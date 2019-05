Thời gian ngồi phàn nàn về cuộc sống đủ để bạn làm 7 điều sau cho đời vui vẻ hơn: Hạnh phúc hay không là do bạn quyết định

Cuộc sống mỗi ngày luôn ngập tràn căng thẳng, khiến bạn không còn thời gian để suy ngẫm và biết ơn những mặt tích cực trong cuộc sống. Đòi hỏi từ cuộc sống hiện đại là quá lớn, khiến chúng ta không có thời gian dành cho bản thân và dẫn tới stress.



Muốn sống trọn vẹn và hạnh phúc, bạn cần có thời gian thư giãn. Điều này sẽ giúp cải thiện sức khỏe, giảm stress, tăng cường hiệu suất làm việc, tăng sức sáng tạo và nâng cao lòng tự trọng của chính bạn.

Có rất nhiều cách để bạn dành thời gian cho bản thân. Bạn có thể tắt máy tính và điện thoại trong vòng 10 phút. Bạn có thể đọc sách hay xem phim để trốn khỏi thực tại trong chốc lát và để đầu óc mình được thư giãn.

Dưới đây là 7 điều bạn có thể thực hiện để sống một cuộc đời dễ thở và hạnh phúc hơn.

Vận động cơ thể

Tập thể thao sẽ giúp bạn chống chọi với stress, bằng cách kéo bạn ra khỏi những suy nghĩ phiền phức và khiến bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, các hoạt động thể chất sẽ kích thích não bộ sản sinh ra các loại hormone tích cực như endorphin, giúp làm giảm huyết áp, khiến bạn trở nên bình tĩnh hơn.

Hãy chọn một hoạt động thể chất mà bạn thích, chẳng hạn như tập gym, đạp xe, cưỡi ngựa, bơi, hay chơi các môn thể thao đồng đội. Chỉ riêng việc ra ngoài đi bộ và hít thở không khí trong lành cũng đủ để cải thiện tâm trạng của bạn. Yoga, thái cực quyền hay pilates cũng có thể giúp bạn thư giãn hơn.

Tìm sở thích riêng

Những hoạt động giúp não bộ quên đi áp lực cuộc sống sẽ là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn dành thời gian cho bản thân. Hãy thử học một loại nhạc cụ, làm vườn, câu cá, vẽ vời - bất cứ thứ gì khiến bạn thoải mái. Bạn nên dành thời gian cho những hoạt động này nếu chúng giúp bạn quên đi các vấn đề phiền phức tại cơ quan hay ở nhà.

Sở thích cũng là một công cụ sáng tạo lý tưởng, giúp bạn kết nối và gắn bó với những người khác. Đồng thời, nó sẽ mang lại cho bạn cảm giác hài lòng bất cứ khi nào bạn hoàn thành một việc gì đó mà bạn đã làm.

Chăm sóc bản thân

Mát xa là một cách hữu hiệu giúp cơ thể bạn giải phóng endorphin, đồng thời giảm lượng hormone gây stress. Phương pháp này cũng giúp các cơ bắp được thư giãn, giảm nhịp tim và huyết áp, tăng cường tuần hoàn máu.

Nếu không thích mát xa, hãy thử đi làm móng hoặc chăm sóc da mặt. Tất cả những hoạt động này sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn, về cả thể chất lẫn tinh thần.

Chợp mắt ngủ ngắn

Nếu không có thời gian để tìm sở thích hay hoạt động thể chất, bạn có thể sạc lại năng lượng cho bản thân bằng cách chợp mắt ngủ. Đừng cố nằm quá 20 phút, nếu không bạn sẽ cảm thấy uể oải khi thức dậy. Tìm một góc yên tĩnh, tắt điện thoại và nhắm mắt ngủ.

Nếu không muốn ngủ, bạn có thể dành thời gian nghỉ trưa để thiền. Chỉ 5-10 phút ngồi tĩnh tâm và quan sát hơi thở cũng sẽ khiến bạn cảm thấy vui vẻ và làm việc hiệu quả hơn.

Cười

Các chuyên gia tin rằng tiếng cười có tác dụng làm giảm huyết áp và hormone gây stress, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch và kích thích cơ thể giải phóng endorphin. Khi cười, bạn sẽ không cảm thấy căng thẳng nữa, dù chỉ trong phút chốc. Vì vậy, hãy cố gắng dành thời gian để đọc một cuốn sách vui nhộn, xem một bộ phim hài hoặc gặp gỡ những người khiến bạn cười khúc khích.

Viết ra những điều khiến mình cảm thấy biết ơn

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của việc viết ra những thứ khiến bạn cảm thấy biết ơn. Cách bạn suy nghĩ trước khi lên giường sẽ quyết định chất lượng giấc ngủ của bạn sau đó. Vì thế, hãy viết ra những điều mà bạn biết ơn trước khi đi ngủ vài lần trong tuần, bạn sẽ ngủ ngon hơn.

Đừng quên nhìn lại các ghi chép của mình thường xuyên, hoặc mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi. Nó sẽ giúp bạn biết ơn những mặt tích cực trong cuộc sống.

Ngừng so sánh bản thân với những người khác

Thật không may, mạng xã hội ngày nay khiến chúng ta tự chán ghét bản thân. Nó cho chúng ta cơ hội để so sánh thành tích, ngoại hình và tính cách của mình so với người khác. Theo các nhà khoa học, trên thực tế cứ 3 người lại có 1 người cảm thấy bất mãn với cuộc sống sau khi lướt Facebook.

Hầu hết các smartphone đều có ứng dụng cho bạn biết bạn đã dành bao nhiêu thời gian để sử dụng mạng xã hội. Nếu chỉ nhìn qua, bạn sẽ ngạc nhiên trước số giờ đồng hồ bạn lãng phí trên Facebook, Instagram hay Twitter.

Hãy tắt mọi thiết bị, dù chỉ vài giờ trong ngày hoặc vài ngày trong tuần. Đừng dành quá nhiều thời gian lên các trang này. Đặc biệt, bạn nên nhớ rằng, người khác chỉ phô bày những mặt tích cực trong cuộc sống lên mạng xã hội mà thôi.