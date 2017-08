Trung Quốc đang tạo ra công ty năng lượng lớn nhất trên thế giới, tổng tài sản 271 tỷ USD

Theo Ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc, chính phủ của ông Tập Cận Bình đã cho phép 2 nhà khai thác than lớn nhất Trung Quốc là Shenhua Group sáp nhập với China Guodian Corp - một trong số những nhà sản xuất điện năng lớn nhất Trung Quốc. Theo Bloomberg New Energy Finance, với tổng tài sản sau sáp nhập là 1.800 tỷ NDT (271 tỷ USD), khối Shenhua - China Guodian sẽ trở thành công ty năng lượng có công suất thiết kế lớn nhất trên trái đất.

Trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách hàng đầu cố gắng cắt giảm tình trạng dư thừa công suất sản xuất công nghiệp và số lượng doanh nghiệp nhà nước, liên kết Shenhua-Guodian nhiều khả năng sẽ là tiếng súng mở màn cho nhiều vụ sáp nhập khác trong ngành năng lượng ở Trung Quốc.

Ông Tian Miao - chuyên gia phân tích cao cấp tại công ty tài chính Sun Hung Kai Financial có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: "Họ đang chờ đợi những thương vụ tương tự diễn ra. Điều này khẳng định hướng cải cách của doanh nghiệp nhà nước bằng cách sáp nhập công ty trong cùng ngành nhằm giảm thiểu đầu tư dư thừa và nâng cao hiệu quả".

Shenhua sẽ đổi tên thành Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc và trở thành công ty mẹ của khối sáp nhập sau này.

Theo chuyên gia phân tích Frank Yu thuộc Wood Mackenzie, công ty mới sẽ có công suất thiết kế lên tới hơn 225 gigawatt - cao hơn cả Electricite de France SA của Pháp và Enel SpA của Ý.

Sau sáp nhập, Shenhua sẽ có khả năng giảm thiểu sự phụ thuộc vào công suất đốt nóng than đá vốn hiện đang ở mức rất cao (khoảng 90%) nhờ các nguồn năng lượng sạch của Guodian. Trong khi đó, Guodian sẽ có khả năng được lợi từ nguồn cung than đá và hệ thống quản trị rủi ro giá của Shenhua, cũng như là đường sắt, bến cảng và tàu.

Sáng qua, cổ phiếu của Shenhua trên sàn Hong Kong đã tăng khoảng 1,9% lên 19,98 đô la Hong Kong, trước khi giảm xuống còn 1% vào lúc 9:56 giờ địa phương. Chỉ số chính Hang Seng Index giảm 0,7%. Cổ phiếu của Guodian trên sàn Thượng Hải vẫn chưa được giao dịch cho đến ngày 4/9 tới.

Viết trong báo cáo gửi giới chức vào tháng 6, Shenhua cho biết phía này đang nắm giữ 1.014 tỷ NDT trong tài sản và chi nhánh đã được niêm yết của tập đoàn này sản xuất khoảng 290 triệu tấn than trong năm ngoái. Theo thông báo của công ty được đăng tải bởi Ủy ban năng lượng Trung Quốc, Guodian có tổng tài sản 803 tỷ NDT. Shenhua có công suất phát điện là 82 gigawatt trong khi của Guodian là 145 gigawatt.

Theo Jack Shang - chuyên gia phân tích tại Citigroup, khối Shenhua-Guodian sau sáp nhập sẽ đóng góp 13% tổng công suất khai thác than và sản xuất điện năng của Trung Quốc.