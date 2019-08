Từ cô bồi bàn đến HLV gym của Kim Kardashian: Cuộc sống đổi thay hoàn toàn nhờ dậy lúc 4h và bỏ bữa sáng!

Năm 2013, trước khi trở thành HLV gym của Kim Kardashian West, Melissa Alcantara chỉ là một cô bồi bàn "khánh kiệt và thiếu cân đối" ở Brooklyn, New York (Mỹ).



"Tôi cố gắng để có thể tồn tại từ tháng này qua tháng khác," Alcantara - người còn được biết tới với tên gọi "Fitgurlmel" - cho biết. "Tôi không bao giờ luyện tập hay chơi thể thao. Tôi là một kẻ nghiện thuốc lá nặng. Thậm chí sau khi sinh con gái đầu lòng, tôi đã tăng hơn 31 kg", cô nhớ lại.

Thế nhưng một ngày nọ, Alcantara thức dậy và nghĩ: "Mình phải làm gì đó với bản thân. Mình không thể cứ sống mãi như thế này được". Quyết tâm thay đổi lối sống của mình, cô quyết định tập gym theo một chương trình có tên là Insanity.

Melissa Alcantara (áo xanh) tập luyện cùng Kim Kardashian (áo trắng).

Sau 60 ngày tập luyện không ngừng nghỉ, Alcantara đã chứng kiến một sự thay đổi ngoạn mục về cả sức khỏe lẫn cơ thể. Điều này đã truyền cảm hứng để cô trở thành một vận động viên thể hình đáng gờm.

Năm 2017, tài khoản Instagram của Alcantara đã thu hút sự chú ý từ Kim Kardashian West. Ngôi sao nổi tiếng này đã hỏi cô có muốn tới Los Angeles để làm huấn luyện viên toàn thời gian của mình không. Tình cờ thay, Alcantara và chồng cũng dự định sẽ chuyển tới Los Angeles, vì thế cô đã vui vẻ chấp nhận lời đề nghị.

Cho tới ngày hôm nay, Alcantara vẫn trung thành với lối sống đã giúp cô thay đổi cuộc đời.

Thức dậy lúc 4h sáng

Alcantara cho biết, cô thường bắt đầu ngày mới vào lúc 4h sáng. Điều đầu tiên cô làm sau khi rời khỏi giường là thưởng thức một cốc cà phê đầy ắp.

Cô sẽ đọc một đoạn trong cuốn sách ưa thích - "Living a Life of Awareness: Daily Meditation on the Toltec Path" của tác giả Don Miguel Ruiz. Alcantara nói rằng những thông điệp tích cực từ cuốn sách này giúp cô "bắt đầu ngày mới với đầy hứng khởi".

Bỏ bữa sáng

Alcantara thường thực hiện phương pháp "nhịn ăn gián đoạn". Theo đó, cô sẽ bỏ bữa trong vòng 8 tiếng. Cô không lên lịch ăn quá chi tiết, nhưng cô sẽ ăn bữa đầu tiên trong ngày vào buổi trưa, sau khi tập gym.

"Tôi thích nhịn ăn trong ngày vì tôi có xu hướng ăn nhiều hơn vào buổi tối, nhất là khi tôi đặc biệt đói," Alcantara cho biết.

Phương pháp "nhịn ăn gián đoạn" này đang là xu hướng cực kỳ thịnh hành trong vài năm qua. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, chế độ ăn này có thể giúp giảm cân, nhưng những rủi ro lâu dài về mặt sức khỏe vẫn là một ẩn số.

Theo nữ HLV của Kim Kardashian West, miễn là bạn ăn đủ "thực phẩm bổ dưỡng từ tự nhiên, còn chuyện bạn nhịn ăn hay không cũng chẳng quan trọng".

Đi tập gym

Khoảng 8h sáng, sau 2 tiếng hướng dẫn Kim Kardashian West luyện tập, Alcantara sẽ đi tới phòng gym.

Cô sẽ nâng tạ trong vòng 1 tiếng. "Tôi thường tập chân 2 lần/tuần hoặc 3 ngày/lần", Alcantara cho biết. "Tuy nhiên, các bài tập mỗi tuần thì đều giống nhau."

Có một bài tập mà Alcantara thường tránh, đó là cardio. "Tôi cố gắng đi bộ 10.000 bước/ngày. Nó chính là bài tập cardio của tôi", cô nói.

Uống 3,7 lít nước

Alcantara cho biết, ngày nào cô cũng uống đều đặn khoảng 3,7 lít nước.

"Nghe thì có vẻ nhiều và khiến bạn phải đi vệ sinh thường xuyên, nhưng rồi bạn sẽ quen dần thôi", cô nói. "Uống nhiều nước là một trong những thói quen tuyệt vời nhất bạn có thể làm vì cơ thể mình".

Làm việc

Sau khi tập luyện, Alcantara sẽ trở về nhà để làm việc trên trang web của mình FitGurlMel.com - nơi cô bán các chương trình luyện tập và tư vấn dinh dưỡng.

Alcantara cũng đang hoàn thành dự án viết sách đầu tiên của mình, kể về quá trình rèn luyện sức khỏe của mình.

Đi siêu thị mua đồ ăn

Để theo sát chế độ ăn của mình, Alcantara cho biết cô luôn đảm bảo tủ lạnh nhà mình đầy ắp thức ăn.

Ban ngày, vị huấn luyện viên này sẽ ăn bánh mì nướng với trứng, hoặc gà nấu cùng cơm và đậu. Vào bữa tối, cô sẽ chuẩn bị cá với rau và gạo. "Tôi là người Dominica, vì thế tôi muốn giữ được nét văn hóa ẩm thực của quê hương mình".

Ngủ 5-6 tiếng/ngày

Trung bình, Alcantara sẽ ngủ 5-6 tiếng/ngày, mặc dù cô biết rằng như vậy là dưới ngưỡng được khuyến cáo (7-9 tiếng).

Bởi lẽ, bên cạnh việc cân bằng giữa sự nghiệp và các hoạt động luyện tập, cô còn phải chăm sóc cho đứa con gái 8 tuổi của mình.

"Tôi không thể ngủ tới 10 tiếng/đêm được," cô nói. "Tuy nhiên, tôi đang cố cải thiện thói quen ngủ của mình".

Alcantara cho biết, cô thường xuyên nhắc nhở người hâm mộ rằng sự thay đổi không thể diễn ra chỉ sau một đêm. Cô đã phải mất hàng năm trời quyết tâm và chăm chỉ để tạo ra bước ngoặt cho cuộc đời và cơ thể mình.