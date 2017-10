Thị trường ô tô Việt: Từ bình dân đến xe sang đều ồ ạt giảm giá

Thaco Kia vừa thông báo giảm giá cho 3 mẫu xe ăn khách của hãng là Morning, Cerato và Sorento trong tháng 10. Với mức giảm từ 5-26 triệu đồng, 3 mẫu xe này đồng loạt xác lập mức giá thấp nhất trong cùng phân khúc.

Cụ thể, mẫu SUV Kia Sorento phiên bản 2WD GAT có mức ưu đãi cao nhất 26 triệu đồng. Như vậy, với giá sau ưu đãi ra thị trường là 789 triệu đồng, Sorento trở thành một trong những mẫu xe có mức giá rẻ nhất trong phân khúc SUV tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, khách hàng mua xe Sorento trong thời gian này còn được tặng thêm gói bảo hiểm vật chất, dân sự và bảo dưỡng mở rộng 2 năm không giới hạn km.

Trong khi đó, chiếc sedan cỡ trung Kia Cerato giảm 10 triệu đồng cho cả 3 phiên bản. Giá bán lẻ sau giảm giá của Cerato 1.6L MT, Cerato 1.6L AT, Cerato 2.0L AT lần lượt là 553 triệu đồng, 613 triệu đồng và 671 triệu đồng. Với mức giảm 5 triệu đồng, giá bán của Kia Morning hiện dao động từ 305 triệu - 392 triệu đồng.

Kia Sorento 2WD GAT được ưu đãi 26 triệu đồng trong tháng 10

Tương tự Thaco, Toyota tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi cho nhiều mẫu xe trong tháng 10. Theo đó, những khách hàng mua xe Toyota Vios và Innova (thanh toán đầy đủ) trong khoảng thời gian này sẽ được nhận gói hỗ trợ chi phí thuế trước bạ tương đương 30 triệu đồng /xe Vios và 15 triệu đồng/xe Innova. Chương trình không áp dụng cho các khách hàng mua xe lô.

Cũng trong tháng 10, Nissan tặng tiền mặt cao nhất đến 70 triệu đồng cùng quà tặng là bộ phụ kiện cao cấp cho khách hàng mua X-trail. Các mẫu xe khác cũng được tặng tiền mặt từ 5-30 triệu đồng cũng nhiều phần quà khác nhau.

Không chỉ các hãng xe bình dân, nhiều thương hiệu xe sang cũng góp mặt trong cuộc đua giảm giá. Audi Việt Nam vừa thông báo triển khai chương trình kích cầu với giá trị tương đương một nửa lệ phí trước bạ cho khách hàng đặt xe Audi A4, A6 hoặc Q7 2.0 mới, thực hiện thanh toán và nhận bàn giao xe trong tháng 10. Chương trình khuyến mãi này tương đương với 5 - 6% giá trị xe tuỳ thuộc vào quy định mức lệ phí đăng ký trước bạ của từng tỉnh thành địa phương khác nhau.

Trước đó ít ngày, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) cũng công bố chương trình ưu đãi, bao gồm hỗ trợ 50 triệu đồng lệ phí trước bạ và Gói tài chính chính hãng (hoặc 3 phiếu bảo dưỡng miễn phí). Chương trình áp dụng trong tháng 10 tại các đại lý ủy quyền trên toàn quốc cho tất cả dòng xe Mercedes-Benz (ngoại trừ GLC và GLC Coupé) với mức hỗ trợ 50 triệu đồng phí trước bạ.

Không chỉ hãng xe bình dân, các thương hiệu xe sang tại Việt Nam cũng ưu đãi trong tháng 10

Dù liên tục giảm giá xe tới đáy, thị trường ô tô Việt vẫn khá ảm đảm trong thời gian qua. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số tháng 9 của toàn thị trường đạt 21.216 xe, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 4% so với tháng 8. Trong đó, doanh số của Trường Hải giảm 44% so với cùng kỳ năm 2016, Toyota giảm 20%, Lexus giảm 52%... Ngoài Honda Việt Nam tăng trưởng ngoạn mục nhờ doanh số CR-V cao đột biến, Mercedes-Benz Việt Nam là hãng xe hiếm hoi khởi sắc trong tháng 9 khi bán được 622 xe, tăng 19% so với tháng trước và 29% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường chỉ đạt 198.253 xe, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, ô tô du lịch giảm 7%; xe thương mại giảm 7% và xe chuyên dụng giảm 18%. Xét về xuất xứ, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 28% trong khi xe nhập khẩu tăng 8% so với cùng kì năm ngoái.