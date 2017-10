Xu thế dòng tiền: Đà tăng sẽ tiếp diễn

VN-Index khép lại tuần bùng nổ với diễn biến vượt mức 820 điểm. Mặc dù đã đúng trong nhận định tuần trước, nhưng các chuyên gia vẫn cho rằng VN-Index có thể tiến thêm một chút nữa lên khoảng 824 điểm và điều chỉnh kỹ thuật.

Các ý kiến đều thống nhất về khả năng điều chỉnh ngắn hạn nhưng đây là nhịp nghỉ để kiểm định lại, trước khi hướng tới các mốc cao hơn.

Các chuyên gia cũng đánh giá đà tăng của thị trường tuần qua xuất phát từ sức mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn luân phiên tăng. Thanh khoản sụt giảm cho thấy thị trường vẫn chưa có sức lan tỏa tốt về dòng tiền. Sự đồng thuận có thể tốt hơn khi mặt bằng thông tin kết quả kinh doanh lộ diện đầy đủ.

Thị trường rất đẹp trong tuần qua và đúng như dự kiến của anh chị, phiên bùng nổ đã diễn ra mạnh mẽ vào ngày cuối cùng. VN-Index đã vượt qua cả ngưỡng 820 điểm. Bây giờ liệu thị trường sẽ tiếp tục tiến tới mức nào theo quan điểm kỹ thuật của anh chị, khi mốc điểm số đầu tiên dự kiến đạt được quá nhanh?

Ông Trần Xuân Bách - Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Dưới góc độ kỹ thuật, tôi cho rằng chỉ số sẽ tiếp tục hướng đến vùng kháng cự mạnh 824-828 điểm trong tuần kế tiếp. Đây là vùng cản đang lưu ý đối với thị trường ở thời điểm hiện tại và khả năng thị trường rung lắc mạnh khi tiếp cận vùng cản này có thể xảy ra.

Tuy nhiên, nếu vượt qua vùng cản này thì tôi kỳ vọng chỉ số sẽ tiền về vùng kháng cự mạnh hơn nằm tại 835-840 điểm trong thời gian tới.

Ông Trần Hữu Phúc - Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Sau khi kiểm tra thành công mức kháng cự 820 điểm, nhiều khả năng thị trường sẽ điều chỉnh kỹ thuật ở những phiên sắp tới để có thể hướng đến những mốc cao hơn 850 điểm.

Ông Ngô Quốc Hưng - Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Vietinbank

Thị trường khép lại tuần thứ 2 của tháng 10 với những tín hiệu khá tích cực khi chỉ số VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới trong năm 2017 ở mức 820,95 điểm, thị trường đã tăng 6 phiên liên tiếp và gần như dài nhất trong năm 2017 (chỉ kém cuối tháng 8 với 7 phiên tăng liên tiếp) đã khiến mốc 820 điểm đạt được quá nhanh.

Các tín hiệu kỹ thuật tiếp tục ủng hộ xu hướng tăng của thị trường, chỉ số Vnindex hiện đang vận động trong kênh tăng giá (Upward sloping channel) với mục tiêu đạt mức 824 điểm. Vì vậy, tôi cho rằng trong ngắn hạn thị trường có thể tiến tới mức 824 điểm trước khi tiến tới các mức cao hơn trong trung và dài hạn có thể ở 860 điểm.

Ông Lê Hoàng Tân - Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Xét trên quan điểm về phân tích kỹ thuật, khi index vượt được 820 điểm thì trước mắt sẽ không còn cản nào ngoài mốc đỉnh lịch sử của 2007. Theo tôi, trước mắt thị trường sẽ phải kiểm tra lại mốc kháng cự 820 để củng cố vững chắc cho xu hướng tăng điểm bền vững hơn.

Tuần qua cũng nổi lên vai trò dẫn dắt luân phiên của các blue-chips mà tiêu biểu là các mã trong nhóm VN30. Phiên cuối tuần cũng nhờ sự xuất hiện bất ngờ của SAB mà VN-Index mới vượt 820 điểm lúc đóng cửa. Anh chị đánh giá về sức mạnh của thị trường trong tuần qua như thế nào?

Ông Ngô Quốc Hưng - Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Vietinbank

Thị trường đã tăng trọn trong tuần vừa qua, giá trị giao dịch bình quân đạt 3.000 tỷ đồng/phiên (+ 19% so với tuần trước đó). Kể từ khi VN-Index vượt mốc 810 điểm thì giá trị giao dịch bình quân cũng chỉ đạt 3.100 tỷ đồng (+ 3% so với giai đoạn tích lũy 19 phiên).

Như vậy có thể thấy dòng tiền chưa hào hứng với sự bứt phá của thị trường, về cơ bản chỉ số vẫn tăng nhưng được nâng đỡ bởi vai trò dẫn dắt luân phiên của các blue-chip, nó cho thấy mức độ tập trung vốn cao và dòng tiền đang rất chọn lọc, đó cũng là lý do tại sao thị trường vẫn tăng điểm mà hệ số tăng/giảm gần như ngang nhau hoặc thậm chí có phiên hệ số này còn kém đi.

Phiên cuối tuần có thể đã khiến nhà đầu tư tạm yên tâm về hiện tượng chốt lời về cuối phiên như đã xảy ra trước đó nhưng vẫn cần được kiểm chứng thêm, nếu có sự lặp lại thì cần phải thận trọng đặc biệt với những phiên khối lượng tăng đột biến và kết thúc phiên giá đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày hoặc gần với mức thấp nhất trong ngày.

Chốt lại, thị trường đã tăng ngoài mong đợi của nhà đâu tư trong tuần vừa qua nhưng mức sinh lời ở cổ phiếu là không cao, chưa có sự lan tỏa và dòng tiền vẫn còn yếu, chưa có sự đồng thuận với các thông tin kết quả kinh doanh.

Ông Trần Xuân Bách - Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Theo tôi sức mạnh thị trường trong tuần qua được thế hiện khá tốt với sự luân phiên dẫn dắt của các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, mức độ lan tỏa đến các nhóm cổ phiếu khác vẫn chưa được tốt.

Sự phân hóa giữa các dòng cổ phiếu đang và sẽ tiếp tục diễn ra ngày một rõ nét hơn khi thông tin kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bắt đầu được công bố chính thức.

Ông Lê Hoàng Tân - Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Nếu xét về mặt chỉ số, thì Vnindex đã có 1 tuần thành công, khi liên tục tăng điểm và bứt phá được ngưỡng kháng cự mạnh là 820 điểm.

Tuy nhiên, đây chỉ là tăng về điểm số, còn mặt bằng chung của thị trường vẫn rất yếu, thanh khoản hầu như không tăng, mà lại có xu hướng giảm dần. Dòng tiền chỉ tập trung rất ít vào 1 số cổ phiếu riêng lẻ có kết quả kinh doanh dự kiến tốt cũng như 1 số trụ chỉ số.

Ông Trần Hữu Phúc - Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Phiên giao dịch cuối tuần diễn ra khá hưng phấn khi chỉ số thị trường liên tiếp tạo đỉnh mới và phá vỡ mức kháng cự tâm lý mạnh là 820 điểm. Sự hưng phấn này đến từ những nhóm cổ phiếu trụ cột VN30 với số mã tăng trong nhóm VN30 nhiều gấp đôi so với số mã giảm. Trong khi đó, sự phân hóa vẫn đang diễn ra ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Tuy nhiên thanh khoản thị trường vẫn chỉ ở mức trung bình cho thấy nhà đầu tư vẫn khá nghi ngờ sự tăng điểm bền vững của thị trường. Thường sau khi kiểm nghiệm thành công một mức kháng cự quan trọng thị trường sẽ nhiều khả năng điều chỉnh kỹ thuật ở những phiên tới.

Các thông tin kết quả kinh doanh đã xuất hiện khá dồn dập, chủ yếu là các số liệu dự báo tích cực nhưng cũng có các diễn biến trái ngược và phân hóa ở nhiều cổ phiếu trước thông tin này. Thậm chí cả những blue-chips cũng ít biến động như VNM, HPG hay các mã ngân hàng. Theo anh chị, liệu các cổ phiếu tăng trưởng trước đã phản ánh đủ thông tin và dư địa tăng không còn nhiều?

Ông Lê Hoàng Tân - Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Một thị trường đang trong xu hướng tăng, thì các cổ phiếu có kết quả kinh doanh khả quan luôn là điểm đến của dòng tiền. Chính vì vậy, việc cổ phiếu đã tăng trưởng trước đó thì không có nghĩa là đã phán ánh đủ tin vào giá.

Do đó, theo quan điểm của tôi, việc các cổ phiếu chững lại, chỉ là trong ngắn hạn chờ sự đồng thuận của thị trường, cũng như chờ thêm sự chắc chắn của xu hướng chung của thị trường. Khi xu hướng thị trường thoát khỏi trạng thái đi ngang, thì chắc chắn những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt sẽ quay lại dẫn dắt thị trường.

Ông Trần Xuân Bách - Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Các cổ phiếu cơ bản tốt được dự báo có triển vọng kết quả kinh doanh quý 3 và cả năm tích cực đã phần nào được phản ánh vào diễn biến giá cổ phiếu trong những tuần vừa qua. Tuy nhiên, tôi cho rằng mức độ phản ánh vẫn chưa đầy đủ và dư địa tăng trưởng về giá của nhóm các cổ phiếu này vẫn còn trong ngắn hạn.

Ông Trần Hữu Phúc - Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Tin đồn quý 3 khả quan của một số cổ phiếu ngành vật liệu xây dựng, ngân hàng đã giúp cho cổ phiếu ngành này có sự tăng điểm khá dài. Một số các cổ phiếu ngành dầu khí như GAS tăng do thông tin lợi nhuận quý 3 tốt, nhưng PVS vượt kế hoạch năm đặt ra nhưng không có sự chuyển tích cực về giá.

Kết quả kinh doanh quý 3 dần dần ra báo cáo và dòng tiền sẽ luôn phiên đi vào các mã có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý tăng trưởng. Theo tôi đà tăng của thị trường vẫn còn kéo dài trong thời gian tới.

Ông Ngô Quốc Hưng - Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Vietinbank

Theo tôi đó là những phản ứng mang tính thời điểm, các thông tin về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khá tích cực nhưng việc thị trường phản ứng trái ngược và phân hóa ở nhiều cổ phiếu là do kỳ vọng của nhà đầu tư về kết quả thực hiện của doanh nghiệp.

Mặc dù các thông tin đó khá tích cực so với cùng kỳ hoặc so với kế hoạch của doanh nghiệp nhưng nó cao hơn hay thấp hơn sự kỳ vọng của các nhà đầu tư (hoặc các nhà nhân tích) thì sẽ có phản ứng trái ngược. Đây là quý mà doanh nghiệp không cần có báo cáo kiểm toán và tâm lý doanh nghiệp thường để các kết quả ở mức thận trọng để dành cho quý cuối năm vì vậy nhà đầu tư cần đánh giá kết quả dự báo cả năm so với kỳ vọng của mình để xem xét dư địa tăng trưởng của cổ phiếu đó.

Nguyễn Hoàng - VnEconomy

Cơ hội lợi nhuận rõ ràng trong tuần qua có lẽ chỉ vào ngày cuối cùng, khi đa số cổ phiếu tăng giá. Anh chị đã mua thêm hay chưa, tỷ trọng bao nhiêu?

Ông Trần Xuân Bách - Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi đã thực hiện gia tăng thêm 10% tỷ trọng phần danh mục ngắn hạn trong tuần qua để đưa tổng mức nắm giữ của danh mục lên 80% cổ phiếu (trong đó, phần danh mục trung hạn vẫn chiếm 30%).

Ông Ngô Quốc Hưng - Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Vietinbank

Theo tôi, thị trường sẽ vẫn có khả năng tăng nhưng cũng sẽ xuất hiện nhiều biến động trong tuần tới, đã có sự chốt lời mang tính chủ động trong tuần vừa qua khi thị trường có đợt tăng dài, một số blue-chips cũng đang gần ngưỡng kháng cự,nếu không có sự thay trụ mới hoặc dòng tiền không đủ lớn để hấp thụ thì cơ hội tiến xa sẽ không lớn.

Trên quan điểm thận trọng tôi đã hạ tỷ trọng danh mục trong tuần vừa qua từ 80% xuống 50% và tập trung vào nhóm các cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, bán lẻ, thép…

Ông Lê Hoàng Tân - Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Hiện tại thị trường đã có dấu hiệu tích cực về mặt chỉ số, tuy nhiên dòng tiền vẫn đang khá yếu, nên tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thông tin kết quả kinh doanh quý 3 dự kiến sẽ được tập trung công bố vào tuần sau để quyết định.

Danh mục của tôi vẫn đang chủ yếu tập trung vào dòng ngân hàng và 1 số mã có dự báo kết quả kinh doanh quý 3 tốt. Việc gia tăng tỷ trọng sẽ phụ thuộc lớn vào mức độ tích cực của thông tin được công bố vào tuần sau.