Triển khai quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ

Cục VT&CY là đơn vị trực thuộc Bộ Công an, có chức năng nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý nhà nước về thông tin liên lạc và cơ yếu trong Công an nhân dân (CAND); trực tiếp đảm bảo thông tin liên lạc và cơ yếu thông suốt, nhanh chóng, an toàn, bí mật, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, chiến đấu và các hoạt động của lực lượng CAND theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an.

Trong thời gian qua, công tác đảm bảo thông tin liên lạc và cơ yếu trong CAND đã có nhiều cố gắng và có sự chuyển biến tích cực; bám sát yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, kịp thời phục vụ công tác của toàn lực lượng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những đóng góp tích cực và có hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Cục VT&CY thời gian qua trong triển khai thực hiện Nghị định mới của Chính phủ, quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tổ chức bộ máy cũng như trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Để khẩn trương triển khai tổ chức bộ máy theo mô hình mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin liên lạc và cơ yếu đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Cục VT&CY tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng và phát triển thông tin liên lạc và cơ yếu chính quy, từng bước hiện đại, phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt, đồng thời phải phù hợp với chủ trương phát triển công tác VT&CY của Bộ Công an.

Tập trung nghiên cứu đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kỹ thuật thông tin liên lạc, cơ yếu, tác chiến điện tử đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực thông tin liên lạc và cơ yếu CAND; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong khi triển khai kiện toàn bộ máy… Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tin tưởng, với cương vị mới, trọng trách mới, Cục VT&CY sẽ đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tiếp theo và phát triển ngày càng chính quy, từng bước hiện đại…