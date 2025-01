Bức tranh kết quả kinh doanh ngành chứng khoán quý 4/2024 đã gần như hoàn thiện. Cập nhật đến sáng ngày 21/1/2025, 76 công ty chứng khoán đã công bố BCTC.

Ngôi vị quán quân lợi nhuận quý 4/2024 bất ngờ thuộc về Chứng khoán VPS với mức lãi trước thuế 1.052 tỷ đồng, tăng đột biến 331% so với quý 4/2023. Đây là khoản lãi nghìn tỷ duy nhất trong kỳ này của nhóm chứng khoán.

Lũy kế cả năm 2024, LNTT đạt 3.157 tỷ đồng, gấp gần 4 lần năm trước qua đó bỏ xa mức lãi 1.500 tỷ như kế hoạch đã đề ra.

Chứng khoán TCBS là cái tên xếp dưới với mức LNTT quý 4 tăng trưởng 6% so với cùng kỳ lên 933 tỷ đồng.

Trái ngược, tình hình không khả quan ghi nhận tại hai CTCK tên tuổi là SSI và VNDirect. Tại Chứng khoán SSI, lợi nhuận quý 4 đi lùi 23% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 475 tỷ đồng. Trong khi đó, Chứng khoán VNDirect ghi nhận LNTT quý 4 giảm sâu 72% so với cùng kỳ xuống còn 275 tỷ đồng - mức lãi theo quý thấp nhất trong vòng gần 2 năm. Cả nắm 2024, VNDirect lãi gần 2.100 tỷ đồng, giảm 16%.

Mức tăng trưởng "bằng lần" xuất hiện khá hiếm hoi trong quý 4, có thể kể tới là Chứng khoán HDBank (LNTT quý 4 tăng 322% lên 187 tỷ), Chứng khoán FPT (LNTT quý 4 tăng 181% lên 179 tỷ), Chứng khoán AIS (LNTT quý 4 tăng 172% lên 26 tỷ), Chứng khoán SmartInvest (LNTT quý 4 tăng 136% lên 12 tỷ).

Đột biến hơn nữa, Chứng khoán Thiên Việt là CTCK có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất trong quý cuối năm 2024, lãi trước thuế tăng 1.977% so với cùng kỳ, từ hơn 600 triệu lên 13 tỷ đồng. Tương tự, Chứng khoán LPBank ghi nhận LNTT quý 4 tăng gần1.800%, từ gần 3 tỷ lên 51 tỷ đồng.

Thống kê có 23 CTCK báo lỗ trong quý 4 vừa qua. Cụ thể, Chứng khoán APS và Chứng khoán APG là hai cái tên thua lỗ lớn nhất trong quý 4/2024, lần lượt lỗ 40 tỷ và 60 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm 2024, Chứng khoán APS vẫn lãi 21 tỷ trước thuế nhờ tích luỹ từ đầu năm, trong khi Chứng khoán APG lỗ 146 tỷ đồng - trở thành cái tên lỗ đậm nhất ngành chứng khoán năm 2024.

Những CTCK lỗ trong quý 4 còn có Chứng khoán Tân Việt ( -33 tỷ), Chứng khoán Rồng Việt (-25 tỷ), Chứng khoán Stanley Brothers (-18 tỷ)...

Theo ước tính, tổng lợi nhuận trước thuế nhóm chứng khoán trong quý 4/2024 đạt gần 5.800 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước nhưng tiếp tục giảm khoảng 16% so với quý 3 liền trước, ghi nhận chuỗi 2 quý liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng âm so với quý trước.