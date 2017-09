Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 27-9, một người đàn ông (khoảng trên dưới 40 tuổi) đội mũ bảo hiểm màu đỏ, bịt mặt, đeo găng tay đẩy cửa bước vào phòng giao dịch của ngân hàng Vietinbank chi nhánh Khu Công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Kẻ cướp móc súng đe doạ những người có mặt và buộc họ nằm xuống. Sau đó, kẻ cướp ném túi xách về phía nhân viên và buộc họ bỏ tiền vào.

VIDEO: Kẻ cướp chĩa súng khống chế nhân viên ngân hàng ở Vĩnh Long

Lo sợ kẻ cướp sử dụng súng thật, nhân viên ngân hàng đã làm theo yêu cầu. Lấy được tiền, tên cướp tay xách túi, tay cầm súng bước ra lấy xe tay ga hiệu Airblade không biển số, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cơ quan điều tra đã trích xuất hình ảnh camera và đang tung các lực lượng rà soát, truy bắt thủ phạm gây án. Theo nguồn tin của phóng viên, toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra khoảng 3 phút. Thời điểm xảy ra vụ cướp, bên trong có khoảng 7 người, gồm nhân viên ngân hàng, khách giao dịch và một bảo vệ.

Ngân hàng đã kiểm đếm và phát hiện số tiền bị cướp khoảng 207 triệu đồng. Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an Vĩnh Long đang truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp.

Trưa 28-9, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang huy động toàn bộ lực lượng và thông báo đến công an các địa phương lân cận truy bắt đối tượng; đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin về nghi phạm vào đường dây nóng của Công an Vĩnh Long qua số điện thoại: 02703.503490 hoặc 0919.494 234.

Một nguồn tin cho biết, công an vừa tìm thấy bộ trang phục và giỏ xách nghi là của kẻ cướp ngân hàng bỏ lại tại xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đại tá Phạm Văn Ngân cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đang xuống hiện trường xác minh sự việc.