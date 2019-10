Thị trường ngày 15/10: Giá dầu đảo chiều sụt mạnh, palađi lập kỷ lục mới

Dầu giảm hơn 2%



Giá dầu cũng giảm do áp lực khi đồng USD của Mỹ tăng bởi hy vọng thỏa thuận thương mại lu mờ dần và những lo ngại về việc Anh rút khỏi Liên minh Châu Âu.

Dầu Brent chốt phiên 14/10 giảm 1,16 USD hay 1,92% xuống 59,35 USD/thùng, trong khi dầu WTI mất 1,11 USD hay 2,03% xuống 53,59 USD/thùng.

Lạc quan rằng các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ thành công mờ nhạt đi, vì Trung Quốc cho thấy các cuộc thảo luận tiếp theo là cần thiết và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng đợt thuế quan tiếp theo đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc vẫn có hiệu lực vào ngày 15/12 nếu không đạt được thỏa thuận lúc đó.

Đà giảm của giá dầu phần nào bị hạn chế từ những lo ngại rằng sự leo thang hơn nữa dọc biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ có thể ảnh hưởng tới sản lượng hay xuất khẩu dầu của Iraq. Trong ngày hôm qua lực lượng Syria đã tiến vào một thị trấn ở miền đông bắc.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết các quốc gia xuất khẩu đang thực hiện cam kết giảm sản lượng một cách nghiêm túc.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak nói không có cuộc đàm phán nào đang được tiến hành để thay đổi thỏa thuận của OPEC+.

Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cho biết còn quá sớm đề thảo luận về khả năng tăng tồn kho dầu trong năm 2020. Ông cho biết giá dầu trong phạm vi 50 tới 70 USD/thùng là chấp nhận được.

Mức tuân thủ của các nhà sản xuất OPEC+ theo thỏa thuận giảm nguồn cung ở trên 200% trong tháng 9/2019.

Vàng phục hồi, palađi đạt kỷ lục

Giá vàng hồi phục do thiếu manh mối rõ ràng về quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc khiến các nhà đầu tư quay trở lại nơi trú ẩn an toàn, trong khi palađi tiếp tục đạt mức cao kỷ lục khi nguồn cung thiếu hụt.

Vàng giao ngay trên sàn giao dịch LBMA tăng 0,3% lên 1.493,33 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 12/2019 của Mỹ chốt phiên tăng 0,6% lên 1.497,6 USD/ounce.

Theo hãng tin Bloomberg, Trung Quốc muốn tổ chức thêm vòng đàm phán thương mại vào cuối tháng 10 trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý ký thỏa thuận thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump vạch ra.

Chỉ số USD so với rổ sáu loại tiền tệ chính tăng 0,2% và thị trường chứng khoán toàn cầu giảm khi sự lạc quan thương mại tụt đi sau báo cáo này.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu và Anh tại Brussels vào ngày 18 – 19/10.

Palađi tăng khoảng 1% lên 1.715,49 USD/ounce. Kim loại này được sử dụng để giảm lượng khí thải ô tô, đã vật lộn với sự thiếu hụt nguồn cung liên tục, tăng lên mức cao kỷ lục 1.720,97 USD/ounce vào đầu phiên này.

Đồng ổn định

Giá đồng ổn định do số liệu thương mại từ Trung Quốc, nước tiêu thụ đồng hàng đầu thế giới củng cố lo ngại về nhu cầu các kim loại công nghiệp, trong khi những dấu hiệu tiến triển về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc đã có những phản ứng thận trọng.

Đồng trên sàn giao dịch kim loại London đóng cửa tăng 0,4% lên 5.818 USD/tấn. Giá kim loại này được sử dụng như một chỉ số đánh giá sức khỏe nền kinh tế đã giảm hơn 10% kể từ mức cao nhất trên 6.600 USD/tấn trong năm 2019.

Tốc độ xuất khẩu tháng 9 của Trung Quốc giảm trong khi nhập khẩu giảm tháng thứ 5 liên tiếp, cho thấy thương mại tiếp tục suy yếu.

Điểm nổi bật của sự suy yếu trong tăng trưởng và nhu cầu ở Trung Quốc là doanh số bán ô tô trong tháng 9/2019 giảm 5,2% so với cùng tháng năm trước, giảm tháng thứ 15 liên tiếp.

Hỗ trợ thị trường đồng là tin tức về việc công ty khai thác mỏ MMG của Trung Quốc có thể dừng sản xuất tại mỏ Las Bambas ở Peru do người biểu tình ngăn chặn tiếp cận khu vực này.

Ngoài ra là khả năng xảy ra một cuộc đình công vào thứ tư tới tại mỏ đồng nhỏ Antucoya ở Chile, thuộc sở hữu của công ty Antofagasta Minerals sau khi các cuộc đàm phán hợp đồng bị phá vỡ.

Quặng sắt Trung Quốc giảm hơn 2%

Giá quặng sắt Đại Liên giảm hơn 2% sau khi lo ngại về nhu cầu ngày càng tăng đối với nguyên liệu thô sản xuất thép, trong bối cảnh những nỗ lực mới giảm hoạt động của các nhà máy thép nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, số liệu công nghiệp cho thấy doanh số bán ô tô tại Trung Quốc giảm tháng thứ 15 liên tiếp trong tháng 9, làm giảm hy vọng về sự thay đổi trong nửa cuối năm tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới này.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2020 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa giảm 2,4% xuống 638,5 CNY (90,41 USD)/tấn.

Đường Sơn, thành phố sản xuất thép hàng đầu của Trung Quốc đã công bố hạn chế ô nhiễm không khí mới đối với hoạt động của nhà máy, có hiệu lực từ 10/10 đến 31/10.

Linfen, một thành phố khác của Trung Quốc cũng yêu cầu các nhà máy thép dừng hoạt động nung kết từ ngày 10/10. Việc hạn chế sản xuất thép này có thể khiến nhu cầu quặng sắt giảm tại quốc gia sản xuất và tiêu thụ thép hàng đầu thế giới.

Công ty khai thác quặng sắt Vale SA sẽ báo cáo sản lượng hàng quý trong tuần này. Cơ quan quản lý khai thác của Brazil đã đóng cửa 54 đập trong nửa cuối năm nay do thiếu giấy chứng nhận, bao gồm 17 đập thuộc sở hữu của Vale. Việc giảm sản lượng quặng sắt của Vale đã thắt chặt nguồn cung toàn cầu, đẩy giá lên đỉnh 5 năm trong những tháng gần đây.

Giá quặng sắt giao ngay của Trung Quốc đóng cửa tại 92,5 USD/tấn vào cuối tuần qua, tăng 15% trong năm nay mặc dù giảm 27% từ mức đỉnh ở 126,5 USD/tấn trong ngày 3/7.

Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 9 tăng tháng thứ 3 liên tiếp lên mức cao nhất trong 20 tháng. Dự trữ quặng sắt tại Trung Quốc ở mức 129,95 triệu tấn tính tới ngày 14/10, theo ước tính mới nhất của SteelHome, cao nhất kể từ giữa tháng 5/2019.

Thép thanh dùng trong xây dựng trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 1,3% xuống 3.352 CNY/tấn, yếu nhất kể từ ngày 30/8/2019.

Thép cuộn cán nóng giảm 0,8% xuống 3.344 CNY/tấn, thấp nhất trong gần 7 tuần.

Thép không gỉ đóng cửa tăng 0,1% lên 15.765 CNY/tấn.

Đường tăng giá

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2020 tăng 0,11 US cent hay 0,6% lên 12,52 US cent/lb.

Các đại lý cho biết thị trường tiếp tục nhận được hỗ trợ từ triển vọng thiếu hụt toàn cầu trong niên vụ 2019/20.

JP Morgan trong báo cáo hàng quý đã duy trì triển vọng tăng giá do nguồn cung thắt chặt với dự kiến thiếu hụt 6,4 triệu tấn đường trong năm 2019/20.

Các yếu tố có khả năng tăng giá khác gồm hợp đồng bán ròng lớn được các quỹ nắm giữ. Theo số liệu từ Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn Mỹ, các quỹ phòng hộ và các nhà quản lý tiền tệ khác tăng vị thế bán ròng đường trên sàn giao dịch xuyên lục địa trong tuần trước.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12/2019 đóng cửa tăng 5,3 USD hay 1,6% lên 345,20 USD/tấn.

Cà phê cũng tăng

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2019 tăng 1,15 US cent hay 1,2% lên 94,85 US cent/lb, sau khi giảm xuống mức thấp 92,2 US cent/lb trong ngày 12/10.

Các đại lý lưu ý rằng các quỹ đã tăng một vị thế bán ra trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu dư thừa.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2019 tăng 9 USD hay 0,7% lên 1.251 USD/tấn.

Đậu tương tăng do lo lắng về thời tiết của Mỹ, lúa mì mạnh, ngô ổn định

Đậu tương của Mỹ gần mức cao nhất trong 4 tháng bởi lo sợ rằng thời thiết giá lạnh vào cuối tuần đe dọa sản xuất tại Midwest vào thời điểm nguồn cung đậu tương thắt chặt.

Đậu tương kỳ hạn tháng 11 trên sàn giao dịch Chicago tăng 4-1/2 US cent lên 9,40-1/2 USD/bushel sau khi đạt 9,45-1/2 USD, mức cao nhất kể từ ngày 18/6.

Lúa mì kỳ hạn tháng 12 tăng 3 US cent lên 5,11 USD/busel trong khi ngô kỳ hạn tháng 12 đóng cửa không đổi tại 3,97-3/4 USD/bushel, sau khi tăng lên 4,02-1/2 USD, cao nhất kể từ ngày 12/8.

Giá chuối ở Trung Quốc giảm nhẹ

Giá chuối gần đây trong khu vực sản xuất đã ổn định, giảm nhẹ. Giá ở Vân Nam và Quảng Đông tương đối ổn định, nhưng giảm một chút ở các khu vực sản xuất khác như Quảng Tây và Lào, mặc dù không đáng kể. Nhiệt độ vẫn còn khá cao trong khu vực sản xuất và các thị trường có ảnh hưởng nhất định đến doanh số. Cơn bão nhiệt đới Hagibis sắp tới dự kiến ​​sẽ khiến nhiệt độ giảm trên khắp Trung Quốc. Nếu xảy ra, doanh số có khả năng tăng tốc.

Giá cả ở Vân Nam không có biến động đáng kể. Một số trung tâm có đủ nguồn cung và giá cả vừa phải. Giá tại Lào đã giảm nhẹ nhưng không đáng kể, nguyên nhân là do doanh số hạn chế. Hiện tại, giá chuối từ nguồn cung chất lượng tốt là hơn 3 CNY/kg, trong khi những sản phẩm loại trung bình khoảng 3 CNY/kg.

