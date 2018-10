Thị trường ngày 3/10: Giá dầu đảo chiều giảm nhưng vẫn gần 85 USD/thùng, giá cao su lên cao nhất 1 tháng

Dầu đảo chiều giảm

Giá dầu kết thúc phiên vừa qua giảm nhẹ sau khi tăng 3 phiên liên tiếp, song vẫn duy trì mức cao nhất gần 4 năm do lo ngại nguồn cung toàn cầu sẽ giảm bởi lệnh trừng phạt của Washington đối với Iran. Ngoài những lo ngại về Iran, giá dầu còn được hỗ trợ bởi nhu cầu toàn cầu duy trì mạnh khi đối mặt với những căng thẳng thương mại.

Dầu thô Brent kỳ hạn giao sau giảm 18 US cent xuống 84,8 USD/thùng, 1 ngày sau khi đạt mức cao nhất 4 năm (85,45 USD/thùng) và giá dầu thô Tây Texas WTI kỳ hạn giao sau giảm 7 US cent xuống 75,23 USD/thùng, trong phiên có lúc đạt 75,91 USD/thùng, cao nhất 4 năm.

Tuy nhiên, giá dầu thô đã tăng gấp 3 lần so với mức thấp nhất hồi tháng 1/2016, sau khi OPEC và các đồng minh dẫn đầu là Nga cắt giảm sản lượng.

Giá dầu được hỗ trợ bởi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành công nghiệp dầu mỏ Iran - cung cấp gần 3% tiêu thụ của thế giới trong ngày - sẽ có hiệu lực vào ngày 4/11/2018. Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy, sản lượng dầu của Iran trong tháng 9/2018 giảm 100.000 thùng/ngày (bpd), trong khi sản lượng từ OPEC tăng 90.000 bpd so với tháng 8/2018.

HSBC cho biết trong Triển vọng Kinh tế Toàn cầu quý 4/2018: "Nguy cơ gia tăng có thể đẩy giá dầu đạt 100 USD/thùng".

Vàng đảo chiều tăng, bạc cao nhất hơn 1 tháng

Giá vàng tăng lên mức cao nhất hơn 1 tuần và vượt ngưỡng 1.200 USD/ounce, do các nhà đầu tư coi vàng là nơi trú ẩn an toàn sau khi thị trường chứng khoán toàn cầu bán tháo do những lời bình luận chống lại đồng euro của một nhà lập pháp Italia.

Vàng giao ngay tăng 1,3% lên 1.202,81 USD/ounce, ghi nhận ngày tăng mạnh nhất kể từ ngày 24/8/2018, trong phiên có lúc đạt 1.208,23 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 21/9/2018 và vàng kỳ hạn tháng 12/2018 tại Mỹ tăng 15,3 USD tương đương 1,28% lên 1.207 USD/ounce.

Trong khi đó, bạc tăng 1,6% lên 14,69 USD/ounce, trong phiên có lúc đạt 14,91 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 28/8/2018.



Kẽm cao nhất gần 3 tháng

Giá kẽm đạt mức cao nhất gần 3 tháng, do dự trữ suy giảm và mức phí bảo hiểm đối với kim loại này tại Trung Quốc gia tăng, song mức tăng bị hạn chế bởi dấu hiệu tăng trưởng giảm tại Trung Quốc.

Giá kẽm giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,3% lên 2.665 USD/tấn, cao nhất kể từ đầu tháng 7/2018 (2.728 USD/tấn). Kể từ giữa tháng 9/2018 đến nay, giá kẽm đã tăng khoảng 16%. Tồn kho kẽm tại Thượng Hải chạm mức thấp nhất hơn 1 thập kỷ và mức phí bảo hiểm tại Thượng Hải tăng lên hơn 200 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 11/2013, Ngân hàng Quốc tế Trung Quốc (BOCI) cho biết.

Cao su vẫn cao nhất 1 tháng

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo tăng phiên thứ 3 liên tiếp và đạt mức cao nhất 1 tháng, được hỗ trợ bởi giá dầu tăng lên mức cao nhất nhiều năm và đồng JPY giảm thấp nhất 11 tháng so với đồng USD. Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2019 trên sàn Tokyo tăng 0,9 JPY lên 172,4 JPY (1,52 USD)/kg, trong phiên có lúc đạt 174,2 JPY/kg, cao nhất kể từ ngày 3/9/2018. Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 11/2018 trên sàn SICOM tăng 0,4 US cent lên 134,1 US cent/kg.

Đường, cà phê và ca cao tăng hơn 5%

Giá đường và cà phê tăng hơn 5%, do đồng real Brazil tăng mạnh, hoạt động đầu cơ và lạc quan về thị trường hàng hóa. Trong khi đó, giá ca cao tăng khỏi mức thấp nhất 9 tháng do hoạt động mua đầu cơ từ ngành công nghiệp.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2019 tăng 0,46 US cent tương đương 4% lên 12,07 US cent/lb, trong phiên có lúc tăng 5,6% lên 12,26 US cent/lb, cao nhất kể từ ngày 26/6/2018 và giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2018 tăng 6,3 USD tương đương 1,9% lên 333,5 USD/tấn, trong phiên có lúc tăng 3,6% lên 338,8 USD/tấn.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2018 tăng 5,45 US cent tương đương 5,3% lên 1,0765 USD/lb, trong phiên có lúc tăng lên 1,0815 USD/lb, cao nhất kể từ đầu tháng 6/2018 và giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2018 tăng 32 USD tương đương 2% lên 1.604 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 1.607 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 21/9/2018.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn London tăng 78 GBP tương đương 5,3% lên 1.541 GBP/tấn, trước đó trong phiên tăng 5,9% lên 1.549 GBP/tấn và giá ca cao giao cùng kỳ hạn trên sàn New York tăng 96 USD tương đương 4,8% lên 2.086 USD/tấn, trong phiên có lúc tăng 5,4% lên 2.097 USD/tấn.

Ngô cao nhất 3 tuần, đậu tương cao nhất 5,5 tuần

Giá ngô và đậu tương tăng phiên thứ 2 liên tiếp, do dự kiến nhu cầu được cải thiện sau khi giá giảm mới đây và thời tiết mưa tại khu vực Trung tây Mỹ đe dọa tiến độ vụ thu hoạch.

Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn Chicago tăng 1-3/4 US cent 3,67-1/2 USD/bushel, cao nhất 3 tuần. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2018 trên sàn Chicago tăng 8-1/4 US cent lên 8,66 USD/bushel, cao nhất 5,5 tuần. Ngô và đậu tương được hỗ trợ bởi giá lúa mì đảo chiều tăng hơn 2%, do lo ngại khả năng vận chuyển ngũ cốc tại 2 khu vực xuất khẩu của Nga bị ngừng trệ. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn Chicago tăng 9-3/4 US cent lên 5,19-1/4 USD/bushel, cao nhất 1 tuần.

