Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt hơn 36 tỷ USD

Theo đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 18,96 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 8,32 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 7,97 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả cụ thể một số mặt hàng chủ yếu như sau:

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 12/2017 ước đạt 426.000 tấn với giá trị đạt 199 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo năm 2017 ước đạt 2,66 tỷ USD, tăng 22,4% về khối lượng và tăng 23,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 12/2017 đạt 175.000 tấn với giá trị đạt 253 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su năm 2017 ước đạt 1,39 triệu tấn và 2,26 tỷ USD, tăng 11% về khối lượng và tăng 35,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Khối lượng xuất khẩu chè tháng 12/2017 ước đạt 12.000 tấn với giá trị đạt 21 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè năm 2017 ước đạt 140.000 tấn và 229 triệu USD, tăng 7,2% về khối lượng và tăng 5,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá chè xuất khẩu bình quân 11 tháng năm 2017 đạt 1.626.3 USD/tấn, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 12/2017 ước đạt 30.000 tấn với giá trị 302 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều năm 2017 ước đạt 353.000 tấn và 3,52 tỷ USD, tăng 1,9% về khối lượng và tăng 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 12/2017 đạt 697 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2017 ước đạt 7,6 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 12/2017 ước đạt 714 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản năm 2017 ước đạt 8,32 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016.

Đặc biệt, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 12/2017 ước đạt 276 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả năm 2017 ước đạt 3,45 tỷ USD, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu hàng rau quả Việt Nam trong 11 tháng năm 2017. Trong 11 tháng năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh là Nhật Bản (70,6%), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (57,4%) và Trung Quốc (54,9%).