Việt Nam nhảy vọt trong danh sách cạnh tranh toàn cầu

Danh sách cạnh tranh toàn cầu mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho thấy một bức tranh hỗn độn về châu Á, trong khi Việt Nam và Indonesia nhảy vọt về thứ bậc thì Nhật Bản và Ấn Độ giảm sút.

Việt Nam nhảy lên vị trí thứ 55, tăng 5 bậc so với năm ngoái và 20 bậc so với cách đây 5 năm. Theo đó, đất nước có những tiến bộ đáng chú ý về công nghệ và hiệu quả thị trường lao động. Thương mại cũng là một yếu tố lớn giúp Việt Nam thăng hạng: Đứng thứ 7 về tỷ lệ nhập khẩu so với GDP và thứ 11 về tỷ lệ xuất khẩu.

Việc Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP có thể đã loại bỏ một số cơ hội thương mại trong tương lai cho Việt Nam, nhưng báo cáo cho thấy "tăng trưởng của đất nước dự kiến sẽ được duy trì nhờ hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ".

Việt Nam vượt qua "cú sốc" TPP để duy trì tăng trưởng

Trong khi đó, Indonesia đứng ở vị trí thứ 36, tăng từ mức 41 năm ngoái. Những quốc gia châu Á khác cũng tăng bậc là Malaysia (23); Trung Quốc (27) và Thái Lan, (32). Philippines cũng tăng một bậc, lên vị trí thứ 56.

Nhật Bản dẫn đầu hướng ngược lại: Đứng thứ 9 sau khi tụt hạng trong năm thứ 2 liên tiếp. Nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới tiếp tục phát triển tốt trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục tiểu học, nhưng lại đang vật lộn với môi trường kinh tế vĩ mô do nợ công lớn.

Tuy nhảy vọt trong 2 năm trước, Ấn Độ lại giảm một bậc xuống vị trí thứ 40. Singapore một lần nữa, tụt xuống thứ 3 sau Mỹ.