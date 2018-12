Vé chung kết AFF Cup: Cần bao nhiêu cứ ra... cổng VFF

Theo quan sát, trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), hàng trăm người tụ tập mua đi bán lại vé trận chung kết AFF Cup 2018 bát nháo. Phe vé cầm một "sấp" vé trên tay không thiếu một mệnh giá nào, cơn sốt vé tăng cao chưa có điểm dừng.

Ngay khi bước ra khỏi cổng VFF sau khi đến nhận vé , người mua online đã bị dân 'phe' vây quanh và hỏi mua lại với giá gấp 5 đến 6 lần. Nhiều người từ chối nhưng cũng có nhiều người ra giá, mặc cả để được giá tốt nhất.

Một người mua online sau khi nhận cặp vé khán đài C với mệnh giá 200 nghìn đồng muốn bán lại ngay một chiếc vé không dùng đến. Sau khi thương lượng với mức 2,1 triệu đồng (gấp hơn 10 lần giá gốc), dân 'phe' nhanh chóng xuống tiền. Khi được hỏi mua với đôi vé tương tự mệnh giá 200 nghìn đồng, 'phe' vé chào bán với giá 6 triệu đồng/cặp, gấp 15 lần giá gốc.

Bát nháo "chợ đen" phe vé trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)

Khi hỏi mua cặp vé mệnh giá cao nhất 600 nghìn đồng, nhiều người không khỏi giật mình khi giá được đẩy lên gấp 15 lần, 18 triệu đồng (tương đương gần một chiếc xe máy) cho vị trí đẹp trên khán đài. Tương tự mệnh giá thấp hơn, giá vé lần lượt là 12 triệu đồng, 10 triệu, thấp nhất là 6 triệu đồng/ cặp cho vị trí khán đài C, D.

Anh Thắng (Nam Từ Liêm, Hà Nội phải tìm ra "chợ đen" để mua một cặp vé sau khi mua vé online bất thành. Tuy nhiên, khi nghe dân 'phe' hét giá, anh Thắng đành từ bỏ. 'Tôi không thể đặt mua online được, ra đây thì giá vé quá cao nên đành ở nhà xem qua tivi', anh Thắng chia sẻ.

Dân 'phe' luôn cầm 1 sấp vé đủ mệnh giá trên tay.

Dân 'phe' liên tục mua đi bán lại vé với giá mua vào gấp 10 lần, bán ra gấp 15 lần giá gốc.

Giao dịch liên tục tại thị trường "chợ đen"





Cơn sốt được dự báo sẽ không ngừng cho đến khi trước giờ bóng lăn. Nguyên nhân là do đây là trận đấu quyết định của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia để giành chức vô địch AFF Cup. Ngoài ra, do số lượng vé bán ra giảm đáng kể, hơn 10.000 vé so với con số gần 15.000 vé trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

Trước đó, sáng 13/12, LĐBĐVN (VFF) đã tiến hành trả vé xem trận chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia cho người mua qua kênh online.

Theo quy định, mỗi người được đăng ký mua 2 chiếc bằng CMND hoặc thẻ căn cước. Số lượng vé bán ra theo thông báo của VFF là 10.300 chiếc. Con số này thấp hơn so với lượng vé bán online các trận đấu trên sân nhà của Việt Nam với Malaysia và Philippines trước đó.

Theo Phó TTK VFF Nguyễn Minh Châu, do nhu cầu về vé của các đầu mối khác như nhà tài trợ, CĐV Malaysia, các hội CĐV bóng đá Việt Nam…nên VFF buộc phải cân đối lại.

Đơn cử, số vé dành cho CĐV Malaysia lần này tăng lên hơn 3.000 vé. “Ở các trận đấu với Philippines và Malaysia tại vòng bảng, CĐV đội khách đến Hà Nội không nhiều. Vì vậy, chúng tôi đã cân đối để bổ sung vào số vé bán qua online. Tuy nhiên trận này, CĐV Malaysia sang đông hơn nhiều”-ông Nguyễn Minh Châu cho biết.