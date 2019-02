Thức đêm in áo hình nguyên thủ Mỹ - Triều Tiên, doanh thu tăng 6 lần

Theo tìm hiểu của PV, 2 món đồ được khách hàng tìm mua nhiều nhất là quốc kỳ của 2 nước Mỹ - Triều và áo phông in hình Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: T.Đạt

Đến thăm cơ sở in áo trên quận Hoàn Kiếm, chúng tôi ghi nhận được không khí hối hả in áo để phục vụ nhu cầu thị trường của những công nhân nơi đây. Theo đó, ông chủ cửa hàng ở đây chia sẻ: “Một ngày phải in rất nhiều áo để có đủ áo bán cho khách hàng, cả nhà tôi phải làm việc thâu đêm mong kịp sáng mai có đủ hàng để bán". Ảnh: T.Đạt

Ngoài áo, các mặt hàng như cờ 2 nước Mỹ - Triều cũng rất được ưa chuộng. Chị Phạm Thanh Bình, một tiểu thương tại phố Hàng Bông, cho hay: “Với loại cờ cán tre, cỡ nhỏ có giá từ 15.000 – 20.000 đồng/lá, cỡ lớn có giá từ 100.000 – 300.000 đồng/lá. Còn một loại khác có giá 250.000 đồng/ bộ, bao gồm cả cờ, cán và đế đều được làm bằng inox.” Ảnh: T.Đạt

Anh Trà (phải), một du khách đến từ Quảng Bình, chia sẻ : “Tôi thấy rất vui khi lần này Việt Nam được lựa chọn là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Điều này chứng tỏ rằng hình ảnh Việt Nam được nâng cao hơn trên thế giới. Nhân dịp này, tôi có đến đây mua một vài lá cờ về làm kỷ niệm”. Ảnh: T.Đạt

Những du khách nước ngoài cũng thể hiện rõ sự háo hức khi tới Việt Nam vào đúng dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Họ cũng chọn cho mình những chiếc áo in hình hai nhà lãnh đạo để hưởng ứng sự kiện diễn ra ở Hà Nội. Ảnh: T.Đạt