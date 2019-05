Thị trường ngày 24/5: vàng tăng 1%, quăng sắt tiếp tục lập kỷ lục mới

Giá vàng tăng 1% do USD giảm khỏi mức cao nhất 2 năm



Giá vàng chốt phiên tăng 1% do USD giảm khỏi mức cao nhất 2 năm trước đó, chứng khoán toàn cầu và lãi suất kho bạc Mỹ trượt dốc khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang. Giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 1.284,78 USD/ounce , sau khi tăng 1,1% lên mức cao nhất một tuần là 1.287,23.Giá vàng kỳ hạn tháng 6 tăng 0,9% đạt 1.285,40 USD/ounce. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2017.

Giá quặng sắt tiếp tục tăng trong khi thép giảm nhẹ

Giá quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc tiếp tục tăng cao nhưng tốc độ tăng chậm lại do Sàn giao dịch thương mại Đại Liên kêu gọi các thương gia giao dịch hợp lý sau khi giá đạt mức cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch liền trước. Giá quặng sắt tại Đại Liên chốt phiên tăng 0,9% lên 728,5 CNY (105,36 USD)/tấn.

Giá quặng sắt dự kiến sẽ còn tăng do nhu cầu vẫn mạnh từ các nhà máy thép trong khi lượng hàng cập cảng Trung Quốc và tồn kho tiếp tục giảm. Dự trữ quặng sắt nhập khẩu tại các cảng đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2017 còn 131,7 triệu tấn.

Ngược lại, giá thép cây tại Thượng Hải chốt phiên giảm nhẹ 0,6% xuống 3,881 CNY/tấn.

Đồng thấp nhất 5 tháng

Giá đồng đã chạm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2019 do lo ngại căng thẳng Mỹ Trung ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Giá đồng tham khảo tại sàn LME chốt phiên giảm 2 USD còn 5.926 USD/tấn sau khi đã giảm còn 5.880 USD/tấn trong ngày, mức thấp nhất kể từ 14/1/2019.

Viện nghiên cứu đồng quốc tế mới đây dự kiến thị trường đồng sẽ thiếu hụt 189.000 tấn trong năm nay và 250.000 tấn vào năm 2020, có khả năng hỗ trợ giá. Mỏ đồng khổng lồ Chuquicamata của Coldelco ở Chile sẽ giảm 40% sản lượng trong hai năm tới. Trong khi sản lượng đồng năm 2019 của Zambia có thể thấp hơn 100.000 tấn so với năm ngoái. Nhập khẩu phế liệu đồng của Trung Quốc tăng 70% đạt 170.000 tấn trong tháng 4 so với tháng 3.

Giá nhôm Trung Quốc sẽ tăng mạnh do khan cung

Do bị tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, giá nhôm đã biến động mạnh trong những ngày gần đây. Nhiều doanh nghiệp nhôm của Trung Quốc đang phải giảm sản xuất do chi phí cao, dẫn đến nguồn cung nhôm bị hạn chế và sẽ đẩy giá nhôm của nước này tăng lên trong thời gian tới. Năm 2019, công suất sản xuất nhôm điện phân mới của Trung Quốc là 2,3 triệu tấn, chủ yếu ở Nội Mông và Vân Nam. Trong nửa đầu năm, tốc độ tăng trưởng sản xuất mới đã giảm xuống. Mặc dù lợi nhuận của toàn ngành đã được cải thiện, nhưng vẫn không đủ để kích thích sản xuất.

Gạo Ấn Độ tăng nhẹ trong khi gạo Việt Nam giảm

Tại Ấn Độ, đồng rupee mạnh hơn đã giúp nâng giá gạo xuất khẩu khỏi mức thấp 7 tháng trong tuần này. Gạo đồ 5% tấm của nước này được chào bán với giá 364- 367 USD/tấn, tăng so với mức 362- 365 USD/tấn của tuần trước. Nhu cầu tiêu thụ yếu nhưng các nhà xuất khẩu vẫn buộc phải tăng giá do nội tệ mạnh hơn.

Bangladesh đã tăng thuế nhập khẩu đối với gạo từ 28% lên 55% do nông dân biểu tình khi giá gạo trong nước giảm quá thấp. Việc tăng thuế sẽ có hiệu lực vào 22/5 sẽ khiến Ấn Độ gần như không thể xuất khẩu gạo sang Bangladesh, các thương nhân ở Ấn Độ cho biết.

Trong khi đó, tại Việt Nam, giá gạo xuất khẩu giảm do nguồn cung tăng khi vụ thu hoạch ở đồng bằng sông Cửu Long đang vào thị trường. Giá gạo 5% tấm đã giảm còn 350 USD/tấn so với mức 355 USD/tấn trong tuần trước. Mới đây, Iraq đã ký hợp đồng mua 150.000 tấn gạo Việt Nam để giao vào tháng 6 và tháng 7.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm ổn định ở mức 385 - 400 USD/tấn, FOB Bangkok, do nhu cầu ổn định.

Cà phê tăng cao tại Mỹ, giảm ở Việt Nam, ổn định ở Indonesia

Giá cà phê arabica giao tháng 7/2019 tại New York chốt phiên tăng 1,75 cent, tương đương 1,9%, đạt 93,50 cent/lb. Giá hợp đồng này trong ngày có lúc tăng lên mức cao nhất hơn 1 tháng là 94 cent. Cà phê robusta cùng kỳ hạn trên tăng 8 USD, tương đương 0,6%, đạt 1.369 USD/tấn.

Trong khi đó ở Việt Nam, giá cà phê trong nước giảm liên tục đã khiến một số người trồng cà phê chuyển sang trồng bơ và sầu riêng. Giá cà phê Tây Nguyên hiện là 30.900-31.600 đồng (1,32- 1,35 USD)/ kg, giảm so với mức 31.000-31.700 đồng/kg vào tuần trước. Dự kiến có tới 10% trang trại cà phê ở Tây Nguyên đã chuyển đổi sang trồng bơ và sầu riêng trong năm qua.

Giá cà phê đạt mức thấp nhất 6 năm trong tháng này do những lo ngại mới về cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung và hoạt động bán tăng mạnh từ Brazil. Mức chênh lệch trừ lùi giá cà phê đen vỡ 5% loại 2 của Việt Nam ổn định ở mức 45 USD/ tấn so với hợp đồng tháng 7 tại London. Giá cà phê robusta giao tháng 7/2019 đã giảm 3 USD, tương đương 0,2%, xuống còn 1.361 USD/ tấn.

Trong khi đó tại Indonesia, mức cộng cà phê loại 4 (80 hạt lỗi) so với hợp đồng tháng 7/2019 tại London ổn định ở mức 200 – 240 USD so với tuần trước đó. Nguồn cung đang tăng lên do vụ thu hoạch đang diễn ra nhưng nhu cầu vẫn còn yếu.

Giá hành tây giảm ở Nga

Các công ty bán buôn của Nga đã bắt đầu đưa ra các yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng hành tây và từ chối mua các sản phẩm chất lượng thấp để còn lưu trữ, khiến các nhà sản xuất phải giảm giá. Từ đầu tuần này, giá hành tây giảm 10% so với mức giá trung bình năm.Giá bán hành tây từ người nông dân hiện là 25-38 rúp/kg (0,39-0,59 USD/kg) so với mức giá trên 30 rúp/kg (0,46 USD/kg) của tuần trước.

Theo các nhà điều hành thị trường, trong tuần này, nguồn nhập khẩu từ vụ thu hoạch 2019 sẽ tăng lên trên thị trường Nga. Giá hành tây nhập khẩu từ Kazakhstan sẽ sớm vào thị trường với mức giá 45 rúp/kg (0,70 USD/ kg), trong khi giá hành tây từ Ai Cập được chào bán với giá 51 rúp/kg (0,79 USD/ kg).

Dầu tiếp tục rớt giá

Giá dầu tiếp tục rớt mạnh gần 6% do những căng thẳng thương mại ảnh hưởng tới triển vọng nhu cầu tiêu thụ.

Chốt phiên giao dịch đêm qua, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 7/2019 giảm 3,23 USD, tương đương 4,6%, xuống còn 67,76 USD/ thùng. Giá dầu thô Tây Texas WTI kỳ hạn cùng tháng giảm 3,51 USD, tương đương 5,7%, xuống còn 57,91 USD/thùng. Đầu phiên, giá hợp đồng này đã chạm mức 57,33 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 13/3. Đánh dấu ngày và tuần rớt giá mạnh nhất trong 6 tháng qua.

Giá một số mặt hàng chủ chốt lúc 7h sáng ngày 24/5