Tưởng đùa nhưng khoa học đã cho hay: muốn vui, hãy ăn chuối!

Chuối là một loại quả được rất nhiều người yêu thích. Không chỉ ngon, rẻ, chuối còn rất bổ dưỡng đối với sức khoẻ, mang lại rất nhiều lợi ích đối với cơ thể. Đặc biệt, loại quả này còn có công dụng rất tốt trong việc cải thiện tâm trạng.



Ăn chuối giúp cải thiện tâm trạng hiệu quả.

Dồi dào dưỡng chất và tốt cho sức khoẻ, bổ sung chuối cũng giúp bạn khoẻ mạnh và có tâm trạng tốt hơn

Theo các nghiên cứu, cứ mỗi 100 gam chuối thì có tới 60 microgam carotene (một tiền chất của vitamin A), vitamin B1, vitamin B2 và vitamin C. Chuối cũng chứa nhiều potassium, một loại khoáng chất giúp hạn chế hoạt động của muối natri gây ảnh hưởng xấu cho hệ tim mạch. Chính vì vậy mà những người thường bị huyết áp cao hay những người bị bệnh tim thường được khuyến khích ăn chuối thường xuyên. Hàm lượng lớn canxi, magie và photpho giúp hỗ trợ phát triển hệ xương vững chắc.

Việc bổ sung chuối trước hết tốt cho sức khoẻ từ bên trong. Để có một cơ thể khoẻ mạnh toàn diện thì trước hết, bạn phải có sức khoẻ tốt đã. Chính việc cung cấp các chất có lợi cho cơ thể này cũng thúc đẩy tâm trạng tốt dần lên.

Chuối chứa hàng loạt các loại vitamin và khoáng chất.

Chuối là "happy food" giúp cải thiện tâm trạng hiệu quả

Bên cạnh đó, bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng loại quả này được mệnh danh là "happy food" giúp tâm trạng trở nên tốt hơn, hạn chế tình trạng stress, trầm cảm hiệu quả.

Điều này là nhờ lượng hợp chất tryptophan dồi dào. Khi kết hợp với vitamin B có sẵn trong chuối, tryptophan sẽ biến đổi thành serotonin - hormone hạnh phúc giúp chúng ta cảm thấy thoải mái, bình tĩnh và thậm chí giảm cảm giác đau đớn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thiếu hụt serotonin có thể là nguyên nhân dẫn tới trầm cảm. Chính vì vậy thay vì sử dụng thuốc trầm cảm chứa serotonin, bạn có thể ăn chuối để bổ sung hormone này cho cơ thể một cách tự nhiên và an toàn nhất.

Ăn chuối nhiều giúp giảm stress hiệu quả.

Ngoài tryptophan, hàm lượng kali lớn trong chuối được chứng minh là có tác dụng trong việc giúp đầu óc minh mẫn, làm việc năng suất và hiệu quả. Và tất nhiên không thể bỏ qua các loại vitamin B gồm B1, B2, B3, B6 và B9 giúp làm dịu hệ thần kinh, đảm bảo duy trì các phản ứng sinh hoá trong cơ thể.

Với chuối, bạn có thể sử dụng để chế biến thành vô vàn những món tráng miệng khác nhau, từ các loại bánh ngọt, sinh tố cho đến ăn kèm cùng socola. Hương vị ngọt ngào khiến loại quả này được không chỉ người lớn mà cả các em nhỏ vô cùng yêu thích.

Lưu ý:

Tuy vậy không phải ai cũng nên ăn chuối thường xuyên. Do đây là loại quả ngọt, chứa nhiều tinh bột, người mắc bệnh béo phì cũng như bệnh tiểu đường chỉ nên ăn một lượng nhỏ mỗi lần mà thôi.

