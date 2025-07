Các giáo viên dạy giỏi nhận tin vui lớn từ ngày 1/1/2026

Trường hợp được ưu tiên tuyển dụng nhà giáo từ 01/01/2026

Căn cứ tại khoản 3 Điều 14 Luật Nhà giáo 2025 quy định đối tượng được ưu tiên tuyển dụng nhà giáo bao gồm:

Tuyển dụng nhà giáo

…

2. Thẩm quyền tuyển dụng được quy định như sau:

a) Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập, việc tuyển dụng nhà giáo do người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện;

b) Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, việc tuyển dụng nhà giáo do người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục;

c) Đối với trường của lực lượng vũ trang nhân dân, thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an;

d) Đối với cơ sở giáo dục không thuộc quy định tại các điểm a, b và c khoản này, thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng bao gồm:

a) Người đã làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tại vị trí việc làm phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

b) Đối với giáo dục nghề nghiệp, ưu tiên người có kỹ năng nghề cao, có kinh nghiệm trong thực tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;

c) Trường hợp ưu tiên tuyển dụng khác theo quy định của pháp luật.

...

Như vậy, 03 trường hợp được ưu tiên tuyển dụng nhà giáo từ 01/01/2026 bao gồm:

(1) Người đã làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tại vị trí việc làm phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

(2) Đối với giáo dục nghề nghiệp, ưu tiên người có kỹ năng nghề cao, có kinh nghiệm trong thực tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;

(3) Trường hợp ưu tiên tuyển dụng khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, những ai đã từng trực tiếp giảng dạy, đảm nhiệm công việc phù hợp với vị trí tuyển dụng sẽ được ưu tiên xét tuyển, giúp những giáo viên giàu kinh nghiệm có thêm cơ hội tiếp tục phát huy thế mạnh của mình.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, sự ưu tiên càng rõ nét khi những người có kỹ năng nghề cao, kinh nghiệm thực tế trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sẽ được khuyến khích vào giảng dạy, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, sát thực tiễn. Ngoài ra, các trường hợp ưu tiên khác cũng sẽ được cân nhắc linh hoạt theo quy định của pháp luật.

Quy định mới này không chỉ mở ra cơ hội nghề nghiệp xứng đáng cho những nhà giáo tài năng mà còn là động lực thúc đẩy đội ngũ giáo viên nâng cao kỹ năng chuyên môn, gắn bó hơn với nghề. Đây là sự khẳng định và tôn vinh giá trị thực chất, cũng như những cống hiến của nhà giáo trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 23 Luật Nhà giáo 2025 quy định:

Tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo

1. Tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo ở cơ sở giáo dục công lập được quy định như sau:

a) Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp;

b) Phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp khác theo tính chất công việc, theo vùng theo quy định của pháp luật;

c) Nhà giáo cấp học mầm non; nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; nhà giáo ở một số ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo làm việc trong điều kiện bình thường.

2. Tiền lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Nhà giáo công tác ở ngành, nghề có chế độ đặc thù thì được hưởng chế độ đặc thù theo quy định của pháp luật và chỉ được hưởng ở một mức cao nhất nếu chính sách đó trùng với chính sách dành cho nhà giáo.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, Nhà nước ban hành chính sách về tiền lương và các khoản phụ cấp dành cho nhà giáo với những nội dung cụ thể như sau:

* Đối với nhà giáo đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập, mức lương sẽ được áp dụng theo nguyên tắc:

- Tiền lương của nhà giáo được xếp vào nhóm cao nhất trong hệ thống thang bảng lương dành cho khối hành chính sự nghiệp;

- Các khoản phụ cấp bao gồm phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp theo đặc thù công việc, theo khu vực, vùng miền sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật;

- Đặc biệt, các nhà giáo thuộc bậc mầm non, những người công tác tại khu vực dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; giáo viên trường chuyên biệt, dạy hòa nhập, hoặc giảng dạy các ngành nghề đặc thù sẽ được hưởng mức lương và phụ cấp cao hơn so với giáo viên làm việc trong môi trường thông thường.

* Đối với đội ngũ nhà giáo làm việc trong hệ thống giáo dục ngoài công lập, mức lương được thực hiện theo các quy định của pháp luật về lao động.

* Trong trường hợp nhà giáo thuộc ngành hoặc nghề có chế độ đặc thù, họ sẽ được hưởng chính sách ưu đãi tương ứng. Nếu chính sách dành cho ngành, nghề đó trùng với chế độ dành riêng cho nhà giáo, thì giáo viên chỉ được hưởng một mức cao nhất theo quy định.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)