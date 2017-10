Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia: Thanh khoản của hệ thống ngân hàng khá tốt, lãi suất giảm nhẹ

Theo báo cáo của Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, tín dụng 9 tháng đầu năm tăng trưởng tích cực. Cụ thể, tính đến hết tháng 9/2017, tín dụng ước tăng 11,5% so với cuối năm 2016; tuy nhiên nếu tính cả trái phiếu doanh nghiệp thì tín dụng tăng 12,9% (cùng kỳ năm 2016 tăng 12,5%).

Trong đó, tín dụng trung và dài hạn ước tăng 10,7% (cùng kỳ năm 2016 tăng 14,9%), chiếm 54% tổng tín dụng (cùng kỳ năm 2016 chiếm 55,6%). Tín dụng VND vẫn chiếm tỷ trọng lớn; tuy nhiên tăng trưởng tín dụng ngoại tệ 9 tháng đầu năm 2017 cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể: tín dụng ngoại tệ ước tăng 12,9%, cao hơn nhiều so với mức 5,4% của cùng kỳ năm 2016, chiếm 8,4% tổng tín dụng; tín dụng VND ước tăng 13% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ 2016 tăng 14,4%), chiếm khoảng 91,6% (gần như không đổi so với cùng kỳ 2016).

Huy động vốn 9 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng khá, ước tăng 11,2% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 14,1%). Trong đó, tiền gửi khách hàng ước tăng khoảng 10,9% so với cuối năm 2016, phát hành GTCG ước tăng 18,6%. Huy động ngoại tệ tăng 4,3%, chiếm khoảng 10,2% tổng huy động; huy động vốn bằng VND ước tính tăng 12,5%, chiếm 89,8%.

Nhìn chung thanh khoản của hệ thống ngân hàng khá tốt. Tỷ lệ tín dụng/huy động (LDR) bình quân của hệ thống đạt khoảng 87,2% (năm 2015 là 85,6%). Tỷ lệ LDR bằng VND là 88%, bằng ngoại tệ là 73%. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn bình quân của hệ thống TCTD ước khoảng 33,4%, giảm nhẹ so với cuối năm 2016 (34,5%).

Đáng chú ý, theo Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, mặt bằng lãi suất cả huy động và cho vay tiếp tục giảm nhẹ. Theo đó, tính đến tháng 9, lãi suất huy động bình quân giảm 0,03-0,05 điểm % so với cuối quý 2/2017 và tương đương so với thời điểm đầu năm.

Trong khi đó, lãi suất cho vay giảm nhẹ, đặc biệt đối với các lĩnh vực ưu tiên. Hiện tại, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên giảm từ 0,5-1%; đối với khách hàng tốt còn khoảng 4-5%/năm.