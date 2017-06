TP.HCM sẽ mời chuyên gia hiến kế phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 23/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP.HCM về tình hình kinh tế-xã hội.

Tại cuộc làm việc, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, về dự án sân golf gần sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo dừng toàn bộ dự án để kiểm tra, thực hiện nghiêm ý kiến của Thủ tướng về vấn đề này. Quan điểm của Bộ Quốc phòng là ưu tiên phát triển hàng không.

Trong khi đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thành phố sẽ mời các nhà khoa học, chuyên gia hàng không để bàn bạc, hiến kế phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ Thành phố trong việc xây dựng đề án đồng bộ đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế.

Không để TP.HCM đi vào vết xe đổ của thành phố ô nhiễm, tắc nghẽn

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh TP.HCM luôn là địa phương đóng góp lớn cho cả nước trên cả phương diện GDP, thu ngân sách, năng suất lao động và nhiều ý tưởng sáng tạo, đột phá, công nghệ mới thường được triển khai ở TP.HCM rồi lan rộng ra cả nước.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, tại cuộc làm việc, “chúng ta cũng thấy rõ khó khăn, hạn chế của Thành phố trong phát triển”. Thủ tướng chỉ ra, Thành phố khó khăn trong việc đạt kế hoạch tăng trưởng GDP. Chỉ số năng lực cạnh tranh tụt hạng, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Thành phố. TPHCM là nơi thu hút FDI sớm nhất và mặc dù 6 tháng đầu năm vốn FDI gấp 2 cùng kỳ nhưng trong 10 năm qua, tỉ lệ vốn FDI thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước. Cơ cấu sử dụng đất chưa hợp lý. Công nghiệp dịch vụ chiếm 99% GDP nhưng đất dành cho công nghiệp dịch vụ chỉ 7% diện tích. Một ha đất công nghiệp dịch vụ tạo giá trị gia tăng 50 tỷ đồng trong khi 1 ha đất nông nghiệp tạo giá trị gia tăng 68 triệu đồng.

"Thành phố có 3 khu chế xuất, 13 khu công nghiệp với diện tích đang khai thác 3.748 ha nhưng cũng chỉ xấp xỉ 50% diện tích đất quy hoạch cho công nghiệp. Vậy nguyên nhân nào trong nhiều năm, Thành phố không mở rộng được diện tích khu công nghiệp làm tốc độ công nghiệp chậm so với cả nước?", Thủ tướng đặt vấn đề.

Chỉ ra bất cập về hạ tầng đô thị, ùn tắc, úng ngập, ô nhiễm, kết nối giao thông với sân bay, bến cảng, Thủ tướng cho rằng, không thể để TP.HCM đi vào vết xe của các thành phố khói bụi, ô nhiễm và tắc nghẽn, làm mất đi sức hấp dẫn và tính cạnh tranh.

Thủ tướng cũng cho rằng TP.HCM cần đặc biệt lưu ý đến phát triển bền vững, đòi hỏi giải pháp căn cơ, dài hạn trong chống ngập và phải làm sớm. Thành phố có khối lượng chất thải công nghiệp dịch vụ lớn gấp 10-20 lần cả nước, phải xem lại chiến lược xử lý rác bằng giải pháp công nghệ mới.

“Ta tôn trọng giấy phép đầu tư đã cấp nhưng không thể tiếp tục mở rộng chôn lấp rác”, Thủ tướng yêu cầu phải biến rác thành năng lượng, thành phân bón, rác phải được tái chế, sử dụng.

Thành phố cần chủ động xây dựng cơ chế thúc đẩy liên kết vùng, tạo sức hút mạnh hơn về cung-cầu và lan tỏa về công nghệ, sáng tạo giữa TP.HCM với các địa phương. Cần cơ chế để phát huy vai trò dẫn dắt cũng như điều phối phát triển vùng của TPHCM, Thủ tướng nói và bày tỏ ủng hộ TP,HCM lập đề án phát triển vùng để tìm ra một cơ chế khuyến khích các dự án liên kết vùng.

Giải quyết vấn đề “áo đã quá chật”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Thành phố xây dựng các giải pháp phát triển đô thị thông minh. Đó là sự thay đổi căn bản, toàn diện phương thức quản lý đô thị nhờ vào công nghệ mới trong đó lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và mục đích phục vụ của một thành phố thông minh, hướng tới yếu tố “đáng sống” của Thành phố. Trên cơ sở đó thu hút và giữ chân người tài.

TP.HCM cũng phải tiếp tục suy nghĩ để thí điểm những cơ chế mới, nhanh chóng xử lý các vấn đề điểm nghẽn, nhất là các điểm nghẽn như cơ chế khuyến khích và quản lý cán bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, nguồn lực tài chính, cơ chế đất đai.

“Người ta thường hay nói “cái áo đã quá chật”. Các đồng chí tiếp tục nêu ra với Bộ Chính trị, với Chính phủ xem cái áo quá chật này là như thế nào, ở đâu?”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh: “các đồng chí cần làm thành công để cả nước rút kinh nghiệm”.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh các giải pháp về bảo đảm an ninh an toàn, xây dựng cuộc sống trong lành, an bình, các điều kiện an sinh cho người dân.

Thành phố cần mạnh dạn, chủ động nghiên cứu, đề xuất với Trung ương các giải pháp có tính pháp lý cao hơn, kể cả xây dựng luật pháp để tạo điều kiện cho Thành phố phát triển.

Cuối cùng, Thủ tướng nhấn mạnh: Đội ngũ của TP.HCM, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị cần đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm. Chúng ta hãy vượt qua suy nghĩ Thành phố đã đạt đến ngưỡng rồi, không thể phát triển bứt phá. Chúng ta hãy nhìn ra những thành công trong khu vực và thế giới. Hãy vượt qua tâm lý “an toàn là trên hết” để tìm cách đột phá, tìm những ý tưởng mới. Chính phủ sẽ cùng giải quyết các khó khăn và ủng hộ, song hành cùng các đồng chí, với cách làm mới của Thành phố.

Theo N.Mạnh

Bizlive