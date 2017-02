Tuyên bố của Trump đưa Phố Wall lập kỷ lục mới, USD tăng mạnh

Ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Phố Wall đồng loạt lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ đưa ra một tuyên bố quan trọng về cắt giảm thuế trong một vài tuần tới.

“Giảm giánh nặng thuế nói chung cho doanh nghiệp Mỹ là chuyện lớn”, ông Trump nói trong một gặp tại Nhà Trắng với lãnh đạo các công ty hàng không Mỹ. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể hơn về kế hoạch này.

Chỉ số S&P 500 đã tăng 7,9% kể từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào hôm 8/1. Giới đầu tư kỳ vọng ông sẽ đẩy mạnh việc cắt giảm thuế cho doanh nghiệp, nới lỏng các quy chế giám sát và tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng. Mấy phiên gần đây, đà tăng điểm chững lại khi các nhà đầu tư chờ đợi những chi tiết cụ thể hơn trong chính sách của tân Tổng thống.

Dẫn đầu sự tăng điểm của chứng khoán Mỹ phiên này là nhóm cổ phiếu tài chính, với mức tăng 1,4% sau ba phiên giảm liên tiếp. Đây cũng là nhóm cổ phiếu đã tăng giá mạnh mẽ kể từ khi ông Trump trúng cử nhờ hy vọng ông sẽ thả lỏng các quy chế giám sát ngành ngân hàng áp dụng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.

Cổ phiếu năng lượng cũng là một trong những nhóm tăng mạnh phiên này, với mức tăng 0,9%.

Cổ phiếu của các hãng hàng không như Jet Blue, Delta, và American Airlines đồng loạt tăng hơn 2% sau cuộc gặp của ông Trump với lãnh đạo các hãng bay.

Theo ông Bruce McCain, chiến lược gia đầu tư thuộc Key Private Bank, tài chính và năng lượng được xem là những ngành sẽ hưởng lợi chính từ chủ trương giảm thuế của Trump, vì việc giảm thuế thúc sẽ đẩy các hoạt động kinh tế, đẩy lãi suất và nhu cầu tiêu thụ năng lượng gia tăng.

“Nếu nhìn vào các nhóm cổ phiếu tăng giá và sự hào hứng của thị trường, có vẻ như tuyên bố về thuế [của ông Trump] là lý do khiến thị trường tăng điểm ngày hôm nay”, ông McCain nói.

Chốt phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%; chỉ số S&P 500 tăng 0,6%; và chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,6%. Mức điểm đóng cửa của cả ba chỉ số này đều là mức cao chưa từng thấy.

Nhiều nhà phân tích vẫn tin Trump là một vị Tổng thống có lợi cho thị trường chứng khoán, ít nhất là trong ngắn hạn, dù một số người lo ngại về những chính sách đậm chất bảo hộ và biệt lập của ông.

Trong cuộc gặp với lãnh đạo ngành hàng không ngày thứ Năm, Trump hứa sớm công bố kế hoạch thuế “mang tính hiện tượng”. “Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi đang đi trước tiến độ. Chúng tôi sẽ công bố một thứ gì đó trong 2-3 tuần tới, một thứ có tính hiện tượng về thuế”, ông nói.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer sau đó cũng nói với các nhà báo rằng Tổng thống sẽ công bố một kế hoạch thuế toàn diện, bao gồm cắt giảm thuế cho cá nhân và doanh nghiệp. Ông Spicer cũng nói đây sẽ là một kế hoạch “chưa từng có từ năm 1986 và sẽ công nhận sự cần thiết phải trao cho những người lao động Mỹ một sự giải tỏa mà họ cần”.

“Những gì mà Tổng thống muốn làm là tạo ra một môi trường thuế không chỉ giữ việc làm ở đây mà còn khuyến khích các công ty đến đây, phát triển ở đây, tạo việc làm ở đây, và đưa lợi nhuận của họ trở về đây”, ông Spicer nói.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Trump đã hứa cắt giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Mỹ về 15% từ 35%.

Có khả năng kế hoạch cải cách thuế của ông Trump có thể vấp phải sự phản đối ở Quốc hội Mỹ trước khi có thể đi vào thực thi. Tuy nhiên, cùng với chứng khoán Mỹ, đồng USD đã tăng giá sau khi tuyên bố được đưa ra, trong khi giá của các tài sản an toàn như vàng sụt giảm.

Đồng bạc xanh đã tăng giá hơn 1% so với đồng Yên Nhật, lên mức cao nhất trong 6 ngày. Đồng Euro cũng mất giá so với USD. Tỷ giá đồng USD so với đồng Franc Thụy Sỹ đạt mức cao nhất trong 1 tuần.

Giá vàng giao ngay chốt phiên Mỹ với mức giảm 13,2 USD/oz, tương đương giảm 1,1%, còn 1.228,8 USD/oz.

Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu thô ngọt nhẹ giao sau tại Mỹ tăng 0,66 USD/thùng, đạt mức 53 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,51 USD/thùng, đạt 55,63 USD/thùng.

Theo Bình Minh

VnEconomy