nẵng.

Việt Nam năng động

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Việt Nam muốn để lại dấu ấn gì trong lần thứ 2 tổ chức APEC, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Lần đăng cai thứ 2 của Việt Nam có rất nhiều khác biệt so với năm 2006. Cụ thể, môi trường quốc tế đã thay đổi trong khi thế và lực của Việt Nam cũng đã khác rất nhiều so với năm 2006”.

Theo Thứ trưởng Sơn, qua lần đăng cai tổ chức APEC này, Việt Nam muốn đạt được một số mục tiêu. Thứ nhất, Việt Nam khẳng định tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và chủ động tích, tích cự hội nhập quốc tế sâu, rộng đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại giao đa phương.

Công tác chuẩn bị cho APEC đã sẵn sàng.

Thứ hai, với vai trò chủ nhà, Việt Nam tiếp tục duy trì đà phát triển, hợp tác trong APEC, thúc đẩy liên kết cũng như thương mại và đầu tư trong khuôn khổ APEC để đảm bảo đây là diễn đàn hàng đầu khu vực về phát triển và thịnh vượng của các nền kinh tế. Ngay từ đầu năm, Việt Nam đã đề ra chủ đề “Tạo động lực mới, vun đắp tương lai chung” và 4 chủ đề ưu tiên được các nền kinh tế ủng hộ mạnh mẽ.

Thứ ba, Diễn đàn APEC là cơ hội tốt để các nền kinh tế thành viên và các nhà lãnh đạo gặp gỡ, trao đổi và xây dựng, tăng cường lòng tin và hợp tác. Đối với Việt Nam, đây là cơ hội để thúc đẩy và làm sâu sắc với các nền kinh tế, đặc biệt là 13 đối tác chiến lược và toàn diện của Việt Nam trong APEC. Ngoài 4 nhà lãnh đạo xác nhận thăm cấp nhà nước Việt Nam, Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cũng có rất nhiều cuộc gặp song phương với tất cả các đối tác và lãnh đạo các nền kinh tế.

Công tác chuẩn bị trên tất cả các mặt để phục vụ APEC 2017 được Việt Nam làm từ rất sớm và kỹ lưỡng so với năm 2006. Tất cả công tác chuẩn bị trên mọi lĩnh vực đều đã được hoàn tất, đảm bảo Tuần lễ Cấp cao thành công.

“Việt Nam quyết định tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC ở Đà Nẵng, một trung tâm phát triển mới và năng động ở miền Trung Việt Nam. Qua Tuần lễ Cấp cao lần này, chúng tôi muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế một cái nhìn chung về Việt Nam là đổi mới, năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng và thân thiện, trong đó Đà Nẵng, Quảng Nam và Huế là trung tâm của Tuần lễ Cấp cao”, ông Sơn nhấn mạnh.