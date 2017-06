Trung Quốc dùng thiết bị nhận dạng khuôn mặt, máy bay không người lái coi thi đại học

Thi vào đại học là sự kiện trọng đại ở Trung Quốc. Việc lựa chọn một ngôi trường tốt thường đồng nghĩa với cơ hội việc làm thu nhập cao. Chính vì thế, nhiều sĩ tử cố gắng tìm mọi cách để gian lận, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ cao để qua mặt giám thị. Trong vài năm qua, số trường hợp gian lận bằng công nghệ được ghi nhận với mức cao kỷ lục, trong đó phổ biến nhất là các loại tai nghe siêu nhỏ.

Chính sự tiến bộ của công nghệ gian lận trong thi cử buộc giới chức giáo dục Trung Quốc phải áp dụng công nghệ cao vào coi thi. Năm nay, các địa điểm thi được trang bị máy dò kim loại, công nghệ nhận diện khuôn mặt và vân tay, các thiết bị chặn sóng điện thoại di động, máy dò không dây và cả máy bay không người lái để chống gian lận.

Ngay trước khi kỳ thi cam go bắt đầu hôm 6/6, lực lượng an ninh đã bắt 52 người trên toàn quốc vì âm mưu gian lận. Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ để giảm nguy cơ thi hộ. Các biện pháp đảm bảo an ninh khác cũng được triển khai nhằm giúp kỳ thi diễn ra thuận lợi.

Các quan chức giáo dục Trung Quốc cũng xác định các môn trắc nghiệm như Toán và Tiếng Anh dễ bị gian lận nhất. Với các môn tự luận, mỗi tỉnh sử dụng một đề khác nhau để ngăn chặn nguy cơ rò rỉ đề thi. Những chủ đề nóng, chẳng hạn như chính sách Một vành đai, một con đường; Chia sẻ xe đạp; Đường sắt cao tốc hay Thanh toán di động cũng được đưa vào các đề thi.

Linh Anh

Reuters