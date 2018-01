Tỉ giá khó biến động mạnh

So với đầu năm 2017, tỉ giá trung tâm tăng 1,5%-1,7%. Trong khi đó, tỉ giá USD/VNĐ tại các NH thương mại cũng giảm khoảng 0,2% (phổ biến ở mức 22.675 đồng/USD mua vào, 22.745 đồng/USD bán ra) và tỉ giá trên thị trường tự do giảm khoảng 1,5% so với đầu năm ngoái.

Tỉ giá USD/VNĐ dự báo có thể tăng 1,5%-2% Ảnh: TẤN THẠNH

Trong báo cáo về triển vọng kinh tế năm 2018, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho biết các yếu tố giúp tỉ giá tương đối ổn định trong năm qua là nhờ đồng USD mất giá trên thị trường quốc tế. Chỉ số USD Index đã giảm tới 9,1% so với đầu năm 2017 dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất nhiều lần do tác động từ chính sách chống thâm hụt thương mại của nước này. Chênh lệch giữa lãi suất VNĐ và USD hiện vẫn ở mức lớn khoảng 6%-7% và đang nghiêng về việc nắm giữ VNĐ. Huy động ngoại tệ tăng thấp khoảng 4% so với cuối năm 2016 và NHNN mua được khoảng 7 tỉ USD từ hệ thống NH.

Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, có thể một lượng lớn ngoại tệ đã được các tổ chức kinh tế và cá nhân bán, chuyển sang VNĐ. Đồng thời, cán cân thanh toán tổng thể tiếp tục thặng dư nhờ cán cân thương mại xuất siêu, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng khá, niềm tin vào VNĐ và sự ổn định vĩ mô ngày càng cao… giúp NHNN bổ sung được dự trữ ngoại hối lên mức cao kỷ lục.

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia dự báo tỉ giá năm 2018 sẽ tiếp tục ổn định khi có nhiều yếu tố hỗ trợ. Dù vậy, với tần suất tăng lãi suất của Fed trong năm nay sẽ nhiều hơn tạo kỳ vọng cho đồng USD tăng giá trở lại. Tỉ giá USD/VNĐ dự báo có thể tăng khoảng 1,5%-2% là hợp lý, tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Trong Báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô 2018, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng cho rằng nguồn cung ngoại tệ dồi dào sẽ giúp NHNN có thể chủ động hơn trong điều hành và bình ổn thị trường khi cần thiết, giúp bảo đảm sức hấp dẫn của Việt Nam với dòng vốn đầu tư; tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất thấp… VCBS dự báo mức giảm giá của VNĐ trong năm nay sẽ không quá 2%.