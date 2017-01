Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê: Vẫn có khả năng đạt 6,7% tăng trưởng GDP năm 2017

Trao đổi với ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% năm 2017 là cao nhưng vẫn có khả năng đạt được.

PV: Thưa ông, năm 2016 thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng 106 USD/người so với năm 2015, ông đánh giá thế nào về con số này?

Ông Nguyễn Bích Lâm: Chúng tôi tính năng suất lao động của người Việt năm 2016 tăng 5,3% so với năm ngoái. Nếu so với năm 2014 và 2015 thì đây là mức tăng khiêm tốn nhưng cao hơn so với các năm 2011, 2013. Thể hiện nỗ lực của nền kinh tế, cải cách thể chế, đầu tư khoa học công nghệ. So với các nước trong khu vực, năng suất lao động của Việt Nam vẫn ở mức thấp.

PV: Trong năm 2017, mục tiêu của Quốc hội đề ra là GDP tăng 6,7%, kiểm soát lạm phát bình quân dưới 4%. Theo ông chúng ta sẽ gặp khó khăn gì trong năm nay và để đạt được những mục tiêu này cần phải có những nỗ lực nào?

Ông Nguyễn Bích Lâm: Năm 2016, chúng ta đã rất thành công trong kiểm soát lạm phát, mức tăng CPI đạt 4,7% thấp hơn mục tiêu 5%. Mục tiêu 2017 con số 4% là một thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam có biến động khó lường. Tháng 12/2016, việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh tăng lãi suất đồng đô la Mỹ sẽ ảnh hưởng lớn đến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và tỷ giá, kéo theo ảnh hưởng đến lạm phát.

Như chúng tôi tính, trong năm 2016 bình quân mỗi tháng chỉ số CPI tăng 0,4%. Năm 2017, lạm phát khoảng 4% thì bình quân mỗi tháng tăng 0,2%. Đây thực sự là con số thách thức trong bối cảnh môi trường kinh tế thế giới chưa thuận lợi.

Bên cạnh đó, hậu Brexit, các nước tập trung bảo hộ mậu dịch để bảo vệ nền kinh tế trong nước. Trong khi kinh tế Việt Nam có độ mở tương đối lớn, phản ánh nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào thương mại quốc tế, nhu cầu các nước đối tác. Do vậy, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu tăng trưởng 2017 mà Chính phủ đề ra. Các nước bảo hộ mậu dịch là thách thức cho điều hành kinh tế năm nay.

Bên cạnh đó, tình trạng biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng lớn đến Việt Nam, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, khai khoáng…

Theo tôi, cộng đồng cần quan tâm đặc biệt đến những thách thức kể trên để có những chính sách hợp lý mới đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7%. Bởi mức tăng trưởng này đồng nghĩa với việc tăng số việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng mức sống cho người dân.

Môi trường kinh doanh trong năm qua được cải thiện, năm 2016 số doanh nghiệp đạt kỷ lục với hơn 100 nghìn doanh nghiệp, đây là động lực quan trọng góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% trong năm 2017.

Tôi tin với những nỗ lực đã thực hiện trong năm 2016 cùng sự điều hành chỉ đạo sát sao của Chính phủ và niềm tin, sự hứng khởi của doanh nghiệp thì mục tiêu 6,7% có thể đạt được.

Bên cạnh đó Nghị quyết của Chính phủ về giải ngân vốn cho nền kinh tế đã có hiệu quả đồng thời hoạt động của các ngành dịch vụ tổng quan tăng cao so với các năm khác.

PV: Thưa ông, để kiểm soát lạm phát 2017 cần những biện pháp gì?

Ông Nguyễn Bích Lâm: Để kiểm soát lạm phát năm 2017 với mục tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4% của Quốc hội, Tổng cục Thống kê đề xuất, Bộ Tài chính, KH&ĐT, Ngân hàng Nhà nước cần chủ động phối hợp chặt chẽ trong đánh giá tình hình giá cả, xây dựng các phương án điều hành giá, lãi suất và tỷ giá để chủ động kiểm soát lạm phát. Trước khi điều chỉnh giá của các loại hàng hóa và dịch vụ trên cần tính toán, thống nhất và báo cáo Chính phủ.

Đối với mặt hàng xăng dầu và mặt hàng điện, Bộ Công thương và Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu phù hợp để hạn chế mức tăng giá mặt hàng này đến CPI chung. Bộ Công thương chủ động đưa ra các phương án tăng giá điện để tính toán các mức độ ảnh hưởng đến chỉ số CPI, chỉ số giá sản xuất và tăng trưởng GDP.

Tổng cục Thống kê cũng đề nghị thực hiện các đợt điều chỉnh giá các mặt hàng dịch vụ y tế, giáo dục trùng với các thời điểm đã điều chỉnh trong năm 2016 để chỉ số bình quân năm hạn chế tăng cao. Đề nghị thời gian thực hiện điều chỉnh giá các loại mặt hàng nhà nước quản lý tách ra các tháng khác nhau để giảm thiểu sự tác động lan tỏa lên chỉ số CPI.

Hai kịch bản kinh tế Việt Nam năm 2017 Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế, xã hội quốc gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 2 kịch bản kinh tế Việt Nam năm 2017. - Thứ nhất (kịch bản cơ sở): Nền kinh tế tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển, hiệu quả đầu tư trong nước tiếp tục cải thiện. Vốn đầu tư khu vực nhà nước tiếp tục duy trì, tăng 7%. Cơ cấu, quy mô, hiệu quả tuy chưa có quá nhiều thay đổi nhưng tận dụng được lợi thế mang lại từ quá trình hội nhập, xuất khẩu và đầu tư có những cải thiện. Khi đó, tăng trưởng kinh tế năm 2017 sẽ ở mức khoảng 6,44%, lạm phát khoảng 5%. - Thứ hai (kịch bản cao): Nền kinh tế phát triển mạnh nhờ tận dụng được những động lực phát triển kinh tế thông qua hội nhập. Cơ cấu, quy mô hiệu quả có những cải thiện theo hướng tích cực hơn, khi đó tăng trưởng kinh tế được dự báo khoảng 6,72% và lạm phát ở mức 6%.

Theo Hải Minh

