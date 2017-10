Tỷ phú Bill Gates và 3 cuốn sách mở ra thế giới mới

Bill Gates là một người ham đọc sách. Nhà sáng lập Microsoft đọc sách hàng đêm, ông đã phê bình hàng trăm cuốn sách trên blog của mình và thường xuyên chia sẻ danh sách các cuốn sách yêu thích của mình.

Trong một bài viết gần đây, Gates đã viết về cuộc gặp với bác sĩ dịch tễ học nổi tiếng Bill Foege, người đã làm dấy lên mối quan tâm của tỷ phú công nghệ về sức khoẻ toàn cầu thông qua các cuốn sách.

Foege từng là nhà cố vấn cho Bill Gates và vợ ông - Melinda Gates từ năm 1999, ông đã giúp đỡ tư vấn cho tổ chức phúc thiện về sức khoẻ toàn cầu của họ từ đó. Ngoài việc trả lời các câu hỏi và đưa ra lời khuyên về học vấn, Foege đã trao cho Gates một danh sách gồm 81 cuốn sách và báo cáo về các vấn đề sức khoẻ toàn cầu. "Tất cả những cuốn sách này đã mở ra một thế giới mới cho tôi. Làm cho niềm đam mê chống lại đói nghèo và bệnh tật của Bill trở thành một niềm đam mê của riêng tôi", Gates viết. Trong đó, nổi bật nhất là 3 cuốn sách:

Hoàng tử và nông dân: Bệnh đậu mùa trong lịch sử (Princes and Peasants – Smallpox in History) của Donald R. Hopkins. Nội dung cuốn sách là lịch sử toàn diện về bệnh đậu mùa của Hopkins - căn bệnh đầu tiên được tận diệt - đã được đề cử giải Pulitzer năm 1983.

Mosquitoes, Malaria & Man: A History of the Hostilities Since 1880 (Muỗi, Sốt rét & Con người: Lịch sử Chiến tranh Từ năm 1880) của Gordon Harrison. Cuốn sách này kể về lịch sử bệnh sốt rét, căn bệnh mà Quỹ của Gates dự định sẽ tiêu trừ. Theo trang web của tổ chức "Dựa vào cam kết toàn cầu đầy đủ, đầu tư lớn vào việc nghiên cứu và phát triển, các công cụ và chiến lược mới có tính chuyển đổi, mục tiêu đầy tham vọng của việc loại trừ căn bệnh sốt rét có thể được đáp ứng."

Investing in Health: World Development Report 1993 (Sự đầu tư vào sức khỏe: Báo cáo phát triển thế giới năm 1993) của Ngân hàng thế giới (World Bank). Gates nhận xét về bài báo của Ngân hàng Thế giới như "một báo cáo đột phá về tầm quan trọng của đầu tư y tế toàn cầu".

Khi Tổng thống Donald Trump đề xuất cắt giảm 31% ngân sách viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ vào tháng Tư, Bill Gates nói, "Tôi là một người luôn ủng hộ việc đầu tư của Hoa Kỳ vào sức khoẻ và phúc lợi của người nghèo trên thế giới. Đáng tiếc là không phải ai cũng nghĩ như vậy”. Ông lập luận, "khi mọi người ở một nơi làm việc năng suất hơn, chúng tôi cũng sẽ làm việc tốt hơn".

Bác sĩ Foege đã rất ngạc nhiên vì mức độ phổ biến của những cuốn sách này với những người bên ngoài cộng đồng y tế toàn cầu. Ông nói: "Thật không thể tin được điều gì đã xảy ra. Chúng tôi đã đưa sức khoẻ toàn cầu như là một ngành học hoàn toàn độc lập. Bất cứ ai muốn hiểu nó cũng phải khám phá theo cách riêng của mình. Tất cả đã thay đổi và trong vòng một vài năm ngắn ngủi, nó trở thành một trong những môn học phổ biến nhất ở trường học".