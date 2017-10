Yêu cầu tiêu hủy 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần

Sáng 2-10, liên quan đến vụ xử lý 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ tại Cơ sở giết mổ Xuyên Á tại huyện Củ Chi, Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh An toàn thực phẩm TP HCM đã có tờ trình khẩn cấp.

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh An toàn thực phẩm TP - đề xuất UBND TP chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Đoàn Thanh tra khẩn trương tiêu hủy toàn bộ số heo bị tiêm thuốc an thần tại cơ sở giết mổ Xuyên Á, không để nuôi nhốt chờ đào thải thuốc ra khỏi heo rồi đưa vào giết mổ. Bởi lẽ, làm theo cách này sẽ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa do nguy cơ dư thuốc, vừa do nguy cơ bệnh lở mồm long móng trong quá trình lưu trữ.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP cũng đề nghị bổ sung quy định các mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này đối với 13 thương lái (chủ lò) vi phạm và có biện pháp kiểm soát chặt sản phẩm thịt heo từ nguồn thương lái này khi vào địa bàn TP sắp tới.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu có hình thức xử phạt và tạm dừng hoạt động của cơ sở giết mổ Xuyên Á để chấn chỉnh lại theo định hướng cơ sở giết mổ tập trung hiện đại của TP. Ngoài ra, Sở Công Thương có biện pháp bình ổn thị trường, không để tình trạng khan hiếm, nâng giá thịt heo trong thời gian cơ sở này tạm dừng hoạt động.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà Phạm Khánh Phong Lan cho rằng mức phạt từ 30-35 triệu đồng/trường hợp, heo nuôi nhốt chờ thải thuốc lại cho giết mổ là "như gãi ngứa".

"Để phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã phải mật phục cả tháng trời, số lượng lên đến cả ngàn con nên cần phải xử lý nghiêm để ngăn ngừa tái phạm. Chúng ta không nên sa vào cuộc chiến pháp lý là xử lý như thế nào mới đúng luật. Không có luật nào cao bằng lòng dân. Cách đây mấy tháng, tại TP HCM, cơ quan thú y đã phát hiện heo tiêm thuốc an thần và đề nghị tiêu hủy. Điều này cho thấy việc tiêu hủy là cần thiết để đảm bảo tính răn đe của pháp luật" - bà Lan nhìn nhận.