Tỷ phú Warren Buffett và Mark Cuban đều chia sẻ 1 kỹ năng là chìa khóa của thành công, đơn giản nhưng ít người thử làm

Warren Buffett và Mark Cuban là những biểu tượng của sự thành công. Nhưng họ cũng vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của thế giới kinh doanh. Để vượt qua những trở ngại đó, cả 2 tỷ phú nổi tiếng đều chỉ ra một bí quyết: Đọc thật nhiều.

"Tôi đọc sách hơn 3 tiếng mỗi ngày", Mark Cuban từng chia sẻ trên trang blog cá nhân. "Hầu hết mọi người sẽ không chọn bỏ ra ngần ấy thời gian để có được kiến thức. Cho đến nay, tôi cảm thấy nếu như dành đủ thời gian để tiêu thụ tất cả thông tin sẵn có, đặc biệt là mạng lưới làm việc sẵn có, tôi có thể đạt được lợi thế trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh, công nghệ nào".

Buffett cũng dành phần lớn thời gian của cuộc sống để đọc. "Tôi vẫn có thể dành 5, 6 tiếng mỗi ngày để đọc sách. Tôi thích ngồi và suy nghĩ. Tôi dành nhiều thời gian để làm việc đó dù đôi khi nó không hiệu quả lắm. Nhưng tôi thấy rất thú vị mỗi khi nghĩ đến vấn đề kinh doanh hay đầu tư", bộ phim tài liệu "Trở thành Warren Buffett" của HBO ghi lại lời tỷ phú.

Warren Buffett đọc 6 tờ báo mỗi ngày: he Wall Street Journal, The Financial Times, The New York Times, The USA Today, The Omaha World-Herald và American Banker.

Tại sao thói quen đọc là điều quan trọng?

Mark Cuban công nhận tầm quan trọng của thời gian đọc sách đối với sự nghiệp của mình, nhất là khi ông gây dựng doanh nghiệp công nghệ đầu tiên MicroSolutions.

"Tôi đọc cẩn thận hướng dẫn của PC DOS và tự hào rằng tôi có thể tìm ra cách thiết lập menu khởi động cho khách hàng. Tôi đọc mọi cuốn sách hay tạp chí có thể. Chỉ cần chi 3 USD cho một cuốn tạp chí hay 20 USD cho một cuốn sách. Những ý tưởng đến từ đó có thể giúp bạn tìm ra giải pháp hay những khách hàng giá trị lớn hơn gấp nhiều lần".

Tỷ phú Warren Buffett từng chia sẻ với các sinh viên Đại học Columbia về giá trị của việc đọc sách: "Hãy đọc 500 trang sách, các bài báo, các tài liệu hướng dẫn mỗi ngày. Đó là cách kiến thức của bạn hoạt động. Tất cả các bạn đều có thể làm được, nhưng tôi đảm bảo rằng sẽ không nhiều người làm điều đó. Mọi người đều có thể đọc những gì tôi đọc, đó là một sân chơi bình đẳng".

"Mọi thứ tôi đọc đều công khai. Bất cứ ai cũng thế thể mua một cuốn sách hay tạp chí với lượng thông tin như nhau và sẵn sàng đối với mọi người. Nhưng hầu hết mọi người lại ít chọn mua sách", tỷ phú chia sẻ. Một người từng làm việc với Buffett nhận xét rằng, ông thích ngồi đọc sách tại văn phòng, đọc những điều mà mọi người đều có thể và nghĩ về ý tưởng rằng ông sẽ chiến thắng.

Đối với Mark Cuban, thói quen đọc sách đơn giản đó cũng là bí quyết thành công. "Một anh chàng với nền tảng về công nghệ không nhiều có thể cạnh tranh với những người dày dạn kinh nghiệm chỉ vì anh ta đã dành thời gian đọc tất cả những gì có thể".