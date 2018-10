Viêm khớp dạng thấp rất khó chữa: 9 liệu pháp tự nhiên hiệu quả nhất bạn nên tham khảo

Bệnh viêm khớp dạng thấp cần phải kiên trì trong điều trị

Có rất nhiều phương pháp điều trị tự nhiên để giảm bớt các triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp (thấp khớp) vừa an toàn và hiệu quả, vì vậy, trong trường hợp bạn đang tìm kiếm một bài thuốc hay giải pháp điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp thì có thể tham khảo gợi ý sau đây.

Viêm khớp dạng thấp (RA) là một bệnh tự miễn mãn tính khó điều trị, không chỉ gây ra hậu quả là tứ chi và khớp cứng, sưng, đau, mà một nghiên cứu ở Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng 15 - 25% bệnh nhân cũng đi kèm với các bệnh khác ngoài khớp.

Hiện nay, có khoảng hơn 1,3 triệu người Mỹ trưởng thành bị viêm khớp dạng thấp, và khi sử dụng thuốc Tây theo phác đồ tiêu chuẩn không chỉ có tác dụng phụ nặng nề mà còn không mang lại quá nhiều hiệu quả. Gần đây, trang web chữa bệnh tự nhiên GreenMedInfo.com đã đăng tải những phương pháp điều trị tự nhiên an toàn và hiệu quả. Bạn có thể tham khảo.

Ngoài các khớp, viêm khớp dạng thấp có thể xâm nhập vào xương, sụn, gân, màng gân, màng cứng, các bệnh về mắt và thậm chí phức tạp hơn, viêm màng ngoài tim, viêm màng phổi, viêm cơ tim, viêm mạch vành, khuếch tán viêm phổi kẽ, nhiễm trùng thận, viêm,… cuối cùng dẫn đến tử vong.

Giải pháp điều trị bằng thuốc Tây tiêu chuẩn của bệnh khớp dạng thấp bao gồm thuốc giảm đau và các loại thuốc chống viêm. Mục tiêu của thuốc chống viêm là ức chế phản ứng viêm của cơ thể, trong một số trường hợp, còn có thể sử dụng cách hóa trị với thuốc steroid và methotrexate.

Tuy nhiên, một số lượng đáng kể bệnh nhân trong khi thuốc vẫn phải sống chung với căn bệnh này trong một thời gian dài. May mắn thay, có rất nhiều phương pháp điều trị tự nhiên an toàn và hiệu quả trong việc làm giảm các triệu chứng thấp khớp.

9 giải pháp điều trị bằng tự nhiên được đánh giá là hiệu quả nhất

1. Vi sinh vật có ích (Probiotics)

Bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có thể có những thay đổi đáng kể trong vi khuẩn ở đường ruột và đường miệng.

Một nghiên cứu được thực hiện với các bệnh nhân Trung Quốc bằng cách khảo sát so sánh giữa 2 nhóm người là có bệnh và không có bệnh.

Sau khi lấy phân, nước bọt và mảng bám răng và tìm thấy vi khuẩn Haemophilus ở nhóm người khỏe mạnh có mức rất thấp, trong khi ở nhóm người cso bệnh lại có mức cao. Bên cạnh đó, sự trao đổi chất sắt, lưu huỳnh, kẽm và arginine ở những người có bệnh cũng giảm đáng kể.

Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp có thể sử dụng vi khuẩn acid lactic (LAB) và chế phẩm sinh học khác để giảm triệu chứng viêm, chẳng hạn như "Coagulans Bacillus GBI-30,6086" (Sản phẩm được cấp bằng sáng chế có tên gọi là Ganeden BC30).

Những bệnh nhân này dùng chế phẩm sinh học để giảm bớt đau đớn, có thể đi lại và tham gia vào các hoạt động hàng ngày. Đồng thời, hàm lượng protein phản ứng C (CRP) trong cơ thể người bệnh cũng giảm, và protein phản ứng C do gan tạo ra là một dấu hiệu chỉ báo quan trọng của phản ứng viêm.

2. Tinh dầu

Ở những bệnh nhân có sử dụng hợp chất dầu cỏ roi ngựa, chanh và axit béo omega 3, kết quả là triệu chứng rối loạn chức năng khớp giảm 53% và giảm đau 78%.

Hình ảnh cỏ roi ngựa chanh

Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã pha trộn một hỗn hợp các loại tinh dầu với tỉ lệ cụ thể là 2: 1: 2: 1: 1 bao gồm hoa oải hương, kinh giới, bạch đàn, cây hương thảo và bạc hà. Sau đó sử dụng thêm hạnh nhân (45%), mơ (45%) và jojoba – hạt dẻ hoang ( 10%) (pha loãng đến 1,5%), tất cả được trộn lẫn.

Bệnh nhân sử dụng dầu này có mức độ trầm cảm thấp hơn đáng kể.

Trong một nghiên cứu khác, lấy dầu hoa anh thảo (EPO) và viên nang ở bệnh nhân 12 tháng, tình trạng của bệnh được cải thiện đáng kể, việc sử dụng các thuốc chống viêm không steroid (thuốc NSAID) cũng giảm đáng kể.

3. Vitamin D

Viêm khớp dạng thấp cũng liên quan đến việc thiếu vitamin D. Một nghiên cứu của Ba Lan phát hiện ra rằng 76,3% bệnh nhân bị thấp khớp thiếu vitamin D. Bổ sung vitamin D có thể cải thiện viêm khớp dạng thấp.

Các nhà nghiên cứu Ấn Độ đã tiến hành bổ sung 60.000 đơn vị quốc tế vitamin D cho bệnh nhân khớp dạng thấp có nồng độ vitamin D dưới 20 ng/ml hàng tuần trong sáu tuần liên tiếp, tiếp theo sau đó trong 3 tháng liên tục bổ sung hàng tháng là 60.000 đơn vị quốc tế.

Kết quả là, mức vitamin D huyết thanh trung bình đã tăng từ 10 ng/ml lên 57 ng/ml, và các triệu chứng đã được cải thiện đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn.

Vitamin D cũng có thể làm giảm tỷ lệ tái phát chứng viêm khớp dạng thấp. Ở những bệnh nhân có sự bổ sung vitamin D trong hai năm, tỷ lệ tái phát chỉ là 19%, so với 29,5% ở nhóm đối chứng.

4. Chế độ ăn uống

Có một giả thuyết cho rằng, viêm khớp dạng thấp có thể là phản ứng với kháng nguyên thực phẩm mà chúng thường bắt đầu bằng các phản ứng ở đường ruột.

Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng không ăn thịt, các sản phẩm từ sữa và ngũ cốc có thể cải thiện đáng kể các triệu chứng thấp khớp.

Cụ thể, nếu một người duy trì chế độ ăn chay trong 2 tuần, có kết quả điều trị tương đương với việc dùng thuốc prednisone và không có tác dụng phụ.

Chế độ ăn uống chay phải đảm bảo các chất bao gồm các axit amin (nhưng không phải toàn bộ protein), monosaccharides và disaccharides, triglycerides, vitamin và các nguyên tố vi lượng.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition cho thấy chế độ ăn chay có lợi cho việc giảm các triệu chứng thấp khớp. Các nhà nghiên cứu yêu cầu bệnh nhân ăn chay trong 7 - 10 ngày, sau đó ăn chay không chứa gluten trong ba tháng rưỡi, và cuối cùng là một chế độ ăn chay chứa sữa trong chín tháng.

So với nhóm đối chứng, nhóm người ăn chay vẫn tốt hơn đáng kể sau một năm thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng sự cải tiến này liên quan đến những thay đổi trong hệ thực vật.

5. Dầu gan cá tuyết

Các nhà nghiên cứu Đức đã phát hiện ra rằng dầu gan cá tuyết giúp điều trị viêm khớp dạng thấp. Bệnh nhân tuân thủ liều hàng ngày là 1 g dầu gan cá uống trong ba tháng, tốc độ cải thiện độ cứng khớp buổi sáng là 52,4%, tỷ lệ giảm đau khớp 42,7%, tốc độ sưng khớp giảm 40%, giảm mức độ đau là 67,5%.

Có khoảng 68% bệnh nhân đánh giá liệu pháp điều trị bệnh bằng dầu gan cá tuyết là "tốt" hoặc "rất tốt".

Các nghiên cứu của Anh đã phát hiện ra rằng những bệnh nhân bị bệnh thấp khớp ăn dầu gan cá tuyết sẽ phải uống thuốc giảm đau ít hơn.

Uống liên tục 9 tháng dầu gan cá với liều mỗi ngày 10 gram, kết quả là có tới 39% người sau khi kết thúc việc thử nghiệm có thể giảm uống hơn 30% thuốc chống viêm không steroid. Trong khi nhóm đối chứng dùng giả dược, chỉ có 10% số người có thể giảm uống số lượng thuốc nhiều như quy định.

Dầu cá bình thường cũng có hiệu quả tương tự. Các nhà nghiên cứu Scotland đã đưa cho bệnh nhân dùng axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA), 12 tháng sau đó, nhóm người uống dầu cá có tỉ lệ giảm uống thuốc lên tới 59% trong khi nhóm dùng giải dược chỉ là 16%.

6. Quả lựu

Các thí nghiệm cho thấy rằng, người duy trì trong 12 tuần việc uống nước ép lựu hàng ngày 10 ml (0,34 oz) có kết quả giảm sự đau do đè nén các khớp là 62%, các triệu chứng của sự cải thiện tổng thể đau khớp dạng thấp là 17%.

7. Curcumin trong bột nghệ

Curcumin đã được chứng minh là vượt trội so với các loại thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp tiêu chuẩn. Các nhà nghiên cứu Ấn Độ đã chia các bệnh nhân thành ba nhóm, một nhóm đầu tiên dùng 500 mg curcumin mỗi ngày, một nhóm thứ hai dùng 50 mg diclofenac (thuốc giảm đau) mỗi ngày, trong khi nhóm thứ ba dùng cả 2 loại trên.

Kết quả là, nhóm chỉ uống chất curcumin có sự cải thiện rõ ràng nhất về chứng đau nhức và sưng khớp, và nó tốt hơn nhiều so với nhóm chỉ uống thuốc. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng chất curcumin là an toàn và không có phản ứng bất lợi.

8. Cây thảo dược Đông y Lôi công đằng (Tripterygium, 雷公藤)

Một thử nghiệm ngẫu nhiên so sánh thuốc thảo dược Trung Quốc truyền thống có tên là Lôi công đằng (Tripterygium wilfordii) và thuốc thấp khớp methotrexate phát hiện ra rằng, loại thuốc Đông y này có hiệu quả hơn.

Các nhà nghiên cứu tại Bắc Kinh (TQ) đã chọn một nhóm các bệnh nhân mời tham gia thử nghiệm.

Nhóm đầu tiên đã được cho uống thuốc này 3 lần một ngày, mỗi lần uống 20 mg thuốc được bào chế thành viên hoàn, nhóm thứ hai uống thuốc Tây methotrexate, nhóm thứ ba thì uống đồng thời cả 2 loại thuốc.

Sáu tháng sau, nhóm sử dụng thuốc Đông y này có tình trạng bệnh được cải thiện và 50% chiếm tỉ lệ 55,1%, trong khi nhóm uống thuốc Tây methotrexate đạt hiệu quả này chỉ có 46,4%, nhóm còn lại uống cả 2 loại thuốc đạt hiệu quả tốt nhất với 76,8%.

9. Tập thể dục

Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng các phương pháp tập luyện như Thái cực quyền và Yoga có thể làm giảm đau và cứng khớp.

*Theo Health/Epo