Bệnh viện tại Hà Tĩnh làm được điều ngoạn mục

Theo Cổng thông tin điện tử ngành Y tế Hà Tĩnh, bệnh nhân N.H.Đ (42 tuổi, trú tại phường Pleike, tỉnh Gia Lai) được đưa vào Khoa Cấp cứu chống độc ngày 22/11 trong tình trạng đau tức ngực và khó thở. Chỉ ba phút sau khi nhập viện, người bệnh đột ngột mất ý thức, tím tái và được xác định rơi vào tình trạng ngừng tim.

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu phối hợp với Khoa Tim mạch triển khai các biện pháp hồi sinh tim phổi theo phác đồ, bao gồm ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện và đặt nội khí quản. Sau khoảng 30 phút nỗ lực, tim bệnh nhân đập trở lại. Chẩn đoán xác định tình trạng nhồi máu cơ tim cấp kèm rối loạn nhịp và ngừng tuần hoàn – hô hấp.

Khi dấu hiệu sinh tồn dần ổn định, bệnh nhân được chuyển sang chụp động mạch vành cấp cứu. Kết quả cho thấy động mạch vành phải (RCA) bị tắc hoàn toàn do huyết khối. Các bác sĩ đã hút ra lượng huyết khối lớn và đặt hai stent để tái thông dòng chảy.

Bệnh nhân N.H.Đ đã ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Sau thủ thuật, tuần hoàn mạch vành được khôi phục, bệnh nhân có phản ứng tỉnh táo nhưng vẫn phải thở máy và sử dụng thuốc vận mạch trước khi chuyển về Khoa Hồi sức tích cực theo dõi. Sau hai ngày điều trị tích cực, người bệnh được cai thuốc vận mạch, rút nội khí quản và trở lại Khoa Tim mạch tiếp tục hồi phục. Hiện sức khỏe đã ổn định, không còn đau ngực hay khó thở và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ CKI Lê Chí Hướng – Phó Khoa Tim mạch, sự sống còn của bệnh nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố thuận lợi: bệnh nhân nhận biết triệu chứng và đi khám sớm; tình trạng ngừng tuần hoàn xảy ra ngay tại khoa cấp cứu nên được xử trí kịp thời; và quá trình chụp – can thiệp mạch vành được tiến hành nhanh chóng.

Ông cũng lưu ý rằng nhồi máu cơ tim ở người trẻ đang xuất hiện ngày càng phổ biến. Do cơ thể chưa có khả năng thích nghi với tình trạng thiếu máu cơ tim cấp, diễn biến thường rất nhanh và dễ dẫn đến biến chứng nặng. Những người trẻ có nguy cơ cao như thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu, hút thuốc… cần đặc biệt chú ý. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực trái, khó thở, vã mồ hôi, cần đến bệnh viện ngay để tránh hậu quả nghiêm trọng.

Bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa

Trước nay, nhiều người vẫn nghĩ bệnh tim mạch chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tần suất mắc bệnh ở người trẻ và trung niên đang gia tăng, và độ tuổi xuất hiện bệnh ngày càng trẻ hóa. Bệnh tim mạch có thể xảy ra với bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Y Tế.

Tuy nhiên, người trẻ thường chủ quan vì cho rằng bản thân khỏe mạnh, từ đó không thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý. Điều này không chỉ là gánh nặng với bản thân, gia đình mà còn với toàn xã hội. Số lượng người mắc và tử vong do bệnh tim mạch ngày càng tăng, kéo theo chi phí y tế gia tăng nếu không chủ động phòng ngừa.

Các chuyên gia cho biết, bệnh tim mạch thường liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ, gồm: di truyền, chủng tộc, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường… Nhưng quan trọng nhất là các yếu tố lối sống: ít vận động, hút thuốc, uống rượu, chế độ ăn không lành mạnh, kèm với ô nhiễm môi trường, căng thẳng và thiếu hiểu biết về phòng và chữa bệnh.

Kinh nghiệm từ các nước phát triển cho thấy phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu chủ động. Những biện pháp đơn giản như không hút thuốc, giảm mặn, hạn chế mỡ động vật, hạn chế rượu bia, tập thể dục thường xuyên… có thể giúp ngăn ngừa tới 80% các trường hợp tử vong sớm do bệnh tim mạch. Năm 2012, Liên Hợp quốc đã cam kết giảm tỷ lệ tử vong toàn cầu do các bệnh không lây nhiễm khoảng 25% vào năm 2025.

Lời khuyên để giữ trái tim khỏe mạnh

- Kiểm soát cân nặng, giảm cân nếu thừa cân.

- Không hút thuốc lá, thuốc lào; hạn chế mỡ động vật.

- Giảm lượng muối trong khẩu phần ăn (dưới 6 g/ngày).

- Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày.

- Hạn chế rượu bia.

- Tránh căng thẳng, duy trì lối sống thư giãn, vui vẻ.

- Theo dõi thường xuyên huyết áp.

- Kiểm tra định kỳ các yếu tố nguy cơ khác như đường máu, lipid máu để kịp thời kiểm soát.

Những thói quen đơn giản này giúp phòng ngừa bệnh tim mạch, giảm nguy cơ trở thành nạn nhân của căn bệnh nguy hiểm này.

