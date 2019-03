Tranh chấp mặt bằng Highlands Coffee: Bị đòi nhà, cắt điện nước, phải dùng tới máy phát điện

Theo Highlands, sự việc này liên quan đến việc lan truyền những thông tin rằng cửa hàng Highlands Coffee trên đường Nguyễn Tri Phương không trả tiền thuê mặt bằng, đồng thời thuê người khủng bố tinh thần chủ nhà trên mạng xã hội.

Highlands Coffee cho biết, trong quá trình thuê mặt bằng, công ty luôn đảm bảo tiến độ thanh toán và hoàn tất các nghĩa vụ khác theo điều khoản tại hợp đồng số 131-Lakai/2014 ký kết giữa Highlands Coffee với Công ty TNHH Tân Thịnh An. Hợp đồng này có giá trị đến hết tháng 10/2019.

Vào ngày 15/11/2018, Công ty Tân Thịnh An có nguyện vọng đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn gần 1 năm. Trong quá trình thương lượng và chưa đi đến thống nhất về thời hạn chấm dứt hợp đồng thì ngày 19/12/2018, Tân Thịnh An đã tự động cắt điện, nước của cửa hàng Highlands Coffee. Phía Highlands Coffee đã liên tiếp gửi công văn đến Tân Thịnh An vì sự việc nói trên để yêu cầu phía cho thuê thực hiện đầy đủ các điều khoản đang còn hiệu lực của hợp đồng số 131-Lakai/2014.

Tuy nhiên, cho đến ngày 3/1/2019, do Tân Thịnh An vẫn không thực hiện yêu cầu cung cấp điện nước nên Highlands Coffee xác định Tân Thịnh An đã vi phạm hợp đồng và sau đó đã gửi công văn để thông báo việc tạm ngưng trả tiền thuê mặt bằng cho đến khi Tân Thịnh An cung cấp trở lại điện nước cho cửa hàng. Highlands Coffee đã thanh toán chi phí thuê mặt bằng cũng như hoá đơn tiền điện nước đầy đủ cho tới hết tháng 11/2018.

Highlands Coffee khẳng định, trong suốt quá trình giao dịch với Tân Thịnh An, Highlands Coffee luôn tuân thủ hợp đồng và tuyệt đối tôn trọng pháp luật, không hề có bất cứ phát ngôn hoặc hành động gây ảnh hưởng đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

Highlands Coffee tại số 98-126 Nguyễn Tri Phương bị bên cho thuê trưng bảng thu hồi mặt bằng. Ảnh: Pháp Luật VN

Đối với sự việc vào ngày 2/3 vừa qua, Highlands Coffee cho biết, vào hồi 7h30 ngày 2/3, tại cửa hàng Highlands Coffee Nguyễn Tri Phương, trong lúc nhân viên Highlands Coffee đang phục vụ khách hàng thì đột nhiên có 1 nhóm hơn 20 người hung hãn xông vào cửa hàng chửi bới, hăm dọa, khống chế, đuổi nhân viên và khách hàng của Highlands Coffee ra khỏi cửa hàng. Nhóm người này sau đó khóa cửa, tháo dỡ biển hiệu, phá hủy tường và có ý định tẩu tán tài sản của quán.

Nhân viên của Highlands Coffee đã gọi điện cầu cứu tới lực lượng công an phường 7, công an hình sự quận 5 và cảnh sát 113. Khi lực lượng công an đến hiện trường, nhóm người trên đã lập rào chắn và cố tình ngăn cản người thi hành công vụ. Trong lúc xảy ra xô xát, 1 nhân viên bảo vệ của Highlands Coffee đã bị hành hung và giật mất dây chuyền. Lực lượng chức năng đã tiến hành ghi hình, thu giữ một số tang vật và hung khí, đồng thời lập biên bản sự việc, niêm phong hiện trường và áp giải nhóm đối tượng trên về công an phường 7 - Quận 5.

Theo đánh giá sơ bộ, thiệt hại do nhóm đối tượng trên gây ra đối với tài sản của nhân viên và Highlands Coffee khoảng gần 100 triệu đồng.

Phía Tân Thịnh An nói gì?

Trái ngược với thông cáo của Highlands Coffee, phía Tân Thịnh An cho rằng, Highlands Coffee mới là bên vi phạm hợp đồng. Theo thông tin được đăng tải trên Báo điện tử Pháp Luật Việt Nam, tại hợp đồng thuê mặt bằng giữa 2 bên có điều khoản, Tân Thịnh An có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nhưng phải bồi thường 8% giá trị Hợp đồng còn lại cũng như hoàn trả tiền cọc, phạt cọc bằng với số tiền mà bên thuê đã đặt cọc cho bên cho thuê.

Căn cứ vào điều khoản này, Tân Thịnh An cho hay, họ đã gửi thông báo cho Highlands Coffee để xác định sẽ thu hồi mặt bằng vào ngày 15/11/2018, trước thời gian gần 1 năm so với hợp đồng. Tuy nhiên, yêu cầu này không được phía Highlands Coffee chấp nhận và đồng thời ngừng thanh toán tiền thuê nhà từ ngày 1/12/2018.

Tân Thịnh An thông tin, trước sự không hợp tác này và một số hành vi bất thường khác, Công ty đã phải gửi đơn trình báo Công an và ngắt điện công trình. Tuy nhiên, theo Công ty Tân Thịnh An, phía Highlands Coffee vẫn không chịu trả lại mặt bằng, mà cho đặt bồn nước và máy phát điện trên vỉa hè để tiếp tục kinh doanh.

Theo phản ánh của báo Sài Gòn Giải Phóng, máy phát điện của Highlands Coffee Nguyễn Tri Phương hoạt động ngày đêm, tiếng máy nổ rì rầm, gây ô nhiễm tiếng khói và ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Tân Thịnh An cho biết thêm, dù tiếp tục giữ mặt bằng để kinh doanh, nhưng trong nhiều tháng qua, phía Highlands Coffee vẫn không chịu đóng tiền thuê mặt bằng. Để tránh thiệt hại, Tân Thịnh An đành phải cho người tới thu hồi mặt bằng vào ngày 2/3/2019, gây ồn ào khiến lực lượng công an phải có mặt để lập trật tự...