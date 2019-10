Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự chống người Kurd, Syria tiếp tục chìm sâu trong khói lửa chiến tranh

"Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ kết hợp với Quân đội quốc gia Syria sẽ chống lại PKK/YPG và các tổ chức khủng bố Deash ở miền bắc Syria", ông Recep Tayyip Erdogan viết trên mạng xã hội.



Tuy nhiên, nhóm YPG thuộc Các lực lượng Dân chủ Syria (S.D.F.), một liên minh được Mỹ ủng hộ để chống lại phiến quân Hồi giáo IS trên đất Syria. YPG là tổ chức của các chiến binh người Kurd, bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc có liên quan với Đảng Công nhân Kurd (PKK) đang hoạt động vũ trang chống lại quân đội nước này.

Ông Erdogan nhấn mạnh: "Mục đích của Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch quân sự lần này là phá hủy hành lang khủng bố đang được thiết lập ở biên giới phía nam đất nước và thiết lập hòa bình trong khu vực".

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người bị các nhóm chiến binh người Kurd cáo buộc phản bội, cho biết ông không tán thành các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Sáng nay, Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, đã tiến vào Syria. Nước Mỹ không tán thành cuộc tấn công này và đã nói rõ với Thổ Nhĩ Kỳ rằng đây là một ý tưởng tồi. Không có lính Mỹ nào hiện diện trong khu vực này", tuyên bố của ông Trump cho biết.

Bản thân ông Trump cũng nhấn mạnh ngay từ những ngày đầu tham gia vào chính trường, ông đã nói rõ quan điểm của mình về việc chấm dứt những cuộc chiến kéo dài vô tận, vô nghĩa và đặc biệt không mang lại lợi ích cho nước Mỹ.

"Thổ Nhĩ Kỳ cam kết bảo vệ thường dân, bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số và đảm bảo không có cuộc thảm họa nhân đạo nào xảy ra. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ cam kết này của họ", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chịu trách nhiệm với tất cả tù binh IS đang bị giam giữ và đảm bảo những người này sẽ không tái gia nhập các lực lượng khủng bố dưới bất cứ hình thức nào.

Tuy nhiên, ông Trump không nhắc đến những đồng minh đã bán mạng cho Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Syria. S.D.F., lực lượng do Mỹ hậu thuẫn, được dẫn đầu bởi YPG, những người Kurd. Tuy nhiên, nhóm này lại là kẻ thù của Ankara và tiềm ẩn đe dọa an ninh ở khu vực biên giới phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Người Thổ nhấn mạnh mối quan hệ giữa YPG và PKK, một nhóm người Kurd ly khai ở Thổ Nhĩ Kỳ, vốn chịu trách nhiệm cho những cuộc nổi dậy bạo lực kéo dài hàng thập kỷ.

"Với chiến dịch mang tên Mùa xuân hòa bình, chúng tôi sẽ loại bỏ nguy cơ khủng bố với đất nước mình. Nhờ có khu vực an toàn mà chúng tôi lập nên, chúng tôi đảm bảo rằng những người tị nạn Syria được trở về quê hương họ. Chúng tôi sẽ đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria và giải phóng người dân khu vực khỏi nanh vuốt khủng bố", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhấn mạnh.