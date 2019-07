Tân Thủ tướng Anh sẵn sàng tiêu 100 triệu Bảng tuyên truyền cho Brexit ‘cứng’?

Tờ The Guardian, dẫn lời các nguồn tin trong chính phủ Anh, cho biết, nhằm hướng tới chuẩn bị cho việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận, tân Thủ tướng Boris Johnson sẽ khởi động chiến dịch tuyên truyền tiêu tốn 100 triệu bảng Anh trong ba tháng tới.

Theo tờ báo Anh, Bộ trưởng Tài chính mới được bổ nhiệm của nước này, ông Sajid Javid, dự kiến sẽ công bố chi tiết khoản kinh phí bổ sung khoảng 1 tỷ bảng để chuẩn bị cho Brexit mà không cần thỏa thuận với EU trong tuần này. Theo đó, một phần mười số tiền này sẽ được dùng để chi cho chiến dịch tuyên truyền, bao gồm cả việc phát tờ rơi thông tin đến từng nhà.

Tân Thủ tưởng Anh Boris Johnson chuẩn bị cho Brexit "cứng"? (Ảnh: Reuters)

So sánh về quy mô, The Guardian khẳng định chiến dịch này sẽ lớn hơn rất nhiều lần so với chiến dịch “Tell Sid” nổi tiếng hồi thập niên 1980 – chiến dịch kêu gọi người Anh mua cổ phần của tập đoàn nhà nước British Gas.

“Tôi không thể nhớ ra được một chiến dịch tuyên truyền nào từng có trong lịch sử có thể lớn hơn chiến dịch này, kể từ thời Thế chiến II. Đó là số tiền vô cùng lớn dành cho một chiến dịch tuyên truyền”, nguồn tin trong Bộ Tài chính Anh cho biết.

Theo các tác giả của bài báo, tin tức về các khoản kinh phí chuẩn bị cho một Brexit “cứng” được xuất hiện trong bối cảnh cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại với Mỹ sẽ bắt đầu trong tuần này. Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Elizabeth Truss sẽ hội đàm cùng với Đại sứ Mỹ tại Vương quốc Anh Woody Johnson, và đến tháng 8 sẽ bay đến Mỹ để đàm phán với người đồng cấp bên phía Mỹ.

Ông Johnson, sau khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng của Vương quốc Anh, cam kết rằng bằng bất cứ giá nào cũng sẽ đưa nước này rút ra khỏi EU đúng kỳ hạn 31/10/2019.

(Nguồn: The Guardian)