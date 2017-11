Tô mì chỉ có 1 sợi duy nhất to hơn chiếc đũa, phải đặt lịch và xếp hàng thì mới có ăn

Người Nhật Bản vốn nổi tiếng trên khắp thế giới về món mì truyền thống điển hình như mì Udon, Soba và Ramen. Trong đó, Udon được làm từ bột mì và có kích thước to nhất so với các loại mì ở Nhật Bản, đường kính thông thường khoảng 1cm, tương đương với một chiếc đũa to.

Tuy nhiên, nếu có dịp đến với quán mì Tawaraya tọa lạc tại Kamigyo, thành phố Kyoto thì bạn sẽ càng ngạc nhiên hơn. Bởi kích cỡ sợi mì Udon ở đây lại to quá mức tưởng tượng và lại dài quá mức cho phép.

Ngoài kích thước to hơn bình thường, mì udon 1 sợi ở Nhật Bản trong nhà hàng Tawaraya còn có thêm một điều vô cùng đặc biệt và thú vị. Đó là do sợi mì quá to và dài nên mỗi tô mì chỉ chứa được một sợi mì duy nhất mà thôi.

Và cũng chính điểm đặc trưng này đã góp phần tạo nên nhiều trải nghiệm thú vị cho các thực khách khi đến với quán mì Tawaraya. Một vị khách cho biết: "Đây là sợi mì dài nhất mà tôi từng được chứng kiến".

Vị khách khác lại thích thú nói rằng: "Tôi gắp một đầu sợi mì và kéo nó qua khỏi đầu rồi mà đầu còn lại của sợi mì vẫn chưa rời khỏi tô".

Đặc biệt, nếu bạn đang buồn miệng và muốn nhai một vật gì đó thì mì 1 sợi udon của quán Tawaraya là một gợi ý lý tưởng. Bởi do sợi mì to lại quá dài nên từ công đoạn nhào bột tạo sợi mì đến khâu chế biến thì các đầu bếp đều chú trọng tạo độ dai và chắc chắn cho sợi mì không bị đứt hay rã.

Và khi nhìn thấy tô mì udon 1 sợi này thì bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên bởi nó đúng là chỉ có 1 sợi mì duy nhất trong nước dùng, ngoài ra không có bất cứ nguyên liệu nào khác từ rau cải hay cá thịt, hải sản...

Tuy nhiên, phần nước dùng trong món mì udon 1 sợi ở Tawaraya đều được các thực khách đánh giá là ngon không kém cạnh các quán mì nổi tiếng khác.

Giống như nhiều cửa hàng mì truyền thống ở Nhật Bản, quán mì Tawaraya cũng bắt đầu làm mì từ sáng sớm và sử dụng cho cả ngày. Với nét độc đáo, lạ mắt lại ngon miệng nên món mì 1 sợi của Tawaraya ngày càng thu hút khách tìm ăn.

Do đó, những suất mì chuẩn bị sẵn để bán cho cả ngày đôi khi hết sạch khi ngày chưa kết thúc nên nếu không muốn bụng đói ra về thì hầu như các khách hàng đều phải gọi điện đặt trước cho chắc chắn. Giá cho mỗi tô mì này là 730 yên, tương đương khoảng 145 nghìn tiền Việt.

Mì udon 1 sợi đúng là nét văn hóa ẩm thực thú vị ở đất nước mặt trời mọc. Bởi từ trước nay chưa ai từng nghĩ đến việc tạo ra một tô mì chỉ có 1 sợi duy nhất thế này.

Do đó, trong ẩm thực nói riêng hay trong bất cứ lĩnh vực khác nói chung, đôi khi một sự khác biệt có thể tạo nên thành công rực rỡ bạn nhé.

Nguồn: Livingnomads