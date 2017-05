Từng thất bại thảm hại, đây là cách những triệu phú tự thân xây dựng tài sản từ con số 0

1. Grant Cardone - Khám phá ra niềm đam mê đến ám ảnh của bản thân

Grant Cardore, chuyên gia bán hàng hàng đầu đã xây dựng đế chế kinh doanh bất động sản trị giá 500 triệu đô la và tác giả của cuốn sách bán chạy "Be Obsessed or Be Average" của NewYorkTimes. "Khi còn là một đứa trẻ, khi đi dạo trong một cửa hàng, tôi đã đánh rơi đồng xu duy nhất mình có. Nó rơi xuống khe cống và tôi không có cách nào lấy lại được. Tôi đã rất tức giận. Bố dặn dò tôi phải cẩn thận với tiền, còn ông nội thì nói: Vấn đề không phải ở việc cháu mất 1 đồng xu. Vấn đề nằm ở chỗ nó là số tiền duy nhất cháu có".

Điều buồn cười nhất là, khi 12 tuổi tôi có nhiều tiền hơn khi 25 tuổi. "Tất cả những gì có được ngày hôm nay đều nhờ nỗ lực cai nghiện của tôi và sau đó là tôi bị 'nghiện' trở thành người giàu có. Tôi muốn sự hiện diện của mình trên hành tinh này có ý nghĩa hơn và tôi đã làm được". Hôm nay, Grant đã là một triệu phú, số tiền ông kiếm được mỗi ngày lớn hơn rất nhiều so với thu nhập trong 1 năm trước kia. Tất cả thành tựu đó là nhờ sự ám ảnh đối với thành công.

Khi bắt đầu nhận thức được bản thân bị ám ảnh bởi những hình tượng những người giàu có, danh tiếng, Grant mong muốn tạo ra những thành tựu vượt thời gian và tồn tại mãi với hành tinh này. Muốn được nhìn nhận khác biệt, ông biết mình phải hành động khác biệt. "Nỗi ám ảnh thành công" là công cụ quý giá duy nhất giúp bạn xây dựng được cuộc sống bạn mơ ước. Thật không may, hầu hết mọi người không bao giờ tìm ra được điều thực sự ám ảnh và thôi thúc họ. Nếu bạn muốn thành công, hãy tìm kiếm điều thực sự "ám ảnh" và thôi thúc bạn. Nỗ lực hết sức, vì nó chính là hoa tiêu cho thành công của bạn.

2. Tom Ferry - Chấp nhận khó khăn và thích nghi với hoàn cảnh mới

Tom Ferry là người sáng lập kiêm CEO của tập đoàn bất động sản lừng danh Tom Ferry International tác giả của cuốn sách bán chạy "Life! By Design" từng phải đưa ra những quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông. Năm 2007 - 2009, khi thị trường khủng hoảng, Tom tập trung vào các dịch vụ khách hàng theo nhu cầu của hoàn cảnh mới. Anh đã tìm cách giúp các doanh nghiệp khác thích nghi với điều kiện mới của thị trường, tăng gấp đôi các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho khách hàng. Dịch vụ của anh giúp họ đi từ kinh doanh bán lẻ truyền thống đến một cách tiếp cận đa dạng hơn. Tom hỗ trợ khách hàng bằng cách kết nối họ với những người có thể tạo điều kiện cho công việc của họ với các ngân hàng.

Anh thậm chí tìm người cộng tác viết một cuốn sách để giúp những người cùng hoàn cảnh vượt qua khủng hoảng, mở ra một tầm nhìn mới. Tom Ferry đã phục hồi và thích nghi sau giai đoạn khó khăn này, anh tạo ra nhiều mối quan hệ, mang lại nhiều giá trị hơn và trở thành một người quen mặt trên các phương tiện truyền thông. "Tôi không mất đi niềm tin mà thích ứng với thời gian khó khăn. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt trong kinh doanh của tôi" - Tom Ferry nhấn mạnh.

3. Tai Lopez - Sự vội vã không phải giải pháp tốt

Tai Lopez - một nhà đầu tư, đối tác, cố vấn cho hơn 20 doanh nghiệp trị giá nhiều triệu đô la ở Mỹ. Anh thường xuyên chia sẻ lời khuyên về cách làm giàu, bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc với hàng triệu độc giả. Tai Lopez từng trải qua thời gian chỉ có 47 USD trong tài khoản ngân hàng, không bằng đại học, không xe, không việc làm và mất phương hướng thực sự. Những cuốn sách và những lời khuyên, đặc biệt là từ Mike Stainback - người cố vấn đầu tiên, đã kéo anh ra khỏi sự bế tắc đó. Mike cũng là người giúp Tai Lopez có một công việc và dạy anh về tài chính.

"Thậm chí, sau đó tôi vẫn tiếp tục mắc kẹt. Tôi làm việc chăm chỉ hơn nhưng thành công vẫn không mỉm cười, ngoài việc tôi có thu nhập thường xuyên. Thực tế, có một nguyên tắc để giải quyết vấn đề rất đơn giản: Đừng làm việc chăm chỉ hơn, hãy làm việc thông minh hơn. Làm việc chăm chỉ hơn không bao giờ là mục tiêu đúng đắn", Tai Lopez kể lại.

Một trong những lí do khiến mọi người mắc kẹt trong thời gian dài là vì họ quá vội vã tìm cách thoát khỏi nó. "Sự vội vã không bao giờ đem lại kết quả tốt. 10 người giàu nhất trên hành tinh này không phải những người làm việc chăm chỉ nhất, họ là những người sử dụng 1 giờ làm việc hiệu quả tương đương với 100 giờ làm việc của người khác", Tai Lopez chia sẻ.

4. Steve Griggs - Luôn luôn bền bỉ

Steve Griggs là người sáng lập kiêm CEO của Steve Griggs Design, công ty thiết kế và xây dựng những sân sau cho những khách hàng giàu có muốn có kết quả thật nhanh.

"Cha tôi làm công nhân xây dựng và thường xuyên thất nghiệp vì thiếu việc làm. Đó là thời gian khó khăn, nhưng chúng tôi không bao giờ đói. Năm 2008, thời điểm khó khăn nhất của gia đình khi ngôi nhà chúng tôi ở bị tịch thu, xe bị cướp, tôi nợ thẻ tín dụng 80.000 USD và nhiều khoản nợ khác... Mọi thứ bế tắc những tôi vẫn không từ bỏ và chấp nhận làm cả những công việc nhỏ bé nhất, kiếm được lợi nhuận ít nhất", Steve kể lại.

Ông đã đi làm thuê trong nhiều năm để trang trải cuộc sống. Làm thuê cho người khác, nhưng Steve không quên làm việc cho chính bản thân mình, chuẩn bị bất cứ thứ gì có thể để khôi phục lại công ty. Steve Griggs phải mất gần 7 năm để phục hồi. Muốn thành công bạn phải "luôn luôn bền bỉ và không bao giờ được từ bỏ", CEO Steve Griggs khẳng định.

5. AJ Rivera - Nếu muốn thành công thì đừng bao giờ đi một mình

AJ Rivera cũng là một diễn giả, một cố vấn kinh doanh rất thành công thuộc The Oracles. AJ từng phạm sai lầm khi cố gắng phát triển doanh nghiệp quá vội vàng.

"Năm 2014, tôi đã phạm sai lầm khi mở rộng các chi nhánh quá nhanh. Tôi đã bỏ qua nhiều bước cần thiết để hệ thống có thể hoạt động đúng quy trình. Kết quả là thua lỗ và tôi phải dùng tài sản cá nhân để trang trải các khoản nợ khổng lồ. Tôi không thể trả lương cho nhân viên và chính bản thân".

Trong lúc đó, AJ nhận ra, mình phải đưa ra một kế hoạch để thoát khỏi tình trạng hỗn độn. Đó cũng là lúc anh nhận ra mình phải tin tưởng và dựa vào người khác nữa nếu muốn đạt được bất kỳ điều gì có ý nghĩa.

Ngay sau đó, công ty của AJ đã dần hồi phục và đạt doanh số gần 500.000 USD trong năm tiếp theo. Năm 2016, AJ quyết định thành lập một công ty tư vấn để giúp đỡ những người gặp khó khăn trong kinh doanh và thu về 1,5 triệu USD trong những năm đầu tiên.

Thu Hoài

Theo Trí thức trẻ/Entrepreneur