Tỷ giá vọt tăng: Chưa đáng ngại

Mặc dù hôm nay (16/2), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở giảm 2 đồng so với hôm qua, ở mức 22.234 VND/USD.

Với biên độ ±3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 22.901 VND/USD và tỷ giá sàn là 21.567 VND/USD.

Mặc dù giảm nhưng nếu so với mức tỷ giá trung tâm mà NHNN công bố từ đầu năm 2017, tỷ giá trung tâm trong tuần này đã lên mức cao nhất, đặc biệt là ngày 15-2 với “đỉnh” là 22.236 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD trong sáng nay vẫn tiếp tục có diễn biến tăng so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Tính đến 11 giờ sáng ngày 16-2, tỷ giá USD tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết ở mức 22.730-22.800 VND/USD (mua vào – bán ra), tăng 50 đồng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm ngày 15-2.

Tương tự, tại Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank), tỷ giá USD loại mệnh giá trên 50 USD được niêm yết ở mức 22.700-22.800 VND/USD, không đổi so với sáng hôm qua.

Tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, tỷ giá cũng được điều chỉnh tăng khá mạnh so với ngày 15-2, giá đồng bạc xanh bán ra ở mức 22.810 VND/USD, tăng 30 đồng; mua vào ở mức 22.700 VND/USD, tăng 40 đồng.

Trên thị trường thế giới, theo Investing, chỉ số USD Index (chỉ số so sánh USD với 6 đồng tiền chủ chốt) đang ở mức 100,94 điểm, giảm gần 1 điểm so với mức 101,4 điểm của ngày 15-2. Như vậy, sau gần 1 tháng tăng mạnh, chỉ số USD Index gần như đi ngang.

Nhận định về diễn biến tăng này của USD tại thị trường trong nước, TS. Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính (Bộ Tài chính) cho hay, USD có diễn biến tăng có thể do các thời điểm trước Tết, các ngân hàng thương mại bán ra USD để đổi tiền Việt cung cấp cho nguồn tín dụng nên thời điểm này phải tích cực mua vào USD nhằm tích trữ, giao dịch.

Vì thế, theo TS. Độ, diễn biến này chưa có gì đáng ngại bởi nền kinh tế trong nước vẫn ổn định, cán cân thương mại thặng dư. Nên tỷ giá dù tăng vẫn sẽ trong biến độ giá mua vào – bán ra USD của Sở giao dịch NHNN niêm yết. Nên cạnh đó, tình hình thế giới vẫn chưa có nhiều ảnh hưởng đến USD, chỉ số USD Index dù đang tăng nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh 104 điểm vào cuối năm 2016.

Nhận định về diễn biến tỷ giá trong năm 2017, nhóm chuyên gia kinh tế của MarketIntello Vietnam cho hay, tỷ giá sẽ tăng khoảng 1,5-2%.

“Triển vọng kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh dưới thời tân tổng thống cùng việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất 3 lần trong năm sẽ khiến USD tăng giá so với đa số các đồng tiền trên thế giới bao gồm VND. Tuy nhiên, VND sẽ không bị mất giá đáng kể nhờ cán cân thương mại tiếp tục cân bằng trong khi cán cân vốn đạt thặng dư và nguồn dự trữ ngoại hối dồi dào”, MarketIntello Vietnam nhận định.

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Đức Độ cũng cho rằng, tỷ giá sẽ giữ được ổn định, ít có diễn biến đáng ngại. Tuy nhiên, điều này vẫn phụ thuộc vào chính sách điều hành của NHNN cũng như cán cân thương mại nền kinh tế trong thời gian tới.

Bất chấp đồng bạc xanh tiếp tục mạnh lên, giá vàng thế giới hôm nay đảo chiều bật tăng 9,3 USD, lên mức 1.234,9 USD/ounce, kéo vàng trong nước nhích theo. Vàng SJC đang được Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại mức 36,92-37,00 triệu/lượng, tăng 110.000đ/lượng so với chốt phiên hôm qua. Giá Vàng rồng Thăng Long hiện giao dịch ở mốc 34,36-34,81 triệu/lượng, tăng 100.000đ/lượng so với giá đóng cửa phiên liền trước. Các nhà phân tích đang dự đoán khả năng giá vàng xu hướng tăng trong ngắn hạn do tác động từ những chính sách của Tổng thống Mỹ và hướng đi của USD. Vì thế, người dân và nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng hơn trong giao dịch.